Peugeot’nun elektrikli otomobil vizyonu: Inception Concept

CARMEDYA.COM – Peugeot CEO’su Linda Jackson, çok yakında yeni nesil e-Native modellere yönelik Peugeot’nun marka vizyonu olan Peugeot Inception Concept’ini tanıtacaklarını açıkladı.

Linda Jackson yaptığı açıklamada, “Peugeot Inception Concept, Peugeot markası için yeni tamamen elektrikli model çağını başlatacak. 2030 gibi erken bir tarihte, Avrupa’da satılan Peugeot modellerinin tamamı, tamamen elektrikli olacak” dedi. Aynı zamanda Peugeot Inception Concept, markanın tamamen elektrikli ürün gamına odaklanarak yapacağı büyük sıçramayı gözler önüne serecek.

Peugeot’nun elektrikli modellerinin başarısı markanın elektrikli ürün yelpazesini genişletmesi için cesaret veriyor. e-208 ve e-2008, kendi segmentlerinde, sene başından bu yana Avrupa’da tamamen elektrikli araç satışlarında birinci ve ikinci sırada yerlerini aldılar. Yeni 308 ve 308 SW’nin tamamen elektrikli versiyonları ise 2023’te pazarlara sunulacak. Bunun yanında yüzde 15 daha fazla güce (115 kW) ve yüzde 10,5 artırılmış menzile (400 km) sahip yeni e-208 de gelecek yıl yollara çıkacak. Kendi kendini şarj eden hibrit teknolojisi, 2023 yılında Peugeot SUV 3008 ve SUV 5008 modelleri ile başlayarak tüm Peugeot ürün gamında devreye alınacak. Bununla birlikte Peugeot’nun şarj edilebilir hibrit modelleri, Paris’te dünya tanıtımı gerçekleştiren yeni Peugeot 408 ile genişledi ve iki versiyon (180 ve 225 hp) olarak sunulacağı açıklandı.

Peugeot CEO’su Linda Jackson

“Peugeot Inception Concept, yeni tamamen elektrikli model çağını başlatacak”

“2023, Peugeot için elektrikli yılı olacak. “2023 gibi erken bir tarihte, her Peugeot modeli için bir elektrikli versiyon sunacağız. Ancak biz bunun da ötesini hedefliyoruz” şeklinde konuşan Peugeot CEO’su Linda Jackson ekledi, “Ayrıca ürün gamımızı hızla elektriklendirmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki 2 yıl içinde tamamen elektrikli en az 5 modeli pazara sunacağız. Bu, Peugeot’nun 2025 yılında tüm modeller için tamamen elektrikli bir seçenek sunacağı anlamına geliyor. Aynı zamanda, PEUGEOT’nun tamamen elektrikli araçlar için tasarladığı yeni platformlara dayanan yeni nesil e-Native modellerinin tanıtımları için de hazırlanıyoruz. Önümüzdeki haftalarda tanıtacağımız Peugeot Inception Concept ile ilk adımı atacağız. Aslında ismi her şeyi açıklıyor. Peugeot Inception Concept, Peugeot markası için yeni tamamen elektrikli model çağını başlatacak. 2030 gibi erken bir tarihte, Avrupa’da satılan Peugeot modellerinin tamamı, tamamen elektrikli olacak” dedi.

Peugeot için yeni bir dönemin başlangıcı: Peugeot Inception Concept

Peugeot Inception Concept, Fransız markanın yeni nesil doğuştan elektrikli platformlardan yararlanarak, otomobil deneyimini nasıl yeniden icat ettiğini gözler önüne seriyor. PEUGEOT iç mekânı baştan sona yeniden tasarlıyor. Yeni nesil PEUGEOT i-Cockpit sürüş hareketlerini yeniden şekillendirirken, yeni dijital ve fiziksel deneyimler yaratıyor.

Peugeot Inception Concept, markanın tasarım dilini bir sonraki seviyeye taşırken, kedi duruşu ve üç pençeli ışık imzası gibi en karakteristik özelliklerini daha da geliştiriyor. Marka için yeni bir dönemin başlangıcını simgeleyen Peugeot Inception Concept, markanın yeni nesil modelleriyle ilgili bir ön gösterim niteliğini taşıyor ve Peugeot müşterilerinin gelecek on yılda yeni Peugeot otomobillerinde bulacakları özellik ve teknolojilere ışık tutuyor.