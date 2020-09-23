Volvo Cars’ın iklim eylem planı onaylandı

CARMEDYA.COM – Volvo Cars’ın 2040 yılına kadar iklim nötr bir şirket olma hedefiyle uyguladığı iklim planı, şirketlere Paris Anlaşması’nı desteklemek için yol gösteren ve kâr amacı gütmeyen bir organizasyon olan Science Based Targets Initiative (SBTI) tarafından bilimsel olarak onaylandı.

SBTI’ye göre, Volvo Cars’ın emisyon salımını azaltma hedefleri, küresel ısınmayı endüstri öncesi seviyelere göre 2°C daha aşağıda tutmak için ihtiyaç duyulan karbon azaltma düzeyleriyle uyumlu.

SBTI onay sürecinde, şirketlerin Paris Anlaşması’nda alınan kararlara uyum sağlamak için sera gazı emisyonlarını ne ölçüde ve ne kadar hızlı azaltmaları gerektiğini belirtiyor.

Volvo Cars Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Hanna Fager, “Bir mobilite sağlayıcısı olarak, iklim değişikliği sorununun bir parçasıyız, ancak aynı zamanda çözümün de bir parçası olabiliriz. Harekete geçme sorumluluğumuz var. Bu nedenle karbon salımının düşürülmesi şirketimizin en önemli önceliğini oluşturuyor. İklim hedeflerimizin SBTI tarafından onaylanması, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor” dedi.

Volvo Cars’ın geçen yıl lanse edilen kapsamlı iklim planı, 2040 yılına kadar iklim nötr bir şirket olma vizyonuna doğru tüm operasyonlarında ve ürünlerinde karbon emisyonlarını düşürmeyi hedefliyor.

Plan, elektrifikasyon yoluyla egzoz borusu emisyonlarını azaltmanın ötesine geçiyor; şirket ayrıca üretim ağında ve daha geniş operasyonlarında, tedarik zincirinde ve malzemelerin geri dönüşümü ve yeniden kullanımı yoluyla karbon emisyonlarıyla mücadele edecek.

Şirket, 2040 vizyonuna doğru ilk ve somut bir adım olarak, 2025 yılına kadar otomobil başına düşen yaşam döngüsü karbon ayak izini yüzde 40 azaltmayı hedefliyor.

Plan otomobil başına egzoz borusu emisyonlarında yüzde 50 azalma, üretim ve lojistik kaynaklı operasyonel karbon emisyonlarında otomobil başına yüzde 25 azalma ve tedarik zinciri karbon emisyonlarında otomobil başına yüzde 25 azalma hedeflerini içeriyor.

Volvo Cars, tamamen elektrifikasyonu taahhüt eden ilk otomobil üreticisi ve ürün yelpazesindeki her model için bir elektrikli hibrit seçeneği sunan tek marka. Volvo Cars ayrıca, teslimatları bu yıl başlayacak olan XC40 Recharge ile başlayarak önümüzdeki yıllarda bir dizi tamamen elektrikli modeli piyasaya sunmayı planlıyor.

Elektrikli hibrit otomobillerinin satışları, 2020’nin ilk yarısında Avrupa’daki satışların neredeyse dörtte birini oluşturdu. Bu dönemde, Volvo Cars, pazar araştırma şirketi IHS tarafından yapılan ölçümlere göre, Avrupa’da bir numaralı elektrikli hibrit premium marka olarak belirlendi. Volvo Cars, 2025 itibarıyla küresel satış hacminin yüzde 50’sinin tamamen elektrikli otomobillerden kalanının ise hibrit modellerden oluşmasını hedefliyor.