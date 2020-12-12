Ford’dan Yeni Transit için iki yeni versiyon

CARMEDYA.COM – Ford, Transit modelinin ek donanım ve özelliklere sahip Limited versiyonu ile soğuk zincir taşımacılığına yönelik Frigo Van versiyonlarını satışa sundu.

Yeni Transit Limited versiyonda Deluxe versiyona ek olarak; gövde rengi ön tampon, HID BI-Xenon dinamik ön farlar, 16” inç alüminyum jantlar, yan park sensörleri, geri görüş kamerası, arka led tepe lambası, silecek suyu seviye göstergesi, ısıtmalı ön cam, yağmur sensörlü ön silecekler sunuluyor. İç tasarımda ise Türkçe navigasyon desteği, yolcu hava yastığı, deri vites topuzunun yanı sıra iç konsola eklenen krom detaylar dikkat çekiyor.

Transit Frigo Van

Transit’in soğuk zincir taşımacılığına yönelik, 11 metreküp ve 12.4 metreküp baz araç üzerine geliştirilen, orta ve yüksek tavan seçenekleri ile sunulan, Frigo Van versiyonu başta gıda olmak üzere ilaç ve çiçekçilik gibi sektörler için de önemli taşıma/nakliye avantajları sunuyor. +5°C soğutma sınıfında, ATP belgesine sahip, Transit Frigo Van, kuru, serin ve soğuk ürünlerin taşımasına imkan sağlıyor.

Ford Otosan Ar-Ge mühendisleri tarafından geliştirilen soğutucu sistemde ikinci kompresör kullanılmıyor, bu sayede, motorda ekstra yüklenme oluşmazken, motorun daha uzun ömürlü olmasına katkı sağlanıyor. Araçta tavan ünitesi (ilave yoğuşturucu) bulunmaması sebebiyle, tavan gövde sacı modifikasyonu da bulunmuyor. Böylelikle aracın orijinalliği korunuyor, ikinci elde değer kaybı yaşanmıyor. Ayrıca, aracın arka yük kısmında, standart soğutucu ünite ve 65 mm izolasyon kalınlığına sahip, modüler paneller bulunuyor. Modüler paneller, istenildiğinde sökülerek araç tekrar panelvan haline dönüştürülebiliyor.

Transit Frigo Van araçlar anahtar teslim olarak ve Ford Otosan 3 yıl sınırsız km garantisi ile sunuluyor.

Ford Transit Minibüs Limited 339 bin 800 TL’den, Transit Van Limited 251 bin 800 TL ve Transit Frigo Van ise 252 bin 900 TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyat etiketlerine sahip.