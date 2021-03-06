Enterprise ve ZUBİZU’dan kampanya

CARMEDYA.COM – Araç kiralama şirketi Enterprise Rent-A-Car’ın Türkiye iştiraki Enterprise Türkiye, ZUBİZU ile birlikte gerçekleşen kampanyayı duyurdu.

İki marka bu doğrultuda hem Enterprise Türkiye hem de ZUBİZU kullanıcılarına her ay farklı fayda ve indirimler sunmayı amaçlıyor.

“İşbirliğimizi müşterilerimize fayda sağlayacak biçimde daha da derinleştirmeyi amaçlıyoruz”

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün, Enterprise Türkiye olarak; uzun yıllardır araç kiralamada önemli avantajlara ve öncü iş birliklerine imza attıklarını anımsattı. Özarslan Tangün, “ZUBİZU ile olan birlikteliğimiz zaten hali hazırda başarıyla devam ediyordu. Ama bu iş birliğini daha da ileriye taşımaya karar verdik. Bu kapsamda ZUBİZU’nun araç kiralama alanında artık sadece Enterprise Türkiye ile çalışmasından büyük bir memnuniyet duyduğumuzu özellikle belirtmek isterim. İş birliğimizi müşterilerimize daha fazla fayda sağlayacak şekilde daha da geliştirmeyi ve derinleştirmeyi amaçlıyoruz. Hem ZUBİZU’nun hem de Enterprise Türkiye’nin müşterileri için düzenleyeceğimiz avantajlı kampanyalar ve tekliflerle; alışverişlerinde olduğu gibi araç kiralama alanında da benzersiz deneyimler sunmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Her ay farklı avantaj ve ayrıcalıklar!

Enterprise Türkiye ile ZUBİZU, derinleşen iş birlikleri ile her ay müşterilerine farklı fayda ve indirimler sunacak. Bu kapsamda mart ayı boyunca geçerli olacak ilk fırsat kampanyası kapsamında ZUBİZU müşterileri, Enterprise’dan Toyota Corolla Hybrid modelini 249 TL’den kiralayabilecekler. ZUBİZU müşterileri, Corolla Hybrid’i Enterprise’ın adrese teslim hizmet farkıyla temin edebilecekler. Söz konusu kampanya detayları hakkındaki bilgiler ise www.enterprise.com.tr web sitesi ve ZUBİZU uygulaması aracılığıyla paylaşılıyor.