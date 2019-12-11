Yeni GLA’nın örtüsü Stuttgart’ta kalktı

CARMEDYA.COM – Bir süredir model gamını yenileyen Mercedes-Benz, son olarak SUV model gamının giriş seviyesindeki GLA modelini yeni yüzüyle tanıttı.

Almanya’nın Stuttgart kentindeki dijital lansman ile Yeni GLA’nın detayları, internet aracılığıyla aynı anda tüm dünya basınıyla paylaşıldı.

Yeni GLA artık daha yüksek

Kompakt bir otomobil ile SUV ruhun aynı gövdede uluşturan otomobil ilk olarak değişen boyutlarıyla dikkat çekiyor. Yeni GLA, yerini aldığı modelden 14 mm. daha kısa, 30 mm daha geniş ve 104 mm. daha yüksek. Aracın dingil mesafesi de kısalan gövde uzunluğuna rağmen 30 mm. artış göstermiş. 2729 mm. dingil mesafesi geçtiğimiz ay tanıtılan GLB ile hemen hemen aynı. Bu arada arka koltuklar bağımsız kaltlanabiliyor ve 14 cm ileri geri hareket edebiliyor.

Farklı boyutlar iç mekanda da etkisini göstermiş. Önde 22 mm. artan baş mesafesi, arkada ise 6 mm. azalmış. Önde 18 mm azalan diz mesafesi, arkada ise tam 116 mm. artış göstermiş. Aracın bagaj kapasitesi ise 14 litre artarak, 435 litreye yükselmiş. Bagaj alanının genişliği 85 mm., derinliği ise 27 mm. artmış.

Tasarım

Önde markanın yeni tasarım çizgisinin önemli bir detayı olan geniş hava girişleri, yeni ön ızgara ve ortasında krom detaylarıyla güçlü görünüm sağlayan büyük logo dikkat çekiyor. Yanlarda daha sade çizgilere rağmen arkaya doğru alçalan tavan ve yükselen omuz çizgisi, 20 inçe kadar tercih edilebilen janrlarla dinamik bir görünüm sunuyor. Arka bölümde ise çift egzoz çıkışı, incelen stop lambaları, iki yanda hava çıkışları ve bagaj kapağının özel tasarımı aracın dinamik tasarımını pekiştiriyor.

Yeni boyutlarda özellikle daha yüksek gövde tasarımı, Mercedes-Benz mühendislerinin markanın yeni SUV model gamının offroad yeteneklerini geliştirme hedefiyle de örtüşüyor. Nitekim, 4MATIC versiyonlarda Off-road Paketi standart olarak yer alıyor. Bu paket kapsamında araçta iniş eğim sürüş asistanı, medya ekranında off-road animasyonu ve Multibeam led farlara kazandırılan off-road sürüş için özel fonksiyonlar yer alıyor.

MBUX

Markanın yeni MBUX sistemi artık yenilenen GLA’da da yerini alıyor. “Hey Mercedes” sesli komutu bu modelde de aktif.

Yeni nesil ön panel ve kokpit tasarımı bu modelde de başarıyla uygulanmış görünüyor. Araç üç farklı versiyonla tercih edilebiliyor. Bunlardan ilkinde ön panelde iki tane 7 inç dijital ekran, ikincisinde biri 7 ve diğeri 10.25 inç, üçüncüsünde ise iki tane 10.25 inç ekranın yer aldığı geniş bir dijital ön panel tercih edilebiliyor.

Sürüş modları

Diğer modellerden tanıdığımız Dynamic Select’in sürüş modları Yeni GLA’da da yer alıyor. Off-road Paketi ile sunulan modellerde sürüş modlarında bu seçeneği de bulabiliyorsunuz. Eco ve Comfort modda standart sürüşte 80:20 (ön:arka) olan ağırlık dağılımı, Sport modda 70:30, Off-road modunda ise ihtiyaca göre 50:50 şeklinde değişiklik gösterebiliyor. Off-Road Paket ile gelen iniş eğim sistemi DSR, 2 ile 18 km/s hız aralığında çalışıyor. Dik yamaçlarda yeri görmenizi sağlayan ön kamera inişleri kolaylaştırıyor.

Sürüş Destek Sistemleri

Yenilenen GLA, önceki modelin sürüş destek sistemlerini bir adım daha ileriye taşıyor. Sürüş Asistanı Paketi’nde yer alan dönüş manevrası sırasında acil koridor fonksiyonu sayesinde araç, yaklaşan bir bisikletli veya araç dışında, yaya geçidine yaklaşan bir yaya konusunda da sürücüyü uyarıyor. Aktif Fren Asistanı, sürücü tepki vermediğinde acil durumda 60 km/s hız ve altında otomatik fren yaparak, olası kazaları önlüyor.

Bu sistemlerin dışında araçta ayrıca, aktif mesafe asistanı Distronic, aktif park asistanı, aktif şerit takip asistanı, trafik işaretlerini algılayarak, belirlenen hız limitine aracı otomatik ayarlayan aktif hız sınırlayıcısı, kör nokta uyarısı ve daha birçok güvenlik sistemi bulunuyor. Ayrıca navigasyonla güzergahı takip eden araç, dönüşler, otoyoldan çıkış veya kavşağa yaklaşırken hızı uygun koşullara ayarlamayı da ihmal etmiyor.

Tüm bu sistemlerin yanında Mercedes-Benz mühendisleri konfor konusunda da bir adım ileri gitmişler. Energizing Comfort Control adı verilen sistemle masaj opsiyonuna sahip özel koltuklar, ambiyans aydınlatma ve dinlendirici müzikler de otomatik olarak ayarlanıyor ve stres düzeyini azaltmaya yardımcı oluyor.

Yıkama fonksiyonu

İlk kez bu sınıfta bir modelde, GLS’den tanıdık gelen yıkama fonksiyonu yer alıyor. Tek bir komutla dış dikiz aynaları katlanırken, sunroof otomatik olarak kapanıyor. Yağmur sensörleri devre dışı bırakılarak, sileceklerin çalışması engelleniyor, klima kapalı devre moduna alınırken, 360 derecelik kamera devreye giriyor. Tüm sistemler yıkamadan çıkarak, 20 km/s hızın üzerine çıkıldığında tekrar devreye giriyor.

Motor

Yeni GLA, dort silindirli benzin ve dizel motorlara sahip. Bunlara ek olarak üçüncü nesil bir plugin hibrit sistem de motor gamına dahil olacak. Ülkemizde de satışa sunulması beklenen GLA 200’de 1.33 litrelik benzinli ünite kullanılıyor. Bu motor ile aracın yakıt tüketimi değeri fabrika verilerine göre 100 kilometrede 5.6 litre olarak belirlenmiş. 129 g/km emisyon değerine sahip versiyonda silindirler ihtiyaca göre kapanıp, açılabiliyor.

GLA 200’ün 1332 cc hacmindeki motoru, 5500 d/d’de 163 HP güç ve 1620 ile 4000 d/d aralığında 250 Nm tork değeri sunuyor. 0-100 km/s hızlanması 8.7 saniyede gerçekleşen modelin son hızı ise 210 km/s. Araçta 7G-DCT şanzıman kullanılıyor.

Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC

Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC

Model gamının tepesinde ise Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC yer alıyor. Bu model 2.0 litrelik turbo beslemeli benzinli motoruyla fabrika verilerine göre 100 kilometrede 7.4 litre yakıt tüketimi ve 170 g/km emisyon değerine sahip. 3000 ile 4000 d/d aralığında 400 Nm tork sunan motor, AMG tarafından geliştirilen özellikleriyle performans tutkunlarına hitap ediyor.

Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC

Mercedes GLA 35 4MATIC AMG, 1991 cc hacmindeki motoruyla 5800 d/d’de 306 HP güç sunuyor. 0-100 km/s hızlanması 5.1 saniyede gerçekleşen aracın son hızı ise 250 km/s ile sınırlandırılmış.

Almanya’da Rastatt, Fransa’da Hambach ve yerel pazar için Çin’de Pekin’de üretilen Yeni GLA, Avrupa’da 2020 yılı ilkbaharında satışa sunulacak.