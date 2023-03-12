Elektrikli Leapmotor T03’ün Türkiye fiyatı açıklandı

CARMEDYA.COM – Türkiye temsilciliği Ulu Motor tarafından gerçekleştirilen Leapmotor’un Türkiye’ye ithal edilecek ilk modeli, 5 kapılı şehir otomobili T03 olarak belirlenirken, araç için mart ayına özel, 699 bin TL’lik sabit fiyat garantisiyle ön siparişler alınmaya başlandı.

Nisan 2023 itibarıyla ön siparişi alınan ilk Leapmotor T03 teslimatları gerçekleştirilecek. 80 kW’lik gücü, 41.3 kW/h’lık bataryası ve 417 km’ye varan şehir içi menziliyle (WLTP City) Leapmotor T03, açıklanan ön satış fiyatıyla Türkiye pazarında satışa sunulan en ekonomik elektrikli otomobil özelliğiyle de dikkat çekiyor.

Ulu Motor Global Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Ulubaş, “Kasım 2021’de SKYWELL ile başlattığımız elektrikli otomobil marka temsilciliklerine Mart 2023 itibarıyla bir yenisini, Leapmotor ile ekledik. Türkiye pazarındaki elektrikli mobilite çözümlerine, uygun fiyatlı Leapmotor T03’ü sunarak önemli bir boşluğu dolduruyoruz. Normalde liste fiyatı 749 bin TL olan ve 417 km’ye ulaşan menziliyle dikkat çeken elektrikli Leapmotor T03 için düzenlediğimiz avantajlı ön satış kampanyasının yoğun ilgi görmesini bekliyoruz. Ön sipariş veren müşterilerimizin araçlarını online olarak canlı bir şekilde takip edecekleri bir alanı da https://leapmotortr.com/ adresli web sitemize de konumlandırdık. T03 ile başladığımız model atağımızı, 2023’ün üçüncü çeyreği gibi elektrikli SUV C11 ve elektrikli sedan C01 modelleriyle genişletmeyi hedefliyoruz” dedi.

Leapmotor T03

3620 mm’lik uzunluğu, 1652 mm’lik genişliği ve 1577 mm’lik yüksekliğiyle, tam boy elektrikli otomobil arayanlar için tasarlanan Leapmotor T03, sade ve akıcı ön tasarımına ek olarak sempatik ifadesiyle, yollarda dikkat çeken bir duruş sergiliyor. Pek çok özelliğiyle hem şehir içi hem de gerektiğinde şehirler arası yolculukları mümkün kılan teknolojileri barındıran Leapmotor T03, 36 dakikalık sürede yüzde 30’dan yüzde 80’e, 45 kW’lık hızlı DC şarj istasyonlarında bataryalarını doldurabiliyor. 80 kW maksimum güç ve 158 Nm maksimum tork değerleri sunan güç paketi, yüzde 92,6’ya varan verimliliğe sahip, markanın kendi geliştirdiği entegre elektrikli sürüş sistemiyle yolculukların sessiz ve konforlu olmasını sağlıyor. 41.3 kW/h’lık bataryasıyla, WLTP City ölçümlerine göre şehir içinde 417 km’ye uzanan menzil sağlayabilen Leapmotor T03; Spor, Standart ve Ekonomik olmak üzere 3 sürüş moduyla seyahat imkanı veriyor. Dört tekerlekte disk frenler yer alıyor.

Leapmotor’un yükselişi

Tüm tüketicilere en iyi akıllı mobilite deneyimini sunmaya çalışan, Hangzhou, Çin merkezli lider bir akıllı elektrikli otomobil şirketi olan Leapmotor, elektronik ve yapay zeka teknolojilerinde yaklaşık 30 yıllık deneyime sahip birinci sınıf mühendis ve vizyon sahibi bir girişimci olan Zhu Jiangming tarafından 2015 yılında kuruldu. Kullanıcılarına en rafine mobilite deneyimini sunmayı misyon edinen Leapmotor, kuruluşundan günümüze elektrikli otomobilleri, elektronik ürünler olarak ele alıyor. Leapmotor, Çin merkezli tek saf elektrikli araç şirketi olma iddiasıyla eksiksiz Ar-Ge yetenekleriyle araçlarındaki tüm temel sistemleri ve elektronik bileşenleri kendi bünyesinde tasarlıyor ve üretiyor.