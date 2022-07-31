Delphi Technologies’den enjektör test ve tamir hizmeti

CARMEDYA.COM – BorgWarner bünyesinde otomotiv dünyasını ileri taşıyan yeniliklere imza atan ve satış sonrası hizmetler alanında global çözümler sağlayan Delphi Technologies, yeni tamir programı kapsamına dahil olan milyonlarca enjektör ile hem dizel yetkili servislerine hem de son tüketiciye nokta atışı hizmetler sunmayı sürdürüyor.

Marka, dünyadaki en büyük araç üreticileri tarafından farklı model ticari araçlarda kullanılan F2 serisi enjektörleri tamir programını kapsamına katarak hizmet verdiği araç parkını genişletiyor. F2E, F2P ve F2R olan farklı türleriyle, HD Euro 6 sistemlerinin temel taşı konumunda yer alan enjektörlerin bu tamir programına dahil olmasıyla dizel yetkili servislerine de yeni kazanç fırsatları sunuyor.

Kapsamlı bir çözüm paketi

Tamir programı; parça erişimi, özel tamir kiti, teknik belgeler, test ekipmanı ve teknisyen eğitiminden oluşan, uygulaması kolay bir çözüm paketi olarak sunuluyor. Bu da dizel yetkili servislerinin, bu çok tercih edilen araç uygulamaları için teknisyenlerini hızlı şekilde donanımlı hale getirebileceği anlamına geliyor. Tamir süreci; enjektör yakıt sevk kontrolü ve basınç yönetimi açısından kritik öneme sahip olan memelere, valf kitlerine ve daha fazlasına odaklanıyor ve motor performansını doğrudan etkiliyor. Bu sayede Delphi Technologies ağındaki yetkili servisler, sundukları resmi onarım sürecinde ilk onarımdan duyulan memnuniyeti artırma imkanına sahip oluyor.

Delphi Technologies F2 sistemleri; tüm dünyada satılan Volvo, Renault, Hyundai, DAF/Paccar ve Mercedes Benz Euro 6 ticari araçlarının pek çok modelinin orijinal enjeksiyon sistemlerini oluşturuyor.

Delphi Technologies enjektörleri, çok sayıda motorda kullanıldığı için, F2 enjektör grubu, yetkili servis çözümü gereken milyonlarca enjektörü temsil ediyor. Örneğin, şu anda kullanımda olan Delphi Technologies F2E enjektörlerinin takılı olduğu 1 milyon Volvo ve Renault ticari aracı bulunuyor ve bu da dizel yetkili servislerin bu program ile yaklaşık olarak 6 milyon enjektör tamir edebileceği anlamına geliyor.

Hartridge Cri-Pro ile bağlantı kurabiliyor

Onaylı tamir programı, bütüncül HD Euro 6 çözümü için, enjektör testinin diğer bir özelliği olan Delphi Technologies onayına sahip Hartridge Cri-Pro ile bağlantı kurabiliyor. Bu 4 sıralı enjektör test tezgâhı, onaylı F2 serisi enjektör tamir programı ve servisteki etkili test-tamir-test süreci için IRIS yazılımıyla birlikte çalışabiliyor. Bunun sonucunda da Cri-Pro, testi geçtikten sonra tamir edilen enjektör için yeni bir kod üretebiliyor ve enjektör servisinin tamamlanma süresini hızlandırıyor.

“Euro 6, uzun süre aramızda olacak”

Delphi Technologies Global Satış Sonrası Genel Müdürü Neil Fryer

Bu yüksek basınçlı Common Rail yakıt sistemleri, F2E, F2P, F2R ve enjektörleri, Euro 6 uyumlu araçların temel parçaları niteliğinde. Avrupa’daki emisyon mevzuatı, çevreye yayılan emisyonları azaltma konusunda önemli bir rol oynuyor ve bu mevzuat geçerliliğinin sonuna yaklaşıyor olsa da bu araçların daha uzun bir kullanım süresi bulunmakta.

Delphi Technologies Global Satış Sonrası Genel Müdürü Neil Fryer, test ve tamir programı lansmanıyla ilgili olarak, “Yeni teknolojiler geliştirmeye ve alternatif yakıt araştırmalarına yatırım yaparken tüm dünyadaki Euro 6 ticari araçlarının yıllarca yollarda olacağını fark ediyoruz ve kullanıldıkları süre boyunca daha temiz, daha iyi olmalarına ve daha uzun yol yapmalarına yardımcı olacak bir servis çözümü bulmamız gerektiğini düşünüyoruz. F2E, F2P ve F2R enjektörlerinin tamir programı birçok açıdan sürdürülebilirliğe olan bağlılığımızı gösteriyor. Emisyon seviyesini ve atık sahasına gidecek parça miktarını azaltma, parçaların kullanım süresini maksimum seviyeye çıkarma gibi dinamik avantajlar, servislere daha sürdürülebilir olma fırsatı sunarak kazançlarını artırıyor” şeklinde konuştu.