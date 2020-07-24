CARMEDYA.COM – INEOS Otomotiv, merakla beklenen 4×4 modeli Grenadier’in örtüsünü kaldırdı.

İlk bakışta her ne kadar Land Rover Defender modelini anımsatan bir görünüme sahip olsa da, aslında aracın hikayesi oldukça ilginç.

Bir Defender hayranı olan İngiliz milyarder Sir James Arthur Ratckiffe, Land Rover’dan Defender modelinin telif haklarını almayı denemiş ama başarılı olamayınca hayalindeki 4×4 modelini geliştirmeye karar vermiş.

Sonuç olarak Ratcliffe tarafından kurulan INEOS Otomotiv, uzun bir sürecin sonunda ilk 4×4 modeline kavuştu. Yepyeni bir platformdan yükselen model henüz test aşamasında olsa da çarpıcı tasarımıyla dikkatleri şimdiden üzerine çekmeyi başarıyor.

Şirketin Tasarım Bölümü Naşkanı Toby Ecuyer tarafından Grenadier, özünde faydası olan, modern, işlevsel ve son derece yetenekli bir 4×4 araç olarak tanımlanıyor.

INEOS Otomotiv’in CEO’su Dirk Heilmann ise açıklamasında şunları söyledi; “Grenadier’in tasarımını bu süreçte bu kadar erken paylaşabildiğimiz için çok mutluyuz. Çoğu üretici çekimser dururken, biz yeni bir iş kuruyoruz, yeni bir marka oluşturuyoruz ve bu heyecan verici yolculuğa insanları götürmek istiyoruz. Tasarımı göstermek artık aracın gelişiminin kritik bir sonraki aşamasına odaklanmamıza olanak tanıyarak, kapasitesini ve dayanıklılığını test etmemizi sağlıyor. Önümüzdeki yıl boyunca farklı koşullarda prototiplerle 1.8 milyon kilometre test yapacağımız çok zorlu bir programımız var. Bugünden itibaren kamuflaja, köpük bloklara veya sahte panellere ihtiyaç duymadan aracı açık şekilde test edeceğiz ve bu bir avantaj.”