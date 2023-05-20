Altın Marka Ödülleri’nden Renault’ya iki ödül!

CARMEDYA.COM – Bu yıl 7.’si düzenlenen Türkiye Altın Marka Ödülleri’nde Renault, Yılın Otomotiv Markası seçilirken, MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş Yılın CEO’su ödülüne layık görüldü.

Markaların sektördeki başarılarını ve liderliğini tescil etmesi açısından büyük önem taşıyan 7.Altın Marka Ödülleri, Zorlu Raffles Hotel’de düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Renault, yenilikçi modelleri ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla öne çıkarak, halk oylamasında Yılın Otomotiv Markası seçildi.

MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş

Törende, Yılın CEO’su ödülüne layık görülen MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş büyük bir gurur duyduğunu belirterek, “Müşterilerimizin memnuniyeti ve markamızı seçerken bize duydukları güveni her zaman korumak için adımlarımızı atıyoruz. Yeni lansman ataklarımız sırasında gelen bu ödüller, bize motivasyon kaynağı olacak ve iddiamızı daha da kuvvetlendirmemize etki edecek. Çok değerli bu iki ödülü bizlere layık gören herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.