Ferrari SF90 XX Stradale’den pist rekoru!

CARMEDYA.COM – Dünya tanıtımı kısa bir süre önce yapılan Ferrari SF90 XX Stradale, ünlü Fiorano Pisti’nin en hızlı tur rekorunun sahibi oldu.

SF90 Stradale alt yapısı üzerine geliştirilen ve 1030 beygir gücüne sahip SF90 XX Stradale, 1’17.309 süreyle 2997 metre uzunluğundaki pistte en hızlı yol otomobili unvanını kazandı. Ferrari ürün geliştirme test pilotu ve mühendisi Raffaele de Simone pilotajında, pist kullanımı odaklı karbon fiber jantlar ve Michelin Cup2R lastikler ile donatılan SF90 XX Stradale, aynı karbon fiber jant ve lastik opsiyonlarına sahip, ‘Assetto Fiorano’ donanımlı SF90 Stradale’den 1.4 saniye daha iyi bir süre elde etti.

Rekor, Ekim 2023’te pistte gerçekleşen SF90 XX Stradale basın lansmanı esnasındaki test sürüşlerinde elde edildi. Süre ve sürüş verileri, tarafsız uzman bir motorsporları ajansı tarafından bağımsız olarak kaydedildi ve onaylandı.

SF90 XX Stradale, 15 Aralık’tan itibaren Maranello’daki Ferrari Müzesi’nde özel sergileme alanında, rekorun detaylarıyla birlikte yer alacak.