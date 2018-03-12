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Test Karsan Jest Premium Plus 2018

Yazan Alper Güler -

Şehir içinde kısa seyahatlerde minibüsler işlerimizi bir hayli kolay çözmemizi sağlıyor. Karsan Jest’te bu pazarda büyük bir paya sahip.

Test Karsan Jest Premium Plus 2018

Carmedya ailesi olarak Karsan Jet Premium + modelin mercek altına aldık. Karsan Jet Premium Plus düşük taban yapısı ve yeni özellikleriyle göz dolduruyor. Dört farklı yolcu oturuş pozisyonu sunan Karsan Jest premium plus, kalbinde Fiat imzalı bir motora yer vermiş. Bu motor 129 HP güç ve 320 Nm tork değeri sunuyor.

Karsan Jest Premium Plus ile keyifli zamanlar geçirdik. Bu süreçte neler mi yaşandı. Gelin hep birlikte izleyelim!! Ayrıca yeri gelmişken bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı ve videomuzu sosyal ağlarınızda paylaşmayı unutmayın.

En çok izlenen videomuz: https://www.youtube.com/watch?v=R6EX3fuRJWw
En iyi karşılaştırmamız: https://www.youtube.com/watch?v=bjgSTJ7_M44
Hibrit incelememiz: https://www.youtube.com/watch?v=dxz5SLuAlKo

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Alper Güler
2007 yılından bu yana otomobil yayıncılığı sektörünün her alanında görevlerde bulunan Alper Güler, 2008 yılında Türkiye’de dijital otomobil yayıncılığına Otomobil Dünyam çatısı altında başlatmıştır. 2014 yılında Doğna Yayın Holding bünyesinde çalışan Alper Güler, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup adını alan Carmedya’da görevine devam etmektedir. Bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.
https://www.carmedya.com

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