Discovery Sport’’a hibrit seçeneği geldi

CARMEDYA.COM – Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu Land Rover’ın Discovery Sport modeli, hibrit motor seçeneğine kavuştu.

1.5 litre 300 BG Plug-In Hybrid motor seçeneği ile Türkiye’de satışa sunulan model vergi avantajıyla da dikkat çekerken, 875 bin 950 TL’den başlayan fiyat etiketine sahip.

Düşük hacimli motoruyla fiyat avantajı sağlayan dört tekerden çekiş sistemine sahip Yeni Discovery Sport Plug-In Hybrid, sadece 6.6 saniyede 0’dan 100 km/s hızlanmasını tamamlarken, WLTP ortalama yakıt tüketim değerlerine göre 100 kilometrede 1.6 lt yakıt tüketiyor. Ayrıca, 3 silindirli 1.5 litrelik Plug-In Hybrid motoruyla sürücülerine WLTP standartlarına göre tamamen elektrikli 64 kilometrelik bir menzil sunabiliyor.

Fonksiyonel tasarım

En yeni teknolojik gelişmelerin yansıtıldığı Yeni Discovery Sport, tasarım olarak da pek çok yeniliği barındıyor. Land Rover ailesinin en genç üyelerinden biri olarak premium kompakt SUV segmentinde yer alan Yeni Discovery Sport, gelişmiş araç içi eğlence sisteminin yanı sıra iç mekanda kullanılan malzeme ve işçilik kalitesiyle daha yüksek konfor sunuyor.

PTA platfomunu kullanıyor

Son 3 yılda tüm dünyada yarım milyona yakın adette satarak önemli bir başarıya imza atan Discovery Sport, bu süre zarfında pek çok önemli ödülün de sahibi oldu.

Yeni Discovery Sport, yenilenen dış tasarımının yanı sıra tamamen yeniden tasarlanan Premium Transverse Architecture (PTA) şasisi ile konfor, yol tutuş ve aynı zamanda elektrikli motorlar için uygun altyapıyı bir arada sunabiliyor.

Land Rover’ın yeni PTA platformu üzerinde geliştirilen Yeni Discovery Sport, elektrik destekli motorları ile düşük yakıt tüketimi sağlıyor. Önceki jenerasyona göre yüzde 13 daha rijit bir gövdeye kavuşan Yeni Discovery Sport, bu sayede araç içerisinde oluşabilecek ses ve titreşimlerin önüne geçiyor. Yeni Discovery Sport’un sıkılaşan şasisi araç içi konforundaki artışın yanı sıra güvenlik anlamında da önemli katkı sağlıyor.

Teknoloji

Yeni Discovery Sport’un en dikkat çekici teknolojik yeniliklerinden birini oluşturan ClearSight Dikiz Aynası ise kullanıcılara benzersiz bir kolaylık sunuyor. Dikiz aynasını tek bir hareket ile yüksek çözünürlüklü ekrana dönüştüren sistem, 50 derecelik açı ile hem daha geniş bir görüş alanı hem de daha yüksek bir çözünürlük sağlıyor. Ayrıca bagajdaki yüksek eşyalar ya da kirli arka cam gibi geri görüşü engelleyecek durumlarda bile ClearSight Dikiz Aynası ile manevra yapmak çok daha güvenli bir hale geliyor.

Yeni Discovery Sport’ta kablosuz şarj, koltuk sırasında 12-volt şarj soketi bulunurken, ikinci sıra koltuklarda ise havalandırma menfezi yer alıyor. İlave olarak, Yeni Land Rover Discovery Sport’un Türkiye Paketi’nde kabinde hava değişimlerini farkeden Hava Kalite Sensörü ile birlikte daha hijyenik ve ferah bir ortam sağlayan Hava İyonizer Teknolojisi de standart olarak sunulan özellikler arasında yer alıyor.

Off-Road kabiliyeti

Land Rover’ın genlerinden gelen off-road kabiliyetini de koruyan Yeni Discovery Sport, 600 milimetrelik su birikintilerinden rahatlıkla geçebiliyor. Dört tekerlekten çekiş kontrol sistemi Terrain Response ile bulunduğu yüzeye uygun çekiş özellikleri sunan Yeni Discovery Sport, opsiyonel olarak sunulan direksiyon destekli Adaptif Hız Sabitleme sistemi ile şeridi ortalayarak yol alabiliyor. Yine opsiyon listesinde yer alan öndeki araçla mesafesini otomatik olarak ayarlama özelliği ile birlikte Yeni Discovery Sport’ta, Şerit Takip Asistanı, Trafik İşareti Tanıma, Acil Durum Freni ve Sürücü Yorgunluk Takip Monitörü de sunuluyor.