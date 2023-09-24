Honda’nın yeni hibrit SUV’u ZR-V Türkiye’de

CARMEDYA.COM – Honda SUV model gamında önemli bir boşluğu dolduran ZR-V, Avrupa ile eş zamanlı olarak Türkiye’de satışa sunuldu.

Markanın CR-V ile HR-V modelleri arasında konumlanan yeni hibrit SUV modeli ZR-V’yi İzmir ile Alaçatı arasındaki bol virajlı yollar ve kısmen de otoban şartlarında kullanma ve inceleme fırsatı buldum.

Türkiye lansmanı kapsamında İzmir’de düzenlenen basın toplantısında modelle ilgili konuşan Honda Türkiye Başkanı Satoru Yamada, “Türkiye’de şu an yükselen trend olan SUV modellerinde 3 ayrı ürün ile farklı ihtiyaçlara yönelik seçenek sunabiliyoruz. Ayrıca elektrifikasyon stratejimiz kapsamında hibrit model sayımızı artırmaya da devam ediyoruz. Yeni hibrit modelimiz olan ZR-V, uzun yıllardır Honda mühendislerinin geliştirdiği motor teknolojisinin en güncel versiyonu” açıklamasını yaptı.

Honda Türkiye Başkanı Satoru Yamada

Türkiye’de ilk hibrit aracı satışa sunan markanın Honda olduğunu hatırlatan Başkan Satoru Yamada, “Tüketici beklentilerini ve gelişen teknolojileri yakından takip ediyoruz. Bu kapsamda da en verimli hibrit teknolojisini sunma hedefini taşıyoruz. En iyisi olduğuna inandığımızda tüketici karşısına çıkardığımız Honda hibrit teknolojisini temsil eden, e:HEV logolu ürünlerimiz Jazz ve HR-V’den sonra ZR-V’nin de sürüş dinamikleri, keyifli yolculuk hissi ve yakıt ekonomisi ile segmentinde fark yaratacağına inanıyoruz. ZR-V, şu an SUV ailemizde bulunan HR-V ve CR-V’nin tam ortasında konumlanıyor” şeklinde konuştu.

Honda’nın ‘2050 yılı sıfır karbon hedefi’ kapsamında çalışmalarına hızla devam ettiklerini de belirten Honda Türkiye Başkanı Satoru Yamada, Türkiye’de şu an e:HEV modellerle hız kazanan bu hedef kapsamında daha çevreci ve tüketici beklentilerini karşılayan modellerle ürün gamını büyüteceklerini de söyledi.

Tasarım

Honda SUV model gamında yer alan HR-V ve yenilenen CR-V’nin ince farlar ve keskin hatlara sahip çizgilerinin aksine ZR-V önde ve arkada daha yalın çizgilere sahip. Modelin ön yüzünde dikey çıtalı parlak siyah ön ızgara ve gündüz farlarını da barındıran far bloğu dikkat çekiyor. Önde her iki yanda aerodinamik açıdan sürtünmeyi azaltan dikey hava girişleri yer alıyor. Aerodinamik verimlilik için ayrıca bagaj spoyleri aracın hava akışını optimize etmeye yardımcı oluyor.

Kaput üzerindeki belirgin çizgiler sportif bir etki yaratırken, 18 inç elmas kesim jantlar, karartılmış arka camlar ve geriye doğru alçalan tavan ile birlikte sportif dokunuşları yanlarda da hissettiriyor.

Arka aydınlatma grubunun ışık imzası ZR-V’ye gece yolculuğunda da güçlü ve kolay fark edilen bir görünüm kazandırıyor. HR-V’den 50 mm daha geniş ve CR-V’den ise 61 mm daha alçak olan boyutlarıyla her iki modelin ortasına konumlanan ZR-V, 4568 mm uzunluğu, 1840 mm genişliği, 1620 mm yüksekliği ve 2657 mm dingil mesafesi ile içeride yeterli bir kullanım alanı sunabiliyor.

İç mekan

Model içeride kaliteli malzemeler ve başarılı işçilik ile öne çıkıyor. Tabi hala düğmelerde veya iç dikiz aynasının üzerindeki panelde olduğu gibi sert plastikleri de görüyoruz ancak bu malzemelerin kullanımı yeni modelde asgari seviyeye indirilmiş.

Honda ZR-V’de yer alan ısıtmalı deri koltuklar, uzun yolculuklarda sürücü ve yolcu konforunu artırıyor. Önde koltukların dolgusu ve yanal destekleri sayesinde ergonomi başarılı. Kapılara entegre edilen dış dikiz aynaları sayesinde iyi bir görüş açısı elde edilmiş. Koyu renkli döşemelere rağmen panoramik açılabilir cam tavan sayesinde aydınlık ve ferah bir ortam sunulabiliyor.

Yumuşak ve konforlu dizlik ile kol dayama yüzeyleri iç mekânın öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. ZR-V’ye özel olarak geliştirilen bölünmüş katmanlı orta konsolda vites seçici ve park freni düğmesi bulunuyor. Bu noktada sıralanmış düğmeler olarak daha önce de gördüğümüz vites seçici alanında geri vitesi seçmek için R tuşunun olduğu alandaki mandala basmanız gerekiyor ki güvenlik için iyi düşünülmüş bir özellik. Ancak ilk kullanımlarda tekrar D konumuna dönmek için D düğmesi yerine yanlışlıkla bu mandala yeniden basmaya devam edebiliyorsunuz ki bu da alışkanlıkla ilgili bir durum.

Metal kulakçıklar e:HEV’in rejeneratif fren yoğunluğunu kontrol ederken; üç kollu ısıtmalı deri direksiyon üzerinden ses, telefon, hız sabitleme ve araç bilgileri seçme gibi işlevlere ait kontroller kullanım kolaylığı için yer alıyor. Yüksek hızlarda bile kulakçıklar sayesinde rejeneratif yoğunluğu seri şekilde değiştirmeniz güzel bir özellik.

ZR-V’de tamamen dijital 10,2 inçlik TFT ekran çok sayıda araç bilgisini sürücüye net bir şekilde iletirken; kabin içerisindeki genişlik algısını artırmak için yatay mimari tasarımı uygulanan ön konsolun ortasında 9 inçlik dokunmatik multimedya ekran yer alıyor. 6 inçlik yeni nesil göz hizası gösterge paneli (Head Up Display) sayesinde hız, Honda SENSING özellikleri ve gelen çağrılar gibi öncelikli bilgiler ön cama yansıyor. Android Auto ve kablosuz Apple CarPlay ile uyumlu bilgi eğlence sistemi sunulan ZR-V’de 4 adet USB girişi ve kablosuz akıllı telefon şarjı yer alıyor. Yeni modellerin bazılarında kablsozu olarak çalışan Android Auto ve Apple CarPlay için ZR-V’de kablo gerekiyor. Ancak iyi bir özellik olarak modelde hem Type-C hem de standart USB girişleri bulunuyor.

Yolcuların kaliteli müzik dinleyebilmesi için aracın birçok farklı noktasına yerleştirilmiş 12 hoparlörü bulunan BOSE ses sistemi de ZR-V’de öne çıkan özelliklerin başında geliyor.

İç mekandaki ferahlığı, konforlu yolculukları desteklemek üzere tasarlanan 11 farklı saklama alanı tamamlıyor. Elektrikli bagaj özelliği bulunan Honda ZR-V’de zemin altı depolama alanıyla birlikte 380 litre bagaj hacmi sunulurken; arka koltukların katlanmasıyla ek 921 litre ile toplam 1301 litre alan elde ediliyor. Honda’nın Akıllı Güç Ünitesinin (IPU) en güncel versiyonu da kompakt boyutları ve azaltılmış ağırlığı ile bagaj alanının altında yer alıyor.

Hibrit güç ünitesi

Honda hibrit teknolojisinin en güncel temsilcisi ZR-V e:HEVHonda mühendislerinin uzun yıllardır geliştirmeyi sürdürdüğü hibrit teknolojisi her modelde gücünü ve verimliliğini artırmaya devam ediyor. Yenilenen hibrit güç-aktarma sistemi; 2.0 litre dört silindirli direkt enjeksiyonlu Atkinson çevrimli benzinli motor, iki kompakt güçlü elektrik motoru ve yüksek güç yoğunluğuna sahip lityum iyon bataryadan oluşuyor. Elektrik motoru, 184 PS/135 kW güç ve 315 Nm tork üretirken; yeni ZR-V e:HEV, 0-100 km/s hızlanmasını 8 saniyede tamamlayarak sınıfında fark yaratıyor. Çevik motor performansına ve kısa hızlanma süresine rağmen ZR-V, 132 g/km (WLTP) karbondioksit emisyon değeri ve 5.8 lt/100km (WLTP) birleşik yakıt tüketim değeriyle üstün bir verimlilik de sunuyor.

Sürücünün herhangi bir müdahalesi olmadan elektrikli, hibrit ve benzinli sürüş arasında geçiş yapan sistem, ilk kalkış anında sessiz bir yolculuk sağlayan elektrikli sürüşe sahipken; daha yoğun hızlanma gerektiğinde hibrit sürüşe geçiyor. Otoyol gibi sürekli yüksek hızlı seyir gereken yolculuklarda ise sistem benzinli sürüş ile devam ediyor. Tüm sürüş tiplerinde, verimliliği artırmak için rejeneratif frenle yavaşlama enerjisi geri kazanılıyor. Kullanıcılar ayrıca Normal, Spor, Eko ve yeni eklenen Kar modu olmak üzere sürüş modları arasında seçim yapabiliyor. Yeni ZR-V, değişen sürüş koşullarında şasisinin yarattığı fark ile sürüş dinamiklerinde de öne çıkıyor. Geniş gövdesiyle dinamik bir SUV olarak yere sağlam basan ZR-V, MacPherson ön süspansiyonu ve çok noktadan bağlantılı bağımsız arka süspansiyonu sayesinde sürüş dengesi ile güvenli yol tutuşu sunuyor. Elektrikli direksiyon sistemi (EPS) zahmetsiz bir kullanım ile yüksek kontrol hissi sağlıyor, tüm sürüş hızlarında da güveni ve konforu artırıyor.

Bu arada virajlı yollarda Spor mod ile gerçekten oldukça iyi sürüş tepkileri ve yol tutuş ile keyifli bir yolculuk yapabiliyorsunuz. Ancak otoban şartlarında 120 km/s hızdan itibaren rüzgar sesi ve 18 inç jantların etkisiyle yol sesi içeride kısmen de olsa duyulabiliyor.

Honda SENSING

Honda ZR-V, gelişmiş Honda SENSING teknolojilerini standart olarak sunarken aynı zamanda birçok kapsamlı güvenli sürüş işlevinin de kullanımına imkân sağlıyor. Böylelikle Honda ZR-V, hem aktif hem de pasif güvenlikte yüksek standartlar sunuyor.

Honda mühendisleri tarafından geliştirilen ön gövde yapısı Advanced Compatibility Engineering ACE teknolojisi sayesinde önden çarpışma enerjisini absorbe edip dağıtarak kabine aktarılan kuvvetin azaltılması sağlanıyor. Buna ek olarak i-SRS teknolojisini içeren 10 hava yastığı sayesinde ZR-V’de güvenlik ön plana çıkıyor.

Geniş güvenlik teknolojileri kapsamında; Çarpışma Hafifletici Fren Sistemi, Şerit Takip Uyarı Sistemi ile entegre olarak Şeritte Tutma Asistanı devreye giriyor. Trafikte Sürüş Asistanı ve güncellenen Trafik İşareti Tanıma Sistemi yol işaretlerinin yüzde 90’ından fazlasını algılayıp bunları gösterge paneline aktarıyor. Yorgunluk Uyarı Sistemi sayesinde uzun yolculuklarda uyarılan sürücülerin farkındalıkları artıyor. Sunduğu güvenli sürüş işlevleri ile Honda ZR-V, sürücü ve yolcular için hem keyifli hem de güvenli bir yolculuk deneyimi sunuyor.

Honda ZR-V e:HEV, Advance donanım paketi ile kırmızı ve beyaz renk seçenekleri olmak üzere 25 Eylül 2023 Pazartesi günü 2 milyon 625 bin TL satış fiyatıyla Türkiye’de satışa sunuluyor.

Yazı: Önder Canözer & Fotoğraflar: Honda Türkiye

Mekan: Alaçatı – İzmir