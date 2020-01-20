Groupe PSA’da yeni yapılanma

CARMEDYA.COM – Groupe PSA Küresel İcra Komitesi yeniden yapılandı. Yves Bonnefont, 15 Ocak 2020’den itibaren geçerli olmak üzere, markalar portföyü içindeki potansiyel sinerjilere yönelik çalışmalara liderlik edecek.

Bonnefont’un görevi şunları kapsayacak:

• Müşteri açısından ve coğrafi olarak markaların konumlandırılması

• Strateji ve sinerjiler

Yves Bonnefont, Carlos Tavares’e bağlı olarak faaliyet gösterecek ve raporlayacak. Yves Bonnefont’un DS CEO’luğu ve Global İcra Komitesi Üyeliği görevine ise DS’in mevcut CEO yardımcısı Béatrice Foucher getirilecek.

Béatrice Foucher ürün ve elektrikli araçlarda güçlü bir performans geçmişine sahip olup, özellikle ürün portföylerinin globalleşmesine öncülük etti.

Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Tavares, atamaya ilişkin olarak, “Altı yıl önce DS markasını Groupe PSA’nın premium markası olarak başarıyla tanıtan Yves Bonnefont’un bu yeni sorumluluğu üstlenmesinden memnuniyet duyuyorum.” ifadelerini kullandı.

Linda Jackson, 15 Ocak 2020’den itibaren geçerli olmak üzere, marka portföyü içinde markaların ayrışmasını netleştirmek ve desteklemek üzere liderlik yapacak.

Bu görev şunları içerecek:

• Marka açıklamaları ve marka mesajlarının grup genelindeki tutarlılığı

• Marka portföyü içinde markaların ayrışması •

Linda Jackson, Carlos Tavares’e bağlı olarak faaliyet gösterecek ve raporlayacak. Linda Jackson’ın Citroën CEO’luğu ve Global İcra Komitesi Üyeliği görevine ise Citroën’in mevcut CEO yardımcısı Vincent Cobée getirilecek.

Vincent Cobée uluslararası pazarlarda, Citroën’in uluslararası büyüme hedeflerini yerine getirmek için gereken bilgi birikimi ve deneyime sahip bir isim.

Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Tavares, atamaya ilişkin olarak, “Altı yıl boyunca Citroën markasına liderlik eden, markayı Avrupa’da yeniden konumlandıran, satış hacmini ve pazar payını artıran ve güçlü küresel bir konumlandırma için markayı hazırlayan Linda Jackson’ın marka oluşturma alanındaki bilgi birikimi ve deneyimiyle grup çatısı altında bu yeni sorumluluğu üstlendiğini duyurmaktan mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.