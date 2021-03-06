SEAT’tan Ateca ve Arona’ya özel bahar fırsatları

CARMEDYA.COM – SEAT, Ateca ve Arona modellerine özel SUV fırsatlarını duyurdu.

Kampanya kapsamında, Yeni Ateca modellerini 27 bin 500 TL’ye varan indirim; Arona modellerini ise 218 bin TL’den başlayan fiyatlar ve yüzde 0 faiz avantajı ile sunuyor.

Ateca, 27 bin 500 TL’ye varan indirim oranıyla, 325 bin 500 TL’den başlayan tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatla satışa sunuluyor. Arona ise 218 bin TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları ile SEAT Yetkili Satıcılarında satışa sunuluyor.

Kredi kullanmak isteyen müşteriler için tüm Arona modellerinde geçerli 50 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli taşıt kredisi imkânı da bulunuyor.

Yeni Ateca ve Arona’ya özel bu kampanya, 01 Mart – 15 Mart 2021 tarihleri arasında kampanyaya katılan tüm SEAT Yetkili Satıcılarında geçerli olup; daha detaylı bilgiye www.seat.com.tr adresinden de ulaşılabiliyor.