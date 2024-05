Citroen Neskar Bursa’da açıldı

CARMEDYA.COM – Bursa’da faaliyet gösteren ve sıfır otomobil, ikinci el araç, orijinal yedek parça, yol yardım, servis vb. çok sayıda alanda hizmet veren Neskar Otomotiv, Citroen ile iş birliğini hayata geçirdi.

Citroen Neskar’ın açılışı Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, il Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, bazı Belediye Başkanları, Bursa’nın önde gelen iş adamları ile Stellantis Ülke Başkanı İbrahim Anaç, Neskar Yönetim Kurulu Başkanı A. Berk Noyan, Neskar Genel Müdürü Gürol Ergen, Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım’ın katılımıyla gerçekleşti. Çok sayıda davetlinin katıldığı açılışta Bursa cemiyet hayatından tanınmış isimler de yer aldı.

Neskar Yönetim Kurulu Başkanı A. Berk Noyan

“Müşterilerimize kullanmayı sevdiğimiz otomobilleri satıyoruz’’

Neskar Yönetim Kurulu Başkanı A. Berk Noyan, açılıştaki konuşmasında şunları kaydetti: “Bugün sizlerle yeni bir heyecanımızı paylaşmanın mutluluğunu hep beraber yaşıyoruz. Neskar ailesi olarak, bizler her zaman kaliteye, güvene ve satış sonrası hizmetlerine fazlasıyla önem vermekteyiz. Tüm bu hususlarda her daim gelişmeye açık kendimizle daimi rekabet içerisindeyiz. Bu sebepten dolayı kullanmayı sevdiğimiz otomobilleri müşterilerimizin satışına sunmayı ve kendi deneyimlerimizden yola çıkarak ürünlerimizi pazarlamayı Neskar ailesi olarak ilke edindik. Kişisel deneyim odaklı bakış açımız bugün Neskar’ı bölge pazarında açık ara zirveye taşıyan en önemli değerlerin başında geliyor. Bu bakış açısıyla amacımıza ortak olan 105 yıllık tecrübesiyle otomobil dünyasının ikonik markası Citroen şimdi Neskar ailemize katılmış bulunmakta. 1919’da kurulduğundan bu yana otomotiv endüstrisine olan yadsınamaz katkılarıyla tarihe damga vuran Citroen; yenilikçi tasarımları, çevre dostu teknolojileri, yeni nesil elektrikli araçları ve konfor odaklı anlayışıyla önemli bir fark yaratıyor. Citroen’de geçmişten günümüze taşıdığı bu zengin mirası ve konforu ön planda tutan yenilikçi ruhu sayesinde tüm aile fertlerinize hitap eden bir Citroen modeli bulacaksınız. İddiasını her daim en önde sürdürecek olan Neskar ve Citroen’in buluşmasında sizleri aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz.”

Stellantis Ülke Başkanı İbrahim Anaç ve Neskar Yönetim Kurulu Başkanı A. Berk Noyan

“Geçen yıl Türkiye’de 232 binden fazla araç sattık”

Açılışta konuşan Stellantis Ülke Başkanı İbrahim Anaç ise şunları dile getirdi: “Stellantis bütün dünyada 14 otomobil markasının sahibi. Biz Stellantis Türkiye olarak bu 14 marka içinde 4 markanın distribütörlüğünü yapıyoruz. Geçen sene 232 bin adetten fazla araba sattık. Dolayısıyla bu anlamda Türkiye’de bir numarayız. Türkiye’nin en büyük satıcısı bizim grubumuz. Neskar çok eskiden beri bizim bayiimiz, Opel bayiimiz. Niye Neskar’la büyümeyi tercih ettik? Berk Bey’in heyecanını gördünüz. En büyük nedenlerden biri o. Tabii yatırımcılarımızda aradığımız bir sürü özellik de var. Gerçekten çok titiz davranıyoruz. Ama lütfen bu tesise bir bakın. Bursa’ya muhteşem bir tesis kazandırdılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum, iş birliğimizin hayırlı olmasını diliyorum.”

Betreks Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Murat Erdebil, Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, Sanatçı Erdem Aylı, Stellantis Ülke Başkanı İbrahim Anaç, Neskar Yönetim Kurulu Başkanı A. Berk Noyan

“Citroen olarak Türkiye pazarında artık en güçlü oyunculardan biriyiz”

Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım ise konuşmasında Neskar işbirliğinin önemine değindi: “Citroën markası olarak rekabette bizi rakiplerimizden ayrıştıran noktalardan biri konfor odaklı yaklaşımımız oldu. Bugün otomobillerimizi test ettiğinizde görebilirsiniz ki süspansiyon sisteminden ergonomik koltuklarına, müşteriye dokunan teknolojik unsurlarına, güvenlik unsurlarına, ses yalıtımına en konforlu otomobillerimizi müşterilerimizle buluşturuyoruz. Citroen markası olarak biliyoruz ki mobilite bir ihtiyaç ve ilk andan itibaren hareket edebilme özgürlüğüne herkesin ulaşabilmesi gerektiğini düşünüyoruz. O yüzden çok geniş bir ürün yelpazemiz var. Türkiye pazarında artık en güçlü oyunculardan biri olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Sadece binek otomobillerde değil, hafif ticari araçlarda da en fazla büyüyen marka olmuşuz geçen sene. Globalde de Citroen satan ülkeler sıralamasında üçüncü ülke olduk. Şimdi gücümüze Neskar’ın gücünü de katıyoruz.”

Ayhan Sicimoğlu

Citroen’in geçmişten günümüze akıllara kazınan filmlerde rol alan, klasikleşmiş otomobillerinden oluşan bir Citroen hafızası filminin de gösterildiği açılışta ünlü sanatçı Ayhan Sicimoğlu da Latin All Stars grubuyla konser verdi.

Berteks Şirketler Grubu kuruluşu olan Neskar Otomotiv’in Bursa Osmangazi ve Nilüfer bölgesindeki tesisleri 15 bin metrekare kapalı ve 23 bin 500 metrekare açık alan üzerinde faaliyet gösteriyor. Şirket Opel, Citroen, Skoda markaları ile binek ürün gamının yanı sıra satış sonrası hizmetler konusunda da hizmet veriyor. 2019 Kasım ayı itibariyle dünyanın ilk Skoda dijital showroomu ile hizmet vermeye başlayan Neskar, 7700 metrekare kapalı olmak üzere toplamda 11 bin metrekare alan üzerine kurulu alanda faaliyet gösteriyor.