Audi’nin desteklediği Climeworks’dan karbon ayak izine yeni çözüm!

Audi’nin 7 yıldır desteklediği İsviçreli çevre koruma start up’ı Climeworks, İzlanda’da dünyanın en büyük “direkt hava yakalama” tesisini kuruyor.

Geleceğin çevre teknolojisi olarak gösterilen hava toplama teknolojisinde, atmosferdeki hava bir filtreden geçirildikten sonra, içindeki karbondioksit toplanıyor. Sonrasında yer altına gönderilerek orada kayalaşması sağlanıyor.

Çevre koruma yöntemleri arasında nispeten yeni olan direkt hava yakalama teknolojisi ile filtreler tarafından yakalanan havadan karbondioksit gazı çıkarılıyor ve karbondioksit içermeyen hava atmosfere geri veriliyor.

Climeworks’ün İzlanda’daki yeni tesisi, havadan filtre edilen karbondioksiti yer altına taşıyor. Burada doğal süreçler gazı mineralize ederek, karbonat kayaya dönüştürüyor. Karbondioksit böylece atmosferden kalıcı olarak elenmiş oluyor.

Haftanın 7 günü, günde 24 saat çalışacak ve her yıl atmosferden 4 bin ton karbondioksit gazı filtre edilecek. Bu miktarın doğal yollardan atmosferden temizlenmesi için 80 bin ağaca ihtiyaç duyuluyor.

Audi’nin de bir üyesi olduğu Volkswagen Grubu, 2025 yılına kadar tüm üretim ve değer zincirinde ortaya çıkan karbon ayak izini, 2015 seviyesine göre yüzde 30 oranında azaltmayı amaçlıyor. Audi bu vaatten daha ileri giderek, markanın 2050 yılına kadar, ürettiği karbon kadar atmosferden karbon miktarını azaltmayı yani karbon nötr bir marka olmayı amaçlıyor.