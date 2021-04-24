Volkswagen ID.4’e Dünya Yılın Otomobili Ödülü

CARMEDYA.COM – Volkswagen’in tamamen elektrikli ilk SUV modeli ID.4, 2021 Dünya Yılın Otomobili “World Car of the Year” seçilirken, aynı zamanda Euro NCAP tarafından gerçekleştirilen güvenlik testlerinden de 5 yıldız almayı başardı.

Dünya Yılın Otomobili (World Car of the Year) ödülüne hak kazanan araçların, yılda en az 10 bin adetlik bir üretim adedine sahip olması ve en az iki kıtada satışa sunulması gibi kriterlere uygun olması gerekiyor.

ID.4, dünyanın en önemli segmentlerden birinde; kompakt SUV sınıfında e-mobiliteye geçişi başlatması ve günlük kullanılabilirliğiyle jürinin beğenisini kazandı. Modelin çevre dostu olmasının yanısıra yenilikçi teknolojileri de övgü alan diğer konular oldu.

ID.4, Dünya Yılın Otomobili (World Car of the Year 2021) ödülüyle Volkswagen’in başarı öyküsünü sürdürüyor. World Car Awards’ta daha önce de başarılar elde eden Volkswagen, 2009 ve 2013 yıllarında Golf; 2010 yılında Polo ve 2011 yılında UP! modelleriyle Dünya Yılın Otomobili (World Car of the Year) ünvanını kazanmıştı.

EuroNCAP’ten 5 yıldız

ID.4, bağımsız güvenlik kuruluşu Euro NCAP güvenlik testlerinde etkileyici bir performans sergiledi. ID.4, yetişkin, çocuk, yaya koruma ve gelişmiş güvenlik yardım sistemleri kategorilerinden yüksek dereceler alarak Euro NCAP tarafından 5 yıldızla ödüllendirildi. Ön ve yan darbe, otomobilden çıkarma gibi önlemlerin incelendiği çarpışma testlerinde ID.4, ‘Yetişkin Yolcu Güvenliği’ kategorisinde yüzde 93, ‘Çocuk Yolcu Güvenliği kategorisinde ise yüzde 89’luk bir sonuç elde etti.

Euro NCAP, yapılan testlerde üretici firmaların bisikletliler, yayalar gibi yol kullanıcılarını korumaya yönelik AEB (Otonom Acil Fren) koruma sistemlerini de titizlikle ele alıyor.

ID.4’ün üstün özelliklerinden biri de tüm donanım seviyelerinde Şerit Takip Asistanı “Lane Assist” ve Ön Bölge Asistanı “Front Assist” gibi gelişmiş sürüş destek sistemlerini standart olarak sunuyor olması. ID.4’te ayrıca bir çarpışma esnasında sürücü ile ön yolcu arasındaki olası temasını azaltmaya yönelik ön orta hava yastığı da bulunuyor.

‘Güvenlik Yardımcısı’ kategorisinde de mükemmel bir performans ortaya koyan tamamen elektrikli SUV, bu kategoride yüzde 85 puan alırken, yaya ve bisikletliler için ise yüzde 76’lık bir sonuç elde etti. ID.4’ün elde ettiği beş yıldız ile Euro NCAP’deki başarı öyküsünü sürdüren Volkswagen, son olarak Ekim 2020’de kompakt ID.3 ile en yüksek dereceyi elde etmişti.