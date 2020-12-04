KYMCO’dan iki vitesli otomatik şanzımana sahip elektrikli motosiklet

CARMEDYA.COM – Türkiye’de Doğan Holding çatısı altında faaliyet gösteren Doğan Trend Otomotiv’in temsil ettiği, KYMCO, dünyanın ilk iki vitesli otomatik şanzımana sahip elektrikli motosikleti F9’u tanıttı.

KYMCO F9, motosiklet dünyasının heyecan verici çizgileri ile yeni teknolojiyi birleştirerek elektrikli motosiklet algısını değiştirmeyi hedefliyor.

2 saatte şarj oluyor, 120 km menzil sunuyor

İlk bakışta 9,4kW gücündeki motoruyla caddelerde sportif sürüşlere imkan tanıyan havalı bir şehir içi motosikleti olarak dikkatleri çeken KYMCO F9, 0’dan 50 km/s hıza 3 saniyede ulaşıyor ve maksimum 110 km/s hız yapabiliyor. KYMCO F9’a gücünü veren 96V 40Ah kapasiteli batarya da 120 kilometre menzil sunarken, hızlı şarj özelliğiyle sadece 2 saate şarj edilebiliyor.

Özel iskelet yapısı bataryayı araçla bütünleştiriyor

Motor verimliliği ve güç dağılımını iyileştirmek üzere elektrikli motosikletler için özel olarak tasarlanan dünyanın ilk iki vitesli otomatik şanzımanıyla donatılan F9’da özel olarak geliştirilen iskelet yapısı sayesinde batarya gövde yapısına entegre ediliyor ve araçla bütünleşiyor. Böylelikle KYMCO F9, 107 kilogram ile son derece hafif bir yapı ortaya koyuyor. Virajlarda yüksek tutunma sağlayan 14 inç’lik geniş tabanlı lastiklerle birlikte ise KYMCO F9 son derece eğlenceli bir sürüş sunuyor.

Yeni modelle ilgili görüşlerini paylaşan KYMCO Başkanı Allen Ko, “KYMCO olarak tüm projelerimizde ‘Kalbimi Kazan’ fikriyle hareket ediyoruz. Küresel salgının gölgesinde geçen şu günlerde, insanlar günlük yaşamlarına heyecan katmak için çok daha fazla gereksinim duyuyor. KYMCO olarak böyle bir dönemde de müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve gereksinimlerini karşılayan yeni ürünler sunmaktan heyecan duyuyoruz. F9 modelimiz de diğer tüm KYMCO modelleri gibi duyuları harekete geçiren ve sürücüsünü heyecanlandıran üstün özelliklerle yollara çıkıyor. Dünyanın her yerindeki kullanıcıların kalbini kazanan bireysel araçlar yaratmaya devam ediyoruz. Şimdi heyecanlanma zamanı!” ifadelerini kullandı.

KYMCO F9 / Teknik Özellikler

Motor

Tip Fırçasız DC motor

Maksimum güç (kW) 9,4

Maksimum tork (Nm) 30

Batarya

Tip Lityum-iyon

Kapasite 96V / 40Ah entegre batarya

Batarya Ağırlığı (kg) 17

Gövde

Boş ağırlık (kg) 107

U x G x Y (mm) 1.831 x 714 x 1.085

Sele yüksekliği (mm) 790

Aks aralığı (mm) 1.236

Süspansiyon

Ön lastik ölçüsü 110/80-14

Arka lastik ölçüsü 140/70-14

Jant malzemesi Alüminyum alaşım

Ön süspansiyon Teleskopik

Arka süspansiyon Salıncak ünitesi

Ön fren Disk

Arka fren Disk