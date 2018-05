İlk Sürüş: BMW i8 Roadster

CARMEDYA.COM – Bazı otomobiller vardır ki, çoğumuzun hayallerini süsler, hayaline kavuşanlar da bir türlü ayrılmak istemez. İşte bu yazı da özel tasarımıyla kendisine hayran bırakan sıra dışı bir otomobil ile ilgili.

Alman premium otomobil üreticisi BMW, 2009 yılında Frankfurt Otomobil Fuarı’nda tanıttığı yeni konsept otomobiliyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarırken, teknoloji ve tasarımda devrim yaratan i8 modelini ve BMWi model gamını yola çıkardığında ise takvimler 2014 yılını gösteriyordu.

Gerek İstanbul yollarında, gerekse de İsviçre Alpleri’nde kar üzerinde 1400 metrede kullanma şansı bulduğum BMW i8 Coupe, meslek hayatımda özel bir yer edinen az sayıda model arasına adını yazdırmayı başardı. Dönemin gelişmekte olan hibrid teknolojisinde ve alternatif yakıt arayışlarında önemli bir kilometre taşı olan bu 2+2 kişilik spor otomobil, aynı zamanda konsept modelin izlerini de değişmeden yola aktarabilen eşsiz bir tasarıma sahip. BMWi model gamındaki makyaj operasyonuyla daha da çekici bir görünüme kavuşan i8 Coupe’nin çizgileri olgunlaşırken, bu özel araç şimdi de bir roadster gövdesinde yeniden hayat buluyor. Şıklık ve sportif tasarımı ise bir adım ileriye taşıyor.

BMW’nin makyajlanan i8 Coupe ve tamamen yeni i8 Roadster modelleri ilk kez Kasım ayı sonunda Los Angeles Otomobil Fuarı’nda tanıtılmıştı. Uzun süredir merakla beklenilen BMW i8 Roadster ile dünya lansmanı kapsamında buluştuğumuz İspanya’nın Mallorca Adası’nda unutulmaz iki gün geçirdim.

Akdeniz’in ortasında yer alan Balear Adaları’nın en büyüğü Mallorca’da gerçekleşen lansmanda, virajlı dağ yollarından, otoban ve sahil yollarına kadar farklı karakterdeki rotamızda i8 Roadster ile Akdeniz güneişinin tadını fazlasıyla çıkardım.

İlk bakışta kendisine aşık edecek türden çizgileriyle Palma de Mallorca’da beni karşılayan i8 Roadster’i meraklı bakışları üzerine çeken bir göz mıknatısı olarak tanımlamak mümkün. Her nereye giderseniz gidin, mutlaka otomobili incelemek ve fotoğraf çektirmek isteyenlerle sıklıkla karşılaşıyorsunuz ki bu da tasarım konusunda BMW’nin geldiği noktayı gözler önüne seriyor.

TASARIM

Bu kadar genel bilgiden sonra dilerseniz gelin bu etkileyici yol arkadaşıma yakından bakalım.

BMW i8, 2015 ile 2017 yılları arasında Red Dot ve iF tasarım ödüllerine layık görülen araç, üst üste Uluslararası Yılın Motoru Ödülü’nü de kazanma başarısını göstermişti. Şimdi de BMW i8 model gamı yeni bir aşamaya geçiyor.

Öncelikle değişimin ardından i8 model ailesinde artık ilk versiyonda yer alan ve elektriği vurgulayan mavi şeritleri görmüyorsunuz. Coupe’nin aksine iki koltuklu roadster versiyonda arkadaki sınırlı iki koltuk yer almıyor. Öne doğru eğimli motor kaputu, gövdeye kontrast tampon kaplamaları ve kapıya entegre çift renkli dikiz aynaları, incelen burun yapısıyla araca şık bir görünüm kazandırıyor.

Uzun aks aralığı, yanlarda geniş hava girişleri, yukarı doğru açılan karbon fiber takviyeli plastik malzemeye sahip çerçevesiz makas kapılar, uzatılmış tavan çizgisi ve tavan çerçevesi ile karakteristik stop lambaları, yanlardan arkada stoplara kadar uzayan hava kanalı ve alçalan tavan yapısı i8 Roadster’e safkan bir spor otomobil silüeti kazandırıyor. Aracın önünde ise markanın kimliğini vurgulayan çift böbrek şeklindeki ızgara daha ince ve modern yorumuyla yerini alıyor.

Aracın önündek arkasına kadar çepeçevre saran hava kanalları sayesinde, soğuk hava önden başlayarak, arkaya kadar dolaşıyor ve bu hem sıcak hava akımını en aza indiriyor, hem de aerodinamik açıdan araca büyük bir üstünlük sağlıyor.

Lansmanla birlikte BMW i8 model ailesi E-Copper Metalik ve Individual Metalik Donington Grisi adı verilen iki yeni gövde rengine de kavuşuyor.

BOYUTLAR

4689 mm. uzunluğa, 1942 mm. genişliğe ve 1291 mm. yüksekliğe sahip araç, coupe kardeşinden sadece 2 mm. daha alçak bir gövde yapısına sahip, aks mesafesi ise 2800 mm. Hafif ağırlığa sahip geri dönüşümlü mazlemelerin yoğunlukla kullanıldığı i8 Roadster, Coupe kardeşinden sadece 60 kg. daha ağır.

İÇ MEKAN

Aracın sürücü koltuğuna oturduğunuzda, kokpitin özel tasarımı sayesinde sizi adeta sardığını hissediyorsunuz. 12 derece açıyla sürücüye bakan ön konsolda standart olarak sunulan Touch Controller özellikli Professional Navigation Sistemi, canlı moda sahip modern bir bölmeli ekran dahil olmak üzere son nesil arayüz tasarımına sahip bir merkezi monitör yer alıyor.

Her iki model de SPORT modunda manuel vites değişiklikleri yaparken spor bir ekran olarak değişen opsiyonel BMW Head-up Display ile sipariş edilebiliyor. Bu sayede devir göstergesi, vites konumu ve vites değiştirme önerileri sağlayan vites değiştirme ışıkları da ön cama yansıtılabiliyor.

Ergonomik açıdan son derece başarılı bu tasarım, Coupe versiyonla aynı, ancak her iki aracın birbirinden ayrıldığı nokta iki koltuğun ortasında yer alan kapaklı bölümdeki tavan açma ve kapama düğmesi ile tavandaki rüzgar panelini kumanda eden düğme.

Cabrio araçların genel sorunu olan depolama kapasitesi, i8 Roadster’de akılcı çözümlerle aşılırken, araç, 88 litrelik bagak bölümü kapasitesine ek olarak, softtop kutusu ve koltuk sırtlıkları arasında gizlenen 100 litrelik ek bir saklama alanına da sahip.

AÇILIR TAVAN

Softtop tavan, 50 km/s hıza kadar oldukça sessiz bir şekilde açılıp kapatılabiliyor ve tavanın açılma veya kapanma süresi sadece 15 saniye sürüyor. İki koltuk arasında arka bölümde 30 mm. yükseltilebilen cam sayesinde de, tavan açıkken, araç içerisindeki hava sirkülasyonu engellenebiliyor ve soğuk havalarda bile konforlu bir sürüş keyfini özgürce yaşayabiliyorsunuz. Bu arada aracın, sınıfının en geniş tavan açıklığına sahip modellerinden birisi olduğunun altını çizmekte yarar var.

Z şeklinde açılan tavan kanvas malzemeye sahip, aracın içerisinde ise karbon malzemeler öne çıkıyor.

FIRST EDITION

Lansmana özel olarak, sadece 200 adet üretilen BMW i8 Roadster First Edition, mat siyah detaylarıyla dikkat çekiyor. Mat siyah renk, çift kollu tasarıma sahip 20 inçlik hafif alaşım jantlarda, Roadster yazısının zemininde, bagaj kapağında ve iç mekanda oldukça etkileyici bir görünüm oluşturuyor. Ayrıca içeride First Edition amblemi de yer alıyor. First Edition versiyonu alan müşterilere de ayrıca BMW i8 Roadster’in nasıl geliştirildiğini anlatan bir kitapçık sunuluyor.

MOTOR VE PERFORMANS

BMW i8 model ailesi artık önceki versiyona göre daha uzun menzil sunuyor. Önceki versiyonda sadece elektrik motoruyla alınan menzil 37 km’den, coupe versiyonda 55 km, roadster versiyonda ise 53 km’ye çıkıyor. Elektrikli ve benzinli motorun birlikte çalıştığı plug-in hibrid otomobilde pil kapasitesi ise 20 Ah’den 34AH’ye ve 71 kWs’den 11.6 kWs’ye yükseltilmiş. Bu arada 1.5 litrelik 3 silindirli TwinPower Turbo teknolojisine sahip benzinli motor 231 HP güç sunarken, elektrik motorunun gücü ise 131 HP’den 143 HP’ye yükselmiş.

Sistemin toplam gücü ise ortaya 374 HP’lik bir güç çıkartıyor ve bu sayede i8 Roadster, sıfırdan saatte 100 kilometre hıza sadece 4.4 saniyede ulaşıyor. Bu süre coupe versiyonda 4.2 saniyeye iniyor. Araçların son hızı ise 250 km/s ile sınırlandırılmış.

6 ileri kademeli steptronic şanzımanın geçişleri ise sarsıntısız ve oldukça seri.

Güç artışını aracın gaz pedalına bastığınız anda hissedebiliyorsunuz. Önceki versiyona göre çok daha sportif bir ses kabine ulaşıyor ve bu da sürüş keyfini perçinliyor.

Eskiden sadece elektrik motorun gücüyle 70 km/s hıza ulaşabilen araç, artık 105 km/s hıza çıkabiliyor. Bu hız aşıldığında benzinli motor da devreye giriyor.

Araç, 100 kilometrede sadece 2.1 litre yakıt tüketiyor. Coupe versiyonda ise tüketim 1.9 litreye düşüyor. Emisyon oranı ise 46 gr/km olarak gerçekleşiyor.Coupe versiyonda emisyon oranı ise 42 gr/km…

İyi bir görüş alanına sahip araç, boyutları sayesinde dengeli bir sürüşe sahip. Aynı zamanda düşük ağırlıklı malzemelerin etkisiyle hafif gövde yapısı, ortaya çıkan gücün neredeyse kayıpsız şekilde yola aktarılmasını sağlıyor. Aerodinamik tasarımın etkisini ve gövdenin hafifliğini özellikle Mallorca’nın zorlu ve virajlı dağ yollarında fazlasıyla hissedebildim. Oldukça çevik olan araç, yine çok başarılı direksiyon turu ve köşelere çekilen 20 inçlik lastiklerinin de etkisiyle de gerek manevra, gerekse de yol tutuş açısından kusursuz bir performans sunuyor.

Sessiz çalışan araç, yayaları uyarmak için 30 km/s hızlara kadar türbini andıran özel bir ses çıkarıyor ve bu da yaya güvenliğini arttırıyor.

Aracı ilk kullandığınız zaman arka tekerlerin üst kısmında dışa doğru bombe yapan gövde biraz alışkanlık ve dikkat gerektiriyor ancak kısa sürede araçla bütünleşiyorsunuz ve tavanı açarak, benim gibi güneşin ve yolun tadını özgürce yaşayabiliyorsunuz.

Son olarak bu eşsiz keyfe ulaşmanın bedeli ise 1 milyon 221 bin 600 TL’den başlıyor. Halo ve Accaro donanım paketlerine sahip aracın fiyatı Accaro donanımda ise 1 milyon 251 bin TL’ye ulaşıyor. Coupe versiyonun fiyatı ise 1 milyon 165 bin TL ile 1 milyon 146 bin TL arasında değişiyor.

Yazı: Önder Canözer / Fotoğraf: BMW Press

Mekan: Mallorca – İspanya