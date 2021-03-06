Kia’dan mart ayında kadınlara özel kampanya

CARMEDYA.COM – Kia Türkiye, 8 Mart Kadınlar Günü’nü kadınlara özel hazırladığı kampanya ile kutluyor.

Kia Rio 1.4L Prestige modeli 8 Mart’tan itibaren mart ayında sadece kadın kullanıcılara özel indirimle 187.900 TL’den satışa sunuluyor.

Kia, ilk kez uyguladığı Fırsat Araçları kampanyasıyla Sportage ve Ceed modellerinde de özel indirimler sunuyor. Sportage Prestige (Dizel Otomatik) modeli 362.000 TL, Ceed HB Prestige (Dizel Otomatik) modeli ise 299.000 TL’lik fiyatlarla sunuluyor.

Kia’da ayrıca mart ayında Sportage ve XCeed modelleri için 100 bin TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz avantajı bulunurken; Picanto, Rio, Stonic, Ceed modellerinde ise 50 bin TL’ye 18 ay yüzde 0,99 faiz fırsatı sunuluyor.