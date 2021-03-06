Buradasınız
Home > Güncel > Kia’dan mart ayında kadınlara özel kampanya

Kia’dan mart ayında kadınlara özel kampanya

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Kia Türkiye, 8 Mart Kadınlar Günü’nü kadınlara özel hazırladığı kampanya ile kutluyor.

Kia Rio 1.4L Prestige modeli 8 Mart’tan itibaren mart ayında sadece kadın kullanıcılara özel indirimle 187.900 TL’den satışa sunuluyor.

Kia, ilk kez uyguladığı Fırsat Araçları kampanyasıyla Sportage ve Ceed modellerinde de özel indirimler sunuyor. Sportage Prestige (Dizel Otomatik) modeli 362.000 TL, Ceed HB Prestige (Dizel Otomatik) modeli ise 299.000 TL’lik fiyatlarla sunuluyor.

Kia’da ayrıca mart ayında Sportage ve XCeed modelleri için 100 bin TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz avantajı bulunurken; Picanto, Rio, Stonic, Ceed modellerinde ise 50 bin TL’ye 18 ay yüzde 0,99 faiz fırsatı sunuluyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

    Benzer yazılar

    Red Bull X-Fighters Dubai’de Start Alıyor

    Toyota FT-CH Concept

    Toyota Paris İçin Gün Sayıyor

    Yukarı