Citroën Türkiye pazar payını yükseltti

CARMEDYA.COM – Citroën Türkiye, 2019 yılı satış rakamlarını ve finansal sonuçlarını paylaştı.

Mart 2019 itibariyle Groupe PSA Türkiye çatısı altında yepyeni bir ekiple faaliyete başlayan Citroën Türkiye, bu değişimin getirdiği pozitif etkileri satışlarına yansıttı.

Yıl boyu sürdürülen pazarlama iletişim çalışmaları, lansman aktiviteleri ve gerilla iletişim çalışmaları da Citroën’i bu dönemde “marka imajını en çok yükselen marka” yaptı ve bilinirliğine katkı sağladı. 2019 sonunda 12 bin 33 adet satış ile pazar payını yüzde 2,5’e çıkaran Citroën, markalar sıralamasında da iki basamak birden yükseldi. Marka aynı dönemde yüzde 16 daralan binek otomobil pazarında ise binek otomobil satışlarını yüzde 42 artırma başarısı gösterdi.

Mayıs ayında kombivan segmentinde Yeni Berlingo’yu pazara sunan Citroën, Eylül ayında da markanın amiral gemisi Yeni C5 Aircross SUV modelini tüketicilerle buluşturdu. Yeni C5 Aircross SUV son dört aydaki satış rakamları ile segmentinde yüzde 6,5 pay elde ederek 6. sıraya yerleşti. Elde edilen bu sonuçların temelinde pazar dinamiklerine ve ihtiyaçlarına paralel uygulanan ticari politikaların, müşteri memnuniyetine verilen önemin ve güçlü ürün gamının önemli payı oldu.

2020 yılı Türkiye pazarı için öngörülerini aktaran Citroën Türkiye Pazarlama Direktörü Selen Alkım; “2020 yılında pazarın 600 bin adetlerde gerçekleşeceğini öngörsek de planlarımızı 700 bin adete göre yaparak pazara olan inancımızı yüksek tutuyoruz. Citroën olarak 2020’de 19 bin 100 adet satış ile pazar payımızı yüzde 3,2’ye çıkartarak büyümemizi sürdüreceğiz. Bugün itibariyle 18’i çok markalı olmak üzere 38 adet Citroën yatırımcımız bulunuyor. Asıl önceliğimiz müşteri, hedefimiz ise en kısa sürede en çok tavsiye edilen marka olmak. Bu hedeflere, güçlenen bayi teşkilatımız ve sağlam ürün stratejimiz ile ulaşacağımıza inanıyorum.” dedi.