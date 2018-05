Volvo Cars, yeni kompakt otomobil platformu CMA’yı ilk kez kullandığı Yeni Volvo XC40’ın Türkiye lansmanını gerçekleştirdi. markanın SUV ürün ailesini tamamlayan heyecan verici kompakt modeli Yeni XC40, yerden yüksek yapısı, gövde orantıları ve özgüvenli duruşuyla dikkat çekiyor.

Tasarımına oldukça önem verilmesinin yanı sıra, ‘şehir otomobili’ temasıyla bir hayat tarzını yansıtan yeni XC40, İstanbul’da gerçekleşen lansmanla tanıtıldı. Modelin temasına uygun bir programla şehrin gizli noktalarının keşfedildiği lansmanda konuklar otomobil ile boğazı feribotla geçti. Sirkeci’den Kadıköy’e geçen otomobillerin ilk durağı Bonkis oldu. Konuklar burada Yeni SUV’un sunumunu dinledikten sonra, kaykay boyama atölyesinin yapılacağı Bina’ya direksiyonu kırdılar. Burada konuklar içlerinden geldiği gibi kaykaylara renk verdi. Bu mekândan sonra ise konukları All Saint Kilisesi’nde sürpriz bir konser bekliyordu. Mekâna gelen konuklar Songs From Breeze’in etkileyici sesini dinledi. Bu konser sonrasında konuklar yeni otomobilin performansını ve sürüşünü deneyimleyecekleri keyifli bir yolu kullanarak Beykoz Kundura Fabrikası’na gittiler ve burada adrenalin dolu bir kaykay şovu izlediler.

İskandinav tasarımını bir başka boyuta taşıyan Volvo XC40, yeni ön ızgara ve Thor’un çekicinin yeni yorumu gibi detaylarla XC90 ve XC60 modellerinin küçük kardeşinden çok kuzeni olarak ailedeki yerini alıyor.

Yere sağlam basan duruşu ve modern çizgiler taşıyan tasarımıyla oldukça şık bit görünüme sahip. 1658 mm yüksekliği ve en geniş yerinde 1863 mm ölçüleriyle sınıfındaki en yüksek ve geniş araçlardan bir tanesi. Yüksekliği ve genişliğine rağmen şehre uygun kompakt bir uzunluğa ve dingil mesafesine sahip: uzunluğu 4425 mm.

Tüm Güvenlik Sistemleri XC40’a Bütünlük Sağlıyor!

XC40 teknoloji alanında, yeni 90 ve 60 serisi otomobillerde yer alan ödüllü güvenlik, bağlantı ve eğlence-bilgilendirme teknolojilerini kompakt SUV segmentine de getiriyor. Pazardaki en donanımlı kompakt premium SUV’lerden biri olan Yeni XC40’da yer alan güvenlik ve sürücü yardım özellikleri arasında Volvo Cars’ın Pilot Assist Sistemi, City Safety, Yoldan Çıkma Önleme ve Engelleme, fren desteği ile Kavşak Uyarısı ve sürücülerin dar park alanlarında manevra yapmalarını kolaylaştıran 360 derece kamera özelliği yer alıyor. Tüm güvenlik sistemleri, kullanıcıların Volvo’dan bekledikleri yüksek güvenlik seviyesini ve daha da fazlasını sunmak üzere ahenk içinde birlikte çalışıyorlar.

Volvo Cars’ın 2020 hedefi olan yeni nesil bir Volvo otomobil içinde 2020 yılı itibariyle gerçekleşecek bir kazada kimsenin hayatını kaybetmemesi ya da ciddi bir yaralanma yaşamamasın hedefine taşıyacak en önemli güvenlik sistemlerinden biri olan ve Aktif Güvenlik önlemleri arasında yer alan City Safety, yolda yardımcı sürücü gibi davranıyor. Otomobilleri, yayaları, bisikletlileri ve hatta büyük hayvanları belirliyor ve sürücüyü uyarıyor. Aynı zamanda yerinde ve hızlı bir tepki için frenleri ve ön emniyet kemerlerini hazırlıyor.

Sürücü uyarılara zamanında tepki gösteremezse ve bir çarpışma olmak üzere ise, otomobilin otomatik olarak fren yapmasını sağlıyor ve böylece çarpışmadan kaçınılıyor veya çarpışmanın yaratacağı hasarın minimuma inmesini sağlıyor.

Yoldan çıkma önleme sistemi, XC40’ın beklenmedik bir şekilde yoldan çıkacağını algıladığında devreye giren bir acil durum sistemi. Sistem otomobilin radarını ve kamerasını kullanıyor. Görünür yol çizgilerine göre otomobilin yolun neresinde olduğunu belirliyor. 65 ile 140 Km/s arasındaki herhangi bir hızda, yoldan çıkma durumunda, emniyet kemerlerini otomatik olarak milisaniyeler içinde kilitleyerek tepki gösteriyor ve koltuklarda bulunan özel bir sistem ile darbeyi emerek yolcuların omurgasının zarar görmemesini sağlıyor. Emniyet kemeri, yolcuları uzun süren yol dışı durumlarda korumak üzere otomobil duruncaya kadar gerilmiş bir şekilde kalıyor.

Pilot Assist ile Otomobil daha da Güvenli

Pilot Assist, yarı otonom sürüşü destekleyen ve çeşitli teknolojileri bir araya getiren bir sistem. Koşulları değerlendirerek otomatik olarak öndeki otomobil ile mesafeyi koruyacak şekilde hızı ayarlayarak otomobilin şerit içerisinde gitmesini sağlıyor. Adaptif Hız Sabitleyici ise istenilen hız ayarlandıktan sonra öndeki otomobil ile güvenli mesafeyi koruyarak otomatik olarak belirlenen hızda ve yola devam etmenizi sağlıyor.

50 Km/s’nin altındaki hızlarda, Pilot Assist hız sabitleyici ile birlikte çalışıyor ve otomobili şeridinde tutmak için direksiyona etki ediyor. Ek güvenlik paketi IntelliSafe Surround’u da içeriyor ve bunun içinde kör nokta bilgi sistemi, arka çarpışma uyarısı ve yan trafik uyarısı bulunuyor. XC40’ın kullandığı diğer bir akıllı güvenlik teknolojisi de Karşı Şerit İhlali Önleme Sistemi. 60 ile 140 Km/s arasındaki hızlarda devreye giren sistem, XC40 sürücünün şerit çizgisini geçerek karşıdan gelen bir aracın yoluna çıkmak üzere olduğunu algılarsa, sürücüyü uyarıyor ve çarpışmadan kaçınmak için direksiyona müdahale ederek otomobili kendi şeridine döndürüyor.

Çift Renk Kombinasyonları

Zengin ve eğlenceli bir renk paleti sunan model, isteğe bağlı olarak çift renk kombinasyonlarıyla da sunuluyor. XC40’a farklı tasarım ve boyutlarda jant çeşitliliğiyle sahip olmak da mümkün. Jant alternatifleri standart olarak sunulan 17 inç ile başlıyor ve sportif 21 inç’e kadar uzanıyor. Üç kat korozyon koruması ile kaplı jantlar dengeli sürüşe katkıda bulunuyor ama en çok da otomobilin tasarım çekiciliğini artırıyor.

İç Tasarımda Şimdi Düzen Zamanı

Lüks, sadelik, ve yüksek kalitede işçilikle otomobilde kendini gösteriyor. Renkli ve etkileyici tasarım dili iç mekânda da devam eden model, iç dizayna fonksiyonel önerilerle düzeni getiriyor. Zekice tasarlanmış iç dizayn XC40 sürücüsüne, kapı içlerinde ve koltuk altlarındaki alanlar, kablosuz şarj ünitesine sahip özel bir telefon bölümü, çantalar için katlanabilen bir askı ve tünel konsolunda boşaltılabilir bir çöp kutusu da dahil olmak üzere fonksiyonel birçok saklama alanı sunuyor.

XC40, XC90 ve XC60 gibi daha büyük XC modellerinde kullanılan 9 inçlik dokunmatik geniş ekranı kompakt premium SUV segmentine de taşıyor. Ödüllü Sensus bilgi ve eğlence sistemi pratik bir kullanım sağlarken, dokunmatik ekran aynı zamanda otomobilin birçok fonksiyonuna erişimi kolaylaştırıyor. Sensus, sezgisel dokunmatik ekranlardan sesli kontrole kadar çok doğal bir kullanıma sahip. Hayatı kolaylaştıran ve daha eğlenceli hale getiren Sensus, asgari sayıda düğme kullanılarak maksimum kolaylık sağlanıyor.

Kompakt boyutlarına rağmen büyük bir kabin hacmine sahip olan XC40 standart olarak; TFT dijital 12.3 inçlik sürücü ekranı ve 9 inçlik orta dokunmatik ekranla geliyor. Dijital sürücü ekranı, otomatik olarak etraftaki ışığa göre ayarlanıyor ve sürücü için en önemli olana göre öğelerin boyutlarını değiştiriyor. Otomatik olarak sürücüye kullanışlı ve ilgili bilgileri gösteriyor.

Bütünüyle entegre navigasyon sisteminde kısa talimatlar sürücü ekranının ortasında yer alırken, büyük, dikey harita ekranı da yolu güzel bir şekilde gösteriyor. Sınırsız ve ücretsiz güncelleme sunuluyor; böylece haritalar ömür boyu güncel kalıyor. Yeni SUV’de dünyada ilk kez sunulan, genişletilmiş İnternet bağlantılı hizmetler de bulunuyor.

Kaliteli bir ses deneyimi sağlayan XC40’ın seçenekleri arasında, konsola entegre hava kanallı subwoofer hoparlörüne sahip Harman Kardon Premium Sound sistemi de bulunuyor.

Opsiyonel elektrikli bagaj kapağına sahip olan XC40’ın bagaj kapasitesi 460 litreye ulaşıyor.

CMA, Yeni XC40’a Neler Katıyor?

XC40, Volvo’nun yeni kompakt otomobil platformu CMA’yı kullanıyor. SPA’nın en iyi niteliklerini kompakt otomobil segmentine aktaran CMA hassas ve hızlı tepki veren sürüş özelliklerinin yanı sıra çevik bir kullanımı da beraberinde getiriyor. Bu sayede XC40 gerek şehir dışı, gerekse de şehir içi yollarda kendini evinde gibi hissettiriyor, Volvo’nun imzası niteliğindeki konfor özelliklerini de sunuyor.

XC40 üretim anından itibaren D4 dizel ya da T5 benzinli dört silindirli Drive-E motorlar ile yola çıkıyor. Hibrit ve tam elektrikli olan diğer motor opsiyonlarının da ilerleyen zamanda sunulması bekleniyor. Yılın son çeyreğinde ise T4 AWD 2.0 190hp benzinli , D3 FWD 2.0 150hp dizel ve T3 FWD1.5 156hp düz vites motor alternatifleri de XC40’ın yelpazesine eklenmiş olacak. XC40 sürücüsüne üç farklı kullanım modu da sunuyor.

CMA (Kompakt Modüler Mimari), aynı zamanda Volvo’ya yeni bir hibrit motor sistemi geliştirmek için uygun bir alt yapı sağlıyor. Kısa bir süre sonra hayata geçebilecek sistemde; bir GEP3 motoru ile elektrikli motoru birlikte kullanarak 50 Km’lik elektrikli kullanım menzili sağlanabilecek.

Hayatı Kolaylaştıran Uzaktan Erişim: Volvo On Call

Yeni XC40’la birlikte kullanıcıyla buluşacak olan Volvo On Call uzaktan erişim ve kontrol sistemi ise kullanıcılara pek çok kolaylık sağlıyor. Kullanıcılar, Volvo On Call’u telefonlarındaki bir uygulama ile kullanabiliyor ve uzaktan otomobillerine erişebiliyorlar. Sistem, yanında dururken ya da binlerce kilometre öteden otomobilin kapılarının açmaya, yakıtı kontrol etmeye ya da uzaktan otomobili çalıştırmaya ve hatta önceden gidilecek yerleri programlayabilmelerine olanak sağlıyor. Ayrıca yine bu özellik sayesinde çok yakında doğrudan otomobile teslimat da hayata geçecek. Kargo şirketine veya teslimatı gerçekleştirecek kuryeye, telefon üzerinden bir seferlik bir kod gönderiliyor ve bu kodu kullanarak otomobili açıp, ürünü teslim edip sonra da otomobil güvenli bir şekilde kilitlenebiliyor. Bu işlem sırasında kullanıcıya her aşamada bilgi gönderiliyor.