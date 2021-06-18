“İki aracı kaynakla birleştirip insan hayatıyla oynuyorlar”

CARMEDYA.COM – Sıfır kilometre ve ikinci el otomobil fiyatlarındaki yüksek artış sebebiyle daha düşük fiyata sahip hasarlı araçlar, ciddi oranda gelir elde eden dolandırıcılar tarafından yanlış onarımlarla insan hayatını hiçe sayarak satışa sunuluyor.

Üstelik hasar kaydı olmayan araçlarda da gözlenen bu hilelerin en tehlikelisinin, iki aracın kaynakla birleştirilmesi işlemi olduğu açıklanıyor. Pilot Garage, ayda ortalama ekspertizi yapılan 30 bin araçtan yaklaşık 300’ünün bu işleme tabii tutulduğunu tespit ettiklerini belirtiyor.

Günümüzde artık her ikinci el otomobile kuşkuyla yaklaşılması gerektiğini söyleyen Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, “Son yıllarda ikinci el araç pazarına duyulan ilgi ve iştah, asıl işi otomobil alım-satımı olmayanların da ilgisini çekmeye başladı. Yüksek kar elde etmek amacıyla bazı ağır hasarlı araçlar, maliyeti düşük tutmak ve zaman kazanmak için onarılmıyor; iki araç kaynakla birleştiriliyor. Önü 2010 model, arkası 2015 model, arkası 2006 model, önü 2012 model gibi birçok araçla karşılaşıyoruz. ” ifadelerine yer verdi.

Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre

“Tüketicilerin birleştirme işlemini anlaması imkansız”

Birleştirme işlemiyle aracın en temel güvenlik unsuru olan şasinin, tüm koruyuculuğunu yitirdiğinin altını çizen Emre, “Herhangi bir kaza anında iki araçtan birleştirilmiş, ekleme araçlar kolaylıkla ikiye bölünerek ölümlü kazalara sebep oluyor. TV kanallarında rastladığımız kazada ikiye bölündü haberlerinin asıl sebebi bu. Kaynağın izleri belirli hilelerle kapatılıyor. Kaynak işlemini tüketicilerin basit kontrollerle tespit etmesi imkansız. Özellikle ağır hasarlı araçların tekrar trafiğe çıkmadan önce tamir süreçlerinde denetlenmesi gerektiğine inanıyoruz. Bir araç satın almayı düşünen vatandaşlarımızın, satın almayı düşündüğü her araca şüpheyle yaklaşarak, kurumsal ve kendini kanıtlamış oto ekspertiz noktalarında kapsamlı ekspertiz işlemi yaptırmasını tavsiye ediyoruz. Bu işlemleri ancak uzmanlar tespit edebilir.” dedi.