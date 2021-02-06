Yenilenen Audi Q5 Sportback ikinci çeyrekte Türkiye’de

CARMEDYA.COM – Audi Q5 Sportback, tamamen yenilenmiş haliyle yılın ikinci çeyrek döneminin sonunda Türkiye’de satışa sunulacak.

Q model ailesinin en belirgin özelliği olan güçlü tasarımı ilk bakışta dikkat çeken Q5 Sportback’te sekizgen tek çerçeveli ızgaranın yanlarında yer alan büyük hava girişleri, Matrix LED farlar kesintisiz uzanan omuz çizgisi, yan marşpiye çıtaları bu dayanıklı görünüşü destekleyen tasarım öğeleri olarak öne çıkıyor.

Sera tipi yan camlar alçak biçimde uzanıyor ve aşağı doğru eğimine erken başlayarak, üçüncü yan camın keskin bir şekilde arkaya doğru daralmasını sağlıyor. Çarpıcı bir şekilde eğimli arka cam ve yükseğe monte edilmiş arka tampon, Q5 Sportback’e dinamik ve güçlü bir görünüm kazandıran diğer tasarım öğeleri arasında yer alıyor.

Motor seçenekleri

Audi Q5 Sportback Türkiye’de TDI ve TFSI olmak üzere, 204 PS ile 265 PS arasında değişen güç çıkışlarına sahip iki motor versiyonuyla pazara sunulacak.

2.0 TDI motor Q5 Sportback 40 TDI quattro 204 PS güç ve 400 Nm tork üretirken, CUV’yi 7,6 saniyede 0’dan 100 km/s hıza çıkarıyor. 222 km/sa maksimum hıza ulaşan Q5 Sportback’te güç aktarımı, yedi vitesli S tronic şanzımanla sağlanıyor.

Benzinli seçenek olan 2.0 lt 45 TFSI quattro 6,1 saniyede 0’dan 100 km/s hıza ulaşabiliyor. Benzinli motor 265 PS güç ve 370 Nm tork üretiyor. İki litrelik TDI gibi, yedi vitesli S tronic şanzıman ve quattro kullanıyor.

Dijital ve sezgisel: kontroller ve bağlantı

Kontroller, ekranlar ve bilgi-eğlence sistemi için Q5 Sportback’te, Q5’te sunulan üçüncü nesil modüler bilgi-eğlence sistemi MIB 3 yerini alıyor. 12,3 inç ekranlı dijital Audi sanal kokpit plus ve head-up display’in de sunulduğu modelde MMI navigasyon plus bilgi-eğlence sistemi 10,1 inç dokunmatik ekranla eşleştirilmiş.

Bulut bilgisini kullanan ve “Hey Audi” diyerek etkinleştirilebilen sesli kontrol, araçla ilgili birçok otomobil ayarı yapmaya, bireysel kullanıcı profillerinde saklamaya ve myAudi müşteri portalına kaydetmeye imkan tanıyor.

Sürücü asistan sistemleri

Audi Q5 Sportback Adaptif Sürüş Asistanı, Öngörülü Verimlilik Asistanı, Dönüş Asistanı, Savrulma asistanı gibi çok sayıda sürücü asistan sistemi ile alınabiliyor.

Dijital OLED teknolojisine sahip arka farlar

Q5 Sportback’te isteğe bağlı alınabilen özellikler arasında yenilikçi dijital OLED teknolojisine sahip arka farlar da yer alıyor. Homojen bir kırmızı ışık yayan üç organik diyot içeren farlar, ayrı ayrı kontrol edilebilen altı bölüme ayrılmış. Sürüş moduna göre, farklı görüntüler veren far sisteminde, örneğin, Adaptif Hız Sabitleyici veya Aktif Şerit Asistanı gibi asistan sistemlerinden birine sahip olan Q5 Sportback’e hareketsizken, arkadan iki metreden az bir mesafede yaklaşıldığında, tüm OLED segmentleri yanarak yakınlık tespiti sağlıyor.

Arka sıra koltuk artısı

Q5 Sportback’in 510 lt olan bagaj hacmi, arka koltukların katlanmasıyla 1480 l’ye ulaşıyor. Audi, Q5 Sportback’te ayrıca yana doğru kaydırılabilen ve ayarlanabilir koltuk arkalığı açılarına sahip, isteğe bağlı alınabilen arka koltuk sırasını da bu modelle sunuyor. Bu, temel konfigürasyondaki bagaj bölmesinin hacmini 60 l daha artırırken, koltuk arkalığı ve oturma yüzeyi tamamen arkaya ayarlandığında arka koltuktaki yolcular için gelişmiş konfor sunuyor.