Bu aracın hızı saatte 496,22 km/sa…

CARMEDYA.COM – BYD’nin lüks segment markası Yangwang’ın en yeni hiper otomobili U9 Xtreme, Almanya’daki Automotive Testing Papenburg (ATP) pistinde, yeni bir dünya rekoruna imza attı.

Yangwang U9 Track Edition versiyonuyla elektrikli araçlarda elde ettiği 472,41 km/sa mevcut hız rekorunun yanı sıra, dünyanın en hızlı benzinli otomobilinin yaptığı 490,48 km/sa hızın da üzerine çıkan Yangwang U9X, 14 Eylül’de Almanya’da gerçekleştirilen testte 496,22 km/sa hıza ulaşarak dünyanın en hızlı seri üretim otomobili unvanını kazandı. BYD’nin mühendislikteki bu modern dönüm noktası, yüksek güç ve hızı sıfır emisyonla birleştirerek elektrikli mobilite alanında yeni bir dönemin kapılarını açıyor.

Başlangıçta U9 Track/Special Edition adıyla bilinen ve üretim versiyonunda Yangwang U9 Xtreme (U9X) olarak adlandırılan model, Çin’de satışta olan U9’un teknik altyapısını temel alıyor ancak bir dizi kritik yenilikle zirveye taşınıyor. Bu yenilikler arasında 800V yerine 1200V ultra yüksek voltajlı elektrik mimarisi, 30C deşarj oranına sahip lityum demir fosfat Blade Batarya, her biri 30.000 devir/dakikaya ulaşabilen dört ultra yüksek hızlı motorla birlikte toplamda 3000 PS’nin üzerinde güç üretimi, pist performansına uygun yüksek tutuşlu lastikler (semi-slick) ve pist sürüşünün artan stresleriyle başa çıkmak için özel olarak ayarlanmış DiSus-X süspansiyon sistemi yer alıyor.

BYD Başkan Yardımcısı Stella Li, rekora ilişkin açıklamasında şunları kaydetti: “Bu, Ar-Ge ekibimizdeki herkes için inanılmaz gurur verici bir an. Yangwang, imkansızı kabul etmeyen bir marka ve ancak geleceğe olan bu kararlılığımız sayesinde U9X gibi bir aracı ortaya koyabiliyorsunuz. Tüm ekibe ve yetenekleriyle bu rekoru mümkün kılan Marc Basseng’e teşekkür ederim. Dünyanın en hızlı seri üretim otomobilinin elektrikli olması gerçekten harika bir şey.”

Rekor sürüşünü gerçekleştiren Alman spor otomobil ve dayanıklılık motor sporları pilotu Marc Basseng ise deneyimini şu sözlerle anlattı: “Bu rekor, yalnızca U9 Xtreme’in olağanüstü performansı sayesinde mümkün oldu. Teknik olarak, böyle bir şey içten yanmalı motorla mümkün değil. Elektrikli motor sayesinde araç sessiz ve ani yük değişimleri yok. Bu da bana piste daha fazla odaklanma imkanı tanıyor.”

Sınırlı sayıda üretim

Yangwang U9 Xtreme artık müşterilere sunuluyor ve en fazla 30 adetlik sınırlı üretim serisiyle satışa çıkıyor. Modelin adı, “limit” ve “en üst” anlamlarını barındıran İngilizce “Extreme (en uç nokta)” kelimesinden türetilirken, “X” harfi ise bilinmeyeni ve keşfi simgeliyor.

BYD Türkiye, markanın teknoloji ve inovasyon gücünü Avrupa’da ilk kez sergileyerek 11 Eylül’de Kemerburgaz’da düzenlenen Teknoloji Şovu’nda yüzen, zıplayabilen ve kendi etrafında dönebilen Yangwang U8 ve U9 modellerini sahneye taşımıştı. Araçlara ve BYD teknolojisine gösterilen yoğun ilginin ardından bu kez Teknofest İstanbul’da yer alan araçlar, Türkiye’nin farklı şehirlerindeki etkinliklerle otomobil severlerle buluşmaya devam ediyor.