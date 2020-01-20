Petronas’tan motosikletlere özel: Sprinta

CARMEDYA.COM – Küresel enerji şirketi Petronas’ın madeni yağ üretim ve pazarlama faaliyetlerini yürüten Petronas Madeni Yağlar, UltraFlex™ teknolojisine sahip motosiklet yağı Petronas Sprinta’yı tanıttı.

Yoğunlaşan trafik ve değişken sürüş koşullarına uyum sağlamak üzere tasarlanan Petronas Sprinta serisi, motosikletlerde en kritik koşullarda bile koruma sağlayarak motor ömrünü ve performansını artırıyor.

MotoGP yarışlarında Petronas’ın teknik ortaklığının olduğu Petronas Yamaha Sepang Yarış Takımı’na da katkı sağlayan Sprinta serisi, motosikletlerin hareket halindeki parçalarında fazla aşınma oluşmasının önüne geçiyor.

Bileşenlerinde yer alan UltraFlex™ teknolojisiyle debriyaj ve dişliler olmak üzere tüm kritik parçalara üstün koruma sağlayan Sprinta serisi, yüksek devirli kullanımlarda bile yağlayıcı film tabakası mukavemetini ve viskozitesini muhafaza ediyor, motorun yoğun ısı ve termal basınçlara karşı dayanıklılığını artırıyor.

2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren öncelikle bazı Asya ülkelerinde satışa sunulacak olan Petronas Sprinta; yıl içerisinde dünyanın farklı pazarlarında motosiklet kullanıcıları ile buluşmasını sürdürecek.

MotoGP’de test edildi!

Konuyla ilgili konuşan Petronas COO’su Aadrin Azly, Sprinta serisinin performans, verimlilik ve güvenilirliğini UltraFlex™ teknolojisiyle MotoGP yarışlarında da test ettiklerini belirterek, “Petronas Sprinta ürün ailesi, 2018 yılı Haziran ayında Hollanda MotoGP’sinde kullanılmaya başlanarak günümüze kadar Petronas Yamaha Sepang Yarış Takımı’na üst düzey katkı sağladı. En zorlu sürüş koşullarında bile motosiklet ve sürücülerin üstün performans sunmasına yardımcı olan bu gelişmiş formülasyonu tanıtmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz.” dedi. Petronas Madeni Yağları Müdürü Eric Holthusen ise madeni yağ teknolojisinde Petronas’ın ulaştığı ileri seviyeye değinerek; “Ultraflex teknolojili Petronas Sprinta, Euro 5 ve Hindistan emisyon normu Bharat Stage (BS) VI gibi 2020 yılında devreye alınacak olan en güncel ve en zorlu motosiklet çevre standartlarını karşılamak üzere tasarlandı. Sprinta serisi tüm bu özellikleriyle, daha düşük CO2 emisyon değerleri sağlanmasına sunduğu katkının yanı sıra, motosiklet verimliliğini genel olarak arttırıp iyileştiriyor” açıklamalarında bulundu.