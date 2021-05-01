Carmedya 11 Yaşında!

CARMEDYA.COM – Carmedya, 164 sayfalık Mayıs 2021 tarihli 133. sayısıyla bugün tam 11 yaşına bastı.

Yeni sayıs ayın ilk günüyle birlikte web siteleri, Magzter, Turkcell Dergilik ve Vodafone Dergilik uygulamalarında yayına girdi.

Medicon Grup bünyesindeki tüm yayınları ayrıca iOS uygulamalarıyla da AppStore’dan, Carmedya ise ek olarak Android uygulamasıyla da Play Store’dan indirilebiliyor.

Carmedya’nın, kendi web sitesi www.carmedya.com ve YouTube kanalı dışında, instagram, facebook, twitter ve linkedin üzerinden de geniş bir yayın ağı bulunuyor.