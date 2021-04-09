SHERPA geleceğin otomotiv dünyasına dikkat çekti

CARMEDYA.COM – İstanbul ve Londra merkezli Türk dijital deneyim tasarım stüdyosu SHERPA, otomobillerin gelecekteki tasarımlarını yorumladı.

Yapılan açıklamada geleceğin otomobillerin tasarımlarının belirlenmesinde en önemli unsurların konfor alanları ve kontrol sistemleri olacağına dikkat çekildi.

SHERPA, teknolojinin kullanıcıların ihtiyaç ve beklentilerine göre şekilleneceği geleceğin otomobillerinde, nesnelerin interneti olarak ifade edilen ağ bağlantılı sensörler, doğal dil işleme teknolojisiyle çalışan sesli komut sistemleri ve bilgisayar görüşü gibi yapay zeka temelli çözümlerin öne çıkacağına inanıyor. Otomobil sürücülerinin sürüş sırasında kontrol sorumluluğunun ortadan kalkmasıyla, çevreyi görme gereksinimini tamamen yok olabileceği ve otomobilin içindeki herkesin birer yolcu olarak seyahat edebileceği bir gelecek mümkün gözüküyor.

Otomobiller ofise evrilecek

Alper Gökalp / SHERPA Head of Strategy & MIS

SHERPA’da Head of Strategy & MIS görevini yürüten Alper Gökalp, otomotiv sektörünün otonom ve diğer üstün teknolojiye sahip araçlar için çevresel, hukuki ve insani altyapıyı hazırlamak için bugünden sorumluluk almaya başladığını belirterek “Yeni otomobillerin tasarım ve üretiminde birincil sorumlu elbette ki otomobil üreticileri olacak. Otomobil üreticileri anahtarsız giriş sistemleri, hafızalı koltuk ve aynalar gibi birçok hayat kolaylaştırıcı tasarım ile birlikte birçok kullanıcının hiç kullanmadığı ya da sürüş konforunu arttırmak için kapatma ihtiyacı duyduğu teknolojik eklentileri de hayatımıza katmış durumda. Şimdi en büyük sorumlulukları ise, kullanıcı ihtiyaçları paralelinde eskisini aratmayacak bir yolculuk deneyimi tasarlamak olacak. Bir nevi kişiliği olan otomobiller bu sayede hayatımıza girecek.” dedi.

Bu doğrultuda tüm kabine hitap edecek görüntülü ve etkileşimli eğlence sistemlerinin yanında, arttırılmış ve sanal gerçeklik sistemlerinin otomobili insan faktörüne hiç gereksinim olmaksızın kullanacağını da sözlerine ekleyen Gökalp, “Bu gelişmiş sistemler otomobil kabinlerinde yolcuların ofisteymiş gibi çalışmasını da mümkün kılacak. Hatta fitness ve egzersiz gibi fiziksel aktivite imkanları sunacak. Bu donanımların sunulması ile bu pazarda şimdiye kadar örneğini görmediğimiz ürün segmentlerinin ortaya çıkmasının da önü açılmış olacak” şeklinde konuştu.

Otomobillerde yeni kriter: Kontrol

Kullanıcıların otomobil deneyimine ilişkin temel kriterlerine son dönemde bir yenisinin daha eklendiğini de kaydeden Alper Gökalp şunları söyledi; “Bu yeni kriter, kontrol. Bu doğrultuda akla şu sorular geliyor; kullanıcı sürüş sorumluluğundan kurtulduğunda kontrolün kendisinde olduğunu nasıl hissedecek? Sıkışık trafikte en hızlı akan şeridi bulmaya, yolda restoran tabelası görüp ani bir manevrayla mola kararı almaya alışık olan kullanıcının kontrol alanının yeni sınırları nasıl çizilecek? Sürüşe dair her kararı kendisinin vermediği şartlarda değişen destinasyon ve rota kararlarını nasıl bir kontrol arabirimi üzerinden bildirecek? İşte bu gibi soruların şu an için yanıtsız olması, otomobil deneyiminin günümüze kadar olan evriminden çok daha büyük bir değişim geçirecek olmasının en büyük habercisi.”