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SEAT’tan Ateca ve Arona’ya özel bahar fırsatları

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – SEAT, Ateca ve Arona modellerine özel SUV fırsatlarını duyurdu.

Kampanya kapsamında, Yeni Ateca modellerini 27 bin 500 TL’ye varan indirim; Arona modellerini ise 218 bin TL’den başlayan fiyatlar ve yüzde 0 faiz avantajı ile sunuyor.

Ateca, 27 bin 500 TL’ye varan indirim oranıyla, 325 bin 500 TL’den başlayan tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatla satışa sunuluyor. Arona ise 218 bin TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları ile SEAT Yetkili Satıcılarında satışa sunuluyor.

Kredi kullanmak isteyen müşteriler için tüm Arona modellerinde geçerli 50 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli taşıt kredisi imkânı da bulunuyor.

Yeni Ateca ve Arona’ya özel bu kampanya, 01 Mart – 15 Mart 2021 tarihleri arasında kampanyaya katılan tüm SEAT Yetkili Satıcılarında geçerli olup; daha detaylı bilgiye www.seat.com.tr adresinden de ulaşılabiliyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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