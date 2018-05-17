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Test Ford Ranger Wildtrak Artıları Eksileri

Yazan Alper Güler -

Ford, ticari otomobilleriyle de ön plana çıkıyor. Marka özellikle Pick-Up segmentinde Ranger ile önemli başarılar elde etmişti. Marka Ranger’ın en güçlü hali olan 3.2 litrelik 5 silindirli versiyonunu da Türkiye pazarına sunmuştu. Peki Ford Ranger Wildtrak’ın artıları eksileri neler? Bunları sizler için inceledik. Keyifli seyirler.

Test Ford Ranger Wildtrak


100 kilometrede ne kadar yakıyor?
Ford Ranger Wildtrak’ın artıları neler?
Ford Ranger Wildtrak’ın eksileri neler?
Ford Ranger Wildtrak’ın konforu nasıl?
Ford Ranger Wildtrak’ın konforu nasıl?

Tüm detaylar için videomuzu izleyin!

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Alper Güler
2007 yılından bu yana otomobil yayıncılığı sektörünün her alanında görevlerde bulunan Alper Güler, 2008 yılında Türkiye’de dijital otomobil yayıncılığına Otomobil Dünyam çatısı altında başlatmıştır. 2014 yılında Doğna Yayın Holding bünyesinde çalışan Alper Güler, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup adını alan Carmedya’da görevine devam etmektedir. Bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.
https://www.carmedya.com

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