Yeni BMW M5, BMW Studio’da gerçekleştirilen özel bir etkinlik ile ilk kez görücüye çıktı.

Otomobil, yenilikçi dört çeker sistemi M xDrive, 600 bg güç üreten ve 750 Nm maksimum tork sunan, M Twin Power Turbo teknolojisine sahip 4,4 litre V8 motoru ile sürücüsünü yüksek performanslı bir spor sedan otomobilin pilotuna dönüştürüyor. Yeni BMW M5’te saf M sürüş keyfi, yepyeni bir seviyede sunuluyor.

Yeni BMW M5’in tanıtım gecesinde merakla beklenen yeni model, konusunda uzman BMW Genius’lar tarafından tanıtıldı. Ayrıca gecenin bir diğer sürprizi olarak davetliler 2003 model (E39) bir Individual BMW M5’i de yakından inceleme fırsatı buldular.