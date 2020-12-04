Subaru XV makyajlandı

CARMEDYA.COM – Subaru XV modelinde son olarak tasarım ve sürüş konforu anlamında iyileştirmeler gerçekleştirildi.

Subaru XV’nin ön ızgarası yeniden tasarlanarak sportiflik vurgusu artırılırken, aracın süspansiyon sistemi de iyileştirilerek sürüş konforu artırıldı.

Yeni Subaru XV’nin yenilenen ve siyah bölümü yukarı doğru öz ızgaraya yaklaşacak şekilde uzatılarak büyütülen yeni tasarım ön tamponunda Gun Metal Ön Izgara ve Ön Kamera bulunuyor. Subaru XV’nin 17 inch alüminyum jantları da yeni tip daha modern görünümlü sportif jantlarla değiştirildi. Aracın ön ve arka süspansiyon sistemi ise daha pürüzsüz ve sessiz yol tutuşu için iyileştirilmiş.

Subaru XV 1.6i Xtreme 359 bin 954 TL, Xclusive versiyonu ise 399 bin 355 TL fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.

Subaru XV’nin her iki versiyonunda da, EyeSight Önleyici Güvenlik Sistemi’nin yanı sıra; ön, yan ve perde hava yastıklarına ek olarak sürücü diz hava yastığı, geriye katlanabilir pedal sistemi, X-Mode ve Aktif Tork Yönlendirme standart olarak sunuluyor. Konfor ve teknoloji anlamında da Apple Car Play fonksiyonlu yeni 8 inçlik dokunmatik ekran ve 6.3 inçlik gelişmiş bilgi ekranı gibi çok sayıda donanım standart olarak yer alıyor. Ayrıca araçta Arka Çarpışma Önleyici Frenleme (RAB) sistemi yer alıyor.