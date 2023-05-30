Rolls-Royce’dan yeni koleksiyon: Black Badge Cullinan Blue Shadow

CARMEDYA.COM – Rolls-Royce Motor Cars, Black Badge Cullinan Blue Shadow Özel Otomobil Koleksiyonu’nu duyurdu.

Bu koleksiyon, atmosferin bitip uzayın başladığı yer olarak bilinen Karman çizgisinden ilham alınarak tasarlanmış.

Rolls-Royce tasarımcıları, Blue Shadow’u keşif ruhunun coşkulu bir kutlaması olarak nitelendiriyor.

Uzayı gökyüzünden ayıran Karman hattında, dünya atmosferinin görünür kenarı mavi bir hale şeklinde ortaya çıkar. Bu etkileyici manzara, otomobilin altı kat boya, beş farklı mavi tonunu derin siyah bir renkle birleştirerek boyanmış fasia ve kapı panellerinde yakalanmış. Son dokunuş, içinde mavi ve şeffaf cam parçacıkları bulunan bir şeffaf kaplama tabakası kullanılarak büyüleyici üç boyutlu bir etki yaratılmış.

Otomobil üreticisi koleksiyonunda, Starlight Tavan Döşemesini daha da üst seviyeye taşıyor. Ay yüzeyini üç boyutlu olarak temsil eden işlemeler, beş farklı renk içeriyor. Her biri farklı bir teknikle uygulanan iplikler, kendine özgü bir doku yaratıyor. Lunar Starlight Headliner, toplamda 250 bin ayrı dikiş ve 1183 fiber optik yıldız içeriyor.

Rolls-Royce için bir ilki temsil eden ön ve arka koltuklar, dünyanın uzaydan görünümünden esinlenerek tasarlanmış delikli desenlerle dikkat çekiyor. Bu desenler, derideki küçük deliklerin bir araya gelmesiyle kıtaların ve okyanusların üzerinde duran, sürekli değişen bulut görünümü sunuyor. Her koltuğa ayrı ayrı yerleştirilmiş 75.000’den fazla delik bulunuyor ve koltuklar uzaydan dünyaya bakış izlenimini yaratmak için benzersiz bir görsel etki oluşturuyor.

Tasarım ekibi, dünya çapında sadece 62 örnekle sınırlı olarak üretilen otomobil için yeni bir dizi aksesuar tasarladı. Bu özel aksesuarlar, otomobilin üzerindeki deseni devam ettiren özel iç mekan araba örtüsü ve aynı renk grubunu taşıyan bir bagaj seti ile tamamlanıyor.

Ayrıca müşterilerin tam boyutlu Black Badge Cullinan Blue Shadow araçlarının bir kopyası da özelleştirilmiş tüm koleksiyon detaylarını içeren iç mekan ile birlikte, 1:8 ölçeğinde özel sipariş üzerine üretilecek.