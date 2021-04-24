Renault Grubu yeni misyonunu açıkladı

CARMEDYA.COM – Renault Grubu, 23 Nisan’da yapılan yıllık Genel Kurul toplantısında misyonunu hissedarları ile paylaştı.

Tüm çalışanlarla birlikte, paydaşlar ile istişare içinde inşa edilen ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan misyon, Grubun Fransa’daki ve dünyadaki projesinin amacını ve anlamını ifade ediyor.

“Renault’da, her zaman teknoloji ve inovasyon insanlara hizmet eder; insanlar teknoloji ve inovasyona değil. Bunun nedeni ise, temel amacımızın insanları birbirine yakınlaştırmak olmasıdır. Bu özgürlük, günümüz ulaşımının da temelinde yatmaktadır ve yarın bu ilişki daha da güçlenecektir.” diyen Renault Yönetim Kurulu Başkanı Jean-Dominique Senard, misyon odaklı yaklaşımın rekabetçiliğin temel unsuru olduğunu dile getirdi.

Senard sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir şirketin gücü; yapacağı hamleler ile uzun vadeli dinamiklerinin, o şirketin değer odaklı yönetim şekli ve stratejisiyle uyumlu olmasına bağlıdır. Bu uyum anlamlı ve kalıcı sonuçlar doğurur. Bu sonuçlar da güveni, aidiyetten duyulan gururu, motivasyonu ve paydaşların bağlılığını sağlayarak yüksek performans getirir.”

Grubun yeni misyonu ortak bir çalışma ile şekillendi. Öncelikle çalışma grupları çok sayıdaki ülkede, pek çok iş kolundaki operasyonel birimler ve üst yönetimle yapılmış yüzlerce mülakatı analiz etti. Buna paralel olarak kurum kültürüyle ilgili de analizler yapıldı. Çalışmanın son ayağında tüm verilerle birlikte, kurum dışındaki paydaşlarla da (iş ortakları, yatırımcılar, STKlar, vs) bir araya gelindi ve süreç tamamlandı.

Renault Grubu, bu misyonu güçlendirmek için, Paydaşlar Komitesi’nden öteye geçerek bir Misyon Komitesi’nin (Purpose Committee) yıl sonundan önce kurulmasına karar verdi. Çok çeşitli geçmişlere ve uzmanlık alanlarına sahip uluslararası kişilerden oluşan bu komitenin, Grup stratejisine ilişkin analizleri ve tavsiyeleri ile Yönetim Kurulu’nu bilgilendirmesine karar verildi.

Tüm bu sürecin sonucunda Renault Grubu’nun misyon metni şu şekilde oluşturuldu:

“Yenilikçi ruhumuzla mobilteyi daha da ileriye taşıyarak insanları birbirlerine yakınlaştıracağız.

Herkese saygı ile yaklaşan, duyarlı ve sorumluluk sahibi bir ilerleme stratejisine inanıyoruz.

1898’den beri tarihimiz, popüler kültürle uyumlu ve hayatın içinde yer alacak yenilikçi ürünler geliştiren tutkulu insanlar tarafından yazıldı. Mobiliteyi ihtiyaç ve özgürlük kaynağı olarak görüyoruz. Bu özgürlüğün, gezegenimizi koruma ve beraber daha uyumlu yaşama amaçlarıyla birlikte ilerlediğine inanıyoruz. Bu nedenle, iklim ve kaynaklar üzerindeki etkimizi sınırlamak ve mobiliteyi herkes için daha kapsayıcı ve daha güvenli hale getirmekte kararlıyız.

Cesuruz ve geleceğe iyimserlikle bakıyoruz.

Kurumumuzda herkes kendi yerini bulabilir ve ortak bir maceraya katılabilir. Çalışan çeşitliliğimizden, Fransız kökenlerimizden ve dünya çapındaki varlığımızdan gurur duyuyor; bunların bizi dünyaya daha açık hale getirdiğine inanıyoruz. İttifak ve iş ortaklarımızla kurduğumuz yapıcı ilişkiler bizi daha güçlü kılıyor. Yenilikçi ruhumuz, en başından beri bizi ileriye taşımış; değer yaratmamızı, geleceğin ulaşım ihtiyaçlarını önceden görerek insanları yakınlaştırmamızı birbirlerine sağlamıştır.”