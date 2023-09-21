Yenilenen GLC Coupe Türkiye’de

CARMEDYA.COM – Mercedes-Benz’in SUV ailesinde öne çıkan GLC model gamının sportif üyesi GLC Coupe Türkiye’de satışa sunuldu.

Dinamik çizgilere sahip sportif SUV’da farlardan radyatör ızgarasına kesintisiz geçiş, otomobilin genişliğini vurgularken, kaslı çamurluk kemerleri görünümü güçlendiriyor. AMG Tasarım Konsepti ile 19 veya 20 inç jantlar ve gövde rengi çamurluk kemeri kaplamaları devreye giriyor. Donanım seviyesine ve opsiyona bağlı olarak sunulan 18 ile 20 inç arasındaki jantların her biri GLC Coupe’nin tasarımını tamamlarken, aynı zamanda aracın aerodinamik verimliliğine katkı sağlıyor.

Modern ve sportif

GLC Coupe’nin iç mekânı standart olarak sportif AMG seviyesiyle donatılıyor. Ön konsol yalın bir tasarıma sahip. Sürücü 12,3 inçlik yüksek çözünürlüklü LCD ekran ile tüm sürüş bilgilerine rahatlıkla ulaşıyor. Sürücü bilgi ekranı gibi 11,9 inçlik merkezi ekran da havada süzülüyor gibi görünüyor.

Kapı panelleri modern tasarımıyla ön konsolun her iki ucunu da çevreliyor. Entegre kol dayamalı kapı orta paneli dikeyden yataya geçiş yapıyor. Bu alandaki metalik süsleme ön konsol tasarımını devam ettiriyor.

Koltuklar, katmanlar ve şekilli yüzeyleriyle iç mekâna görsel bir ferahlık katıyor. Baş destekleri ve bunların kapalı bir kapakla sırtlığa olan bağlantıları yeni tasarımıyla sunuluyor.

Boyutlar

GLC Coupe, 4763 mm uzunluğuyla öncüsüne göre 31 mm daha uzun ve 5 mm daha yüksek. İz genişlikleri önde 6 mm artarak 1627 mm ve arkada 23 mm artarak 1640 mm’ye ulaşmış. Genişlik 1890 mm ile değişmemiş. Bagaj hacmi öncüsüne kıyasla 45 litre artışla 545 litreye ulaşmış durumda. Arka koltukların katlanmasıyla ise yine öncüsüne kıyasla 90 litre artışla 1490 litre hacme ulaşıyor. Elektrikli EASY-PACK bagaj kapağı da standart olarak sunuluyor.

Gelişen aerodinami

Kapsamlı dijital akış simülasyonları (CFD) ve aero akustik rüzgâr tüneli testleriyle aerodinamik sürtünme ve rüzgâr gürültüsü optimize edilen GLC Coupe aerodinamik açıdan önemli oranda iyileşme gösteriyor. GLC Coupe’nin en uygun konfigürasyonda minimum sürtünme katsayısı 0,27 Cd. Bu, öncüsüne kıyasla yüzde 3’lük bir iyileşme (Cd = 0,30) anlamına geliyor. Yeni GLC Coupe, düşük yuvarlanma ve rüzgâr gürültüsüne sahip oldukça sessiz bir araç olmasını gövdesinin akustik optimizasyonuna ve gelişmiş ses yalıtımına borçlu. Ön camdaki akustik membran standart donanım. Yeni panoramik cam tavan yeni GLC SUV’a kıyasla 6 cm daha uzun.

Ağ bağlantılı konfor sistemlerine yönelik Mercedes-Benz konseptinin ismi Energizing. İsteğe bağlı Energizing Plus paketi, bir düğme dokunuşu veya sesli komutla sistemlere hayat verirken yedi adede kadar konfor programıyla birleştiriyor. Sistem aynı zamanda iç mekânda uyumlu bir atmosfer yaratıyor. Yorgunluk durumu için canlandırıcı mod, yüksek stres seviyesi için ise rahatlatıcı mod seçenekleri bulunuyor.

Air-Balance paketi, Energizing Plus paketinin bir parçası ve iç mekânda kişisel tercihlere ya da ruh haline göre hafif bir koku deneyimi sunuyor. Ayrıca dış ve iç hava iyonize ediliyor ve filtreleniyor. Energizing Air Control, hava kalitesi ve ince parçacık sensörlerini kullanarak araç içindeki hava kalitesini sürekli olarak izliyor. Eşiklerin aşılması durumunda hava sirkülasyonunu etkinleştiriyor. İki aşamalı filtre havadaki ince tozu ve büyük miktardaki kirletici maddeleri de filtreliyor.

Standart donanım özellikleri

Yeni GLC Coupe’nin standart donanımı, birçok farklı özelliği içinde barındırıyor. Ayrıca paket mantığı artık çok daha yalın. Geçmişte müşterilerin sıklıkla bir araya getirdiği özellikler artık paketler halinde sunuluyor. Elbette renk, döşeme, kaplama ve jant gibi seçeneklerle araçları bireysel olarak yapılandırmak da mümkün.

Elektrik destekli dört silindirli motorlar

Yeni GLC Coupe elektrik destekli güç-aktarma sistemleriyle sunuluyor. 48 volt entegre elektrik sistemi, süzülme, hızlanma ve enerji geri kazanımı gibi işlevlerle verimliliği artırıyor.

Modelin dinamik süspansiyon sistemi, yeni dört kollu ön süspansiyona ve yardımcı şasiye monte edilen çok kollu bağımsız arka süspansiyona dayanıyor. Tüm versiyonlarda spor süspansiyonla birlikte değişken direksiyon oranı da standart. Ayrıca opsiyon olarak Teknoloji Paketi sunuluyor. Böylece Airmatic havalı süspansiyon 4.5° açılı arka aks yönlendirme işlevi devreye giriyor.

60 km/s’in altındaki hızlarda, arka tekerlekler ön tekerleklerin ters yönüne ve park etme sırasında 4,5°’ye kadar dönüyor. Dingil mesafesi böylece daha kısa hissediliyor. Bu da aracın manevra kabiliyetini iyileştiriyor. Ayrıca dönüş çapı 90 cm kısalarak 10,9 metreye iniyor. 60 km/s ve üzerindeki hızlarda arka tekerlekler ön tekerleklerle aynı yöne 4,5°’ye kadar dönüyor. Uzatılmış aks mesafesi hızlı şerit değiştirme veya ani engel aşma manevralarında üstün yol tutuş stabilitesi ve denge sağlıyor. Ayrıca sistem direksiyon komutlarına daha hassas yanıt veriyor. Arka aks yönlendirmesi, ön aksta daha direkt bir yönlendirme oranıyla birleştiriliyor. Böylece direksiyonun tur sayısı azalıyor.

Düşük hızlı manevra desteği için gelişmiş park sistemleri

Daha güçlü çevre sensörleri sayesinde park sistemleri, manevra sırasında sürücüleri daha iyi destekliyor. Sensörlerin MBUX’a entegrasyonu daha sezgisel bir deneyim sağlarken ekran da ek destek sağlıyor. Ayrıca acil fren işlevleri yol güvenliğini artırmak için yolu kullanan diğer araç ve yayaları korumaya yardımcı oluyor.

360° kameralı yeni Park Paketi standart olarak sunuluyor ve şeffaf kaput ve Parktronic ile aktif park asistanı işlevlerini de içeriyor. Çevre görüş ve park yardımı manevra yapmayı kolaylaştırıyor. Merkezi ekran yakın çevreyi net bir şekilde gösteriyor. Ön, arka ve her iki yanda olmak üzere dört kamera, sanal 360° kuş bakışı bir görünüm oluşturuyor. Ayrıca ekran, farklı görünüm modları da içeriyor.

GLC Coupe ile off-road

Daha önce olduğu gibi yeni GLC Coupe arazi sürüşüne de uygun birçok yeni özellik ve sisteme sahip. Standart donanım, arazi sürüş modunu ve DSR’yi (Yokuş Aşağı Hız Düzenlemesi) içeriyor. Bu da zorlu arazi sürüşlerinde daha kontrollü bir sürüş sağlıyor.

360° kameralı GLC Coupe, arazi modunda ‘şeffaf kaput’ işlevi sunuyor. Merkezi ekran, ön tekerlekler ve direksiyon açısı dahil aracın ön kısmını alttan sanal olarak gösteriyor. Bu, sürücünün büyük taşlar veya derin çukurlar gibi engelleri daha kolay fark etmesini sağlıyor.

Arazi ekranı modu, iki ekranda arazi koşullarına yönelik bilgileri, kontrolleri ve temel işlevleri net bir şekilde gösteriyor. Merkezi ekran, aracın arazideki konumu dışında ön tekerleklerin direksiyon açısını da gösteriyor. Araçta arka aks yönlendirme varsa arka tekerleklerin açısı da ekrana yansıyor.

GLC Coupe ülkemizde 5 milyon 529 bin 500 TL fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.