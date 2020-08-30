Otomotive ÖTV şoku!

CARMEDYA.COM – Ülkemizde geçen yıl büyük kayıp yaşayan ve bu yıl da kur baskısı ve Covid-19 etkisiyle zor günler geçiren otomotiv sektörüne yönelik gece yarısı açıklanan kararla ÖTV oranlarına güncelleme ve zam geldi.

Sektörün zor bir süreçten geçtiği bu dönemde ÖTV teşviğinin gerekliliği uzun süredir dile getirilirken, gelen zam haberi özellikle 1600 cc üzeri motor hacmine yönelik araç satışlarını doğrudan etkiliyor.

Gece yarısı yayınlanan kararla motor hacmi 1600 silindir ve yukarısında olan araçlarda ÖTV oranlarında yüzde 80’den yüzde 220’ye kadar farklı oranlarda zam uygulandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca cari açık üzerinde yüksek düzeyli olumsuz etkiye sahip olan otomobil ithalatının azaltılması amacıyla motor silindir hacmi aralıkları ve özel tüketim vergisi matrahları esas alınarak düzenlemeye gidildi.

1600 cc’ye kadar motora sahip araçlara güncelleme

Karara göre, motor silindir hacmi 1600’e kadar olan araçlarda ÖTV oranı aynı kaldı. Ancak matrah değişti. ÖTV matrahı 70 bin liraya kadar olan araçlarda matrah 85 bin liraya çıktı. ÖTV oranı yüzde 45 olarak korundu.

Ayn şekilde ÖTV matrahı 70 bin TL ile 120 bin TL arasındaki araçlar için ise 85 bin TL ile 130 bin TL arasına çıktı ve ÖTV oranı yüzde 50 olarak korundu.

En yüksek ÖTV oranı yüzde 220’ye çıkarıldı

ÖTV güncellemesinden en çok etkilenenler ise 1600 cc motor hacminin üzerindeki araçlar oldu. Motor silindir hacmi 1600 ile 2000 arasında olan araçlarda yüzde 60 olan ÖTV oranı yüzde 80’e yükseltildi. ÖTV matrahı 170 bin lirayı aşmayan araçların ÖTV oranı ise yüzde 100’den yüzde 130’a çıktı.

2000 cc motor hacminin üstündeki araçlarda yüzde 100 ile yüzde 160 arasında olan ÖTV oranı yüzde 130 ile yüzde 220’ye çıkarıldı.