Bosch ve Weichai Power dizel motor verimliliğini yüzde 50’ye çıkardı

CARMEDYA.COM – Bosch ve Çinli motor üreticisi Weichai Power, motor teknolojisinde büyük bir adım attı.

İki iş ortağı, ağır ticari araçlara yönelik Weichai dizel motorunun verimliliğini başarıyla yüzde 50’ye çıkararak yeni bir küresel ölçüt oluşturdu.

Halihazırda kamyon motorları için termal verimlilik ortalama yüzde 46 civarındaydı. Bosch Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Volkmar Denner, “Verimliliği yüzde dört artırarak, birlikte yeni bir dönüm noktasına ulaştık. Dizel motor neredeyse 130 yıldır var olmasına rağmen gelişimi devam ediyor.” dedi. 2.500 bar enjeksiyon basıncına sahip common-rail sistemine ek olarak Bosch, yakıt enjeksiyon sistemlerindeki tüm teknik bilgi birikimi ile de projeye katkıda bulundu. Özellikle ticari araçlar söz konusu olduğunda ve hepsinden önemlisi ağır yüklerin uzun mesafelerde taşınması gerektiğinde, dizel motor öngörülebilir gelecekte tercih edilen seçenek olmaya devam edecek. Bu nedenle Bosch ve Weichai, iklimi ve çevreyi koruma düşüncesiyle bu teknolojiyi istikrarlı bir şekilde geliştirmeyi hedefliyor.

Bosch’un common-rail sistemi dizel motorun merkezinde yer alıyor

Bosch ve Weichai, ortak geliştirme projesini 2018 Eylül’de başlattı. Weichai Group Başkanı Tan Xuguang, “Bosch, Weichai’nin ticari araçlara yönelik dizel motorunda çığır açan ve eşi görülmemiş yüzde 50 verimlilik başarısına büyük bir destek sağladı. Bosch ile son derece başarılı iş ortaklığımızı sürdürmekten oldukça mutluyuz.” dedi. Bosch, 12,9 litre motor hacmine sahip altı silindirli dizel motor için modüler common-rail sistemini sunuyor. Verimli yakıt beslemesini ve enjeksiyonunu garanti etmesi nedeniyle, motorun Çin VI emisyon standardıyla uyumlu olmasını sağlamada kritik bir rol oynuyor. Bosch sistemi, 1.800 ila 2.500 bar arasındaki basınç seviyeleri için kullanılabiliyor ve sekiz silindire kadar motorlar için yapılandırılabiliyor. Yüksek enjektör akışı hızları, yanma stratejisini optimize etmeyi ve yüksek motor performansı elde etmeyi mümkün kılmaktadır. Kullanım şartlarına bağlı olarak sistem, 1,6 milyon kilometreye kadar kullanılabiliyor. Buna ek olarak common-rail sistemi, bir elektrikli güç aktarım sistemi ile çalışmak üzere tasarlanmıştır.

Kamyonları daha temiz, güvenli ve akıllı hale getiriyor

Bosch ve Çin’in en büyük ticari araç motor üreticisi olan Weichai, uzun yıllara dayanan bir iş ortaklığına sahip. Stratejik birlik 2003 yılında başladı. O günden beri 17 yılı aşkın bir süredir her iki şirket de birçok projede güçlü yönlerini ve uzmanlıklarını bir araya getirdi. Bu projelerden bir tanesi de Çin pazarına güçlü, enerji tasarruflu ve çevre dostu dizel motorlar sunma girişimidir. Ayrıca Bosch ve Weichai, mobil hidrojen yakıt hücresi ve sürücü destek sistemleri dahil olmak üzere diğer birçok alanda işbirliği yapıyor. Ortak bir hedefte bir araya geliyorlar: ticari araçları çok daha temiz, daha güvenli ve daha akıllı hale getirmek. Bosch ve Weichai’nin yakın iş ortaklığı aynı zamanda araç teknolojisinin ötesine, yani Endüstri 4.0’a ve bunun neticesinde fabrikaların bağlanabilirliği ve dijitalleşmesine kadar uzanıyor.

Bosch, elektromobilite ve verimli içten yanmalı motorları destekliyor

Bosch, ulaşımı olabildiğince kaynak dostu hale getirmeyi hedefliyor ve çeşitli yollarla karbon nötr ve neredeyse emisyonsuz mobilite vizyonunun peşinden gidiyor. Geleceğin güç aktarım teknolojisine yaklaşımında, teknoloji ve servis tedarikçisi açık görüşlü olmaya devam ediyor. Bosch, bir yandan da batarya ve hidrojen yakıt hücreli araçlarla elektromobilite alanında pazar lideri olmayı hedefliyor. Elektrikli araçlar, şarj gücü ve hidrojen yenilenebilir kaynaklardan elde edildiği zaman iklim açısından zararsızdır. Diğer yandan ise Bosch, küresel ısınmayla mücadele etmek ve çevreyi mümkün olan en üst düzeyde korumak için verimli içten yanmalı motorlar için teknoloji geliştiriyor. RSF ile çalışmaları durumunda, benzinli ve dizel motorlar da yollarda iklim açısından zararsız hale gelebilir. Bosch, 2030 yılı itibarıyla dünya genelinde yeni kayıtlı tüm araçların yaklaşık üçte birinin tamamen elektrikli olmasını bekliyor. Bunların üçte ikisi, çoğu hibrit olan bir içten yanmalı motorla çalışmaya devam edecek.