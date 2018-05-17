Test Ford Ranger Wildtrak Artıları Eksileri

Ford, ticari otomobilleriyle de ön plana çıkıyor. Marka özellikle Pick-Up segmentinde Ranger ile önemli başarılar elde etmişti. Marka Ranger’ın en güçlü hali olan 3.2 litrelik 5 silindirli versiyonunu da Türkiye pazarına sunmuştu. Peki Ford Ranger Wildtrak’ın artıları eksileri neler? Bunları sizler için inceledik. Keyifli seyirler.

Test Ford Ranger Wildtrak



100 kilometrede ne kadar yakıyor?

Ford Ranger Wildtrak’ın artıları neler?

Ford Ranger Wildtrak’ın eksileri neler?

Ford Ranger Wildtrak’ın konforu nasıl?

Ford Ranger Wildtrak’ın konforu nasıl?

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