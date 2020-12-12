ABD’de Yılın En Çevreci Şehir Otomobili MINI ELECTRIC oldu

CARMEDYA.COM – Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu MINI’nin tamamen elektrikli ilk seri üretim modeli MINI ELECTRIC, çevre dostu teknolojisiyle Urban Green Car Of The Year ödülünün sahibi oldu.

Düşük ağırlık merkezi, güçlü elektrikli motoru ve dinamik sürüşüyle MINI tutkunlarının bildiği ve sevdiği tüm eğlenceli sürüş özelliklerini sıfır emisyonla sunabilen MINI ELECTRIC, Amerika’da Green Car Journal otoriteleri tarafından Yılın En Çevreci Şehir Otomobili Ödülü’ne layık görüldü.

MINI ELECTRIC, 50 kW’lık hızlı şarj sayesinde 32.6 kWh kapasiteli pillerinin yüzde 80’ini sadece 35 dakikada doldurabiliyor. MINI ELECTRIC, özel olarak geliştirilen lityum-iyon bataryaları ile tam şarjda 232 km’ye kadar menzil sunuyor.

Güncel MINI 3 Kapı modeli üzerinde geliştirilen MINI ELECTRIC, 184 bg güç ve 270 Nm tork üreten motoru ile 0-60 km/s hızlanmasını 3.9 saniyede ve 0-100 km/s hızlanmasını ise 7.3 saniyede tamamlıyor.

MINI ELECTRIC, markanın ilk yüzde yüz elektrikli seri üretim modeli olma özelliğini taşıyor ve iç mekanda sunduğu 6.5 inçlik renkli ekrana sahip gösterge paneli ile de diğer MINI modellerinden ayrılıyor.

Standart olarak sunulan LED farlar, LED sis farları ve MINI Connected dokunmatik ekran, Yeni MINI ELECTRIC’in dikkat çeken donanımları arasında yerini alıyor.

Sport, Mid, Green ve Green+ olmak üzere dört farklı sürüş modu bulunan MINI ELECTRIC’in, bu modlara göre değişen tema ve renklere bürünebilen renkli ekranından otomobille ilgili diğer sürüş bilgilerine de erişilebiliyor. Bataryaların da etkisiyle MINI Cooper S 3 Kapı’ya göre sadece 145 kg daha ağır olan MINI ELECTRIC’in 211 litrelik bagajı, koltukların yatırılmasıyla birlikte 731 litreye kadar çıkıyor. Yüksek voltajlı batarya paketinin otomobilin zeminine yerleştirilmesi sayesinde MINI ELECTRIC’in bagaj kapasitesinde herhangi bir değişiklik bulunmuyor.