Opel Türkiye’den Stellantis Global’e büyük transfer

CARMEDYA.COM – Dünyanın en büyük otomotiv gruplarından Stellantis’in toplamda 6 bölgesinden biri olan Ortadoğu ve Afrika Bölgesi’nin (MEA) üst düzey yönetimine yine bir Türk yönetici transferi gerçekleşti.

Stellantis’in Markalar Planlama ve Performans Ortadoğu ve Afrika Bölge Başkan Yardımcısı görevine, Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin getirildi. Bu kapsamda 2019 yılından bu yana Opel Türkiye Genel Müdürü görevini sürdüren Alpagut Girgin, Ekim ayından itibaren Ortadoğu ve Afrika Bölgesi’ndeki 56 farklı ülkede Stellantis’in 14 markasının stratejik planlaması ve performans yönetiminden sorumlu olarak yeni görevine başladı.

Opel Türkiye Genel Müdürü Emre Özocak

Girgin, Opel Türkiye Genel Müdürlük görevini ise de Emre Özocak’a devretti.

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi’nde tamamlayan Emre Özocak, yüksek lisansını da Işık Üniversitesi İşletme bölümünde yaptı. Otomotiv sektöründeki kariyerine 2005 yılında ticari araçlar satışı ile başlayıp yıllar içerisinde çeşitli global markaların satış ve pazarlama alanlarında görev alan Özocak, 2017 yılında o zamanki adıyla Groupe PSA Türkiye’ye İsrail-Filistin Bölge Müdürü olarak transfer oldu. 2019 yılında Opel Türkiye ailesine Pazarlama Direktörü olarak katılan Emre Özocak, 3 Ekim 2022’den itibaren de Opel Türkiye Genel Müdürü olarak yeni görevine başladı.

“Türkiye’yi gururlandırmaya devam ediyoruz”

Stellantis Türkiye Ülke Başkanı Olivier Cornuaille yaptığı açıklamada yeni görevleri kapsamında hem Alpagut Girgin’e hem de Emre Özocak’a başarı dileklerini sundu. Olivier Cornuaille yaptığı açıklamada, “Stellantis Türkiye olarak Berk Mumcu ve İbrahim Anaç’ın ardından şimdi de Alpagut Girgin’i global bir göreve uğurlamaktan dolayı büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Stellantis Türkiye’nin İnsan Kaynakları politikasının ne kadar etkili ve güçlü olduğunu bir kez daha global düzeyde yönetici transferi yaparak gösterdik. Türkiye’yi otomotiv sektöründe global açıdan üst düzey yönetici transferleri yaparak gururlandırmaya devam ediyoruz” dedi.

Alpagut Girgin’in liderliği döneminde Opel markasının hem pazar payı konusunda önemli başarılarla büyüme yakaladığını hem de müşteri memnuniyetini üst düzeye taşıdığına da vurgulayan Stellantis Türkiye Ülke Başkanı Olivier Cornuaille, “Opel Türkiye Genel Müdürü görevine gelen Emre Özocak’a da bu bayrak yarışında içtenlikle başarılar diliyorum. Yeni görevinde Özocak’ın Opel markasının başarılı iş sonuçlarını daha da ileriye taşıyacağına inancım tamdır” açıklamasında bulundu.