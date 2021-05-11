Oyak Renault’dan enerji tasarrufu projesi

CARMEDYA.COM – Oyak Renault, Bursa’da bulunan otomobil fabrikasında 1 Kasım 2019’da başlayıp 31 Aralık 2020’de tamamlanan LED dönüşüm projesiyle her yıl 11 000 MWh enerji tasarrufu yapılabilecek.

Proje kapsamında, fabrikadaki atölye ve bürolarda bulunan 16 bin 400 adet lamba, en son teknoloji LED lambalarla değiştirildi. Kapalı alanı toplam 380.000 m² olan fabrikada projenin uygulama alanı 340.000 m² olarak belirlendi ve saha çalışmalarında yaklaşık 30 kişi görev aldı. LED lambalara geçiş ve yapılan aydınlatma otomasyonu sayesinde (gün ışığına göre lambaların otomatik olarak kısılması, zaman saati ve hareket sensörü uygulaması) yaklaşık %70 enerji tasarrufu elde edildi.

Oyak Renault enerji tasarrufunu okulda öğretiyor

Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nın enerji tasarrufuna yönelik çalışmaları kapsamında 2010 yılında kurulan enerji okulunda bugüne dek 2200 çalışanı eğitim aldı. Enerji okulunda; binalarda ve tesisatta ısı yalıtımı, basınçlı hava kaçakları, aydınlatma, verimli elektrik motoru, ısı geri kazanımı gibi konulara dair teorik ve pratik bilgiler veriliyor.

Oyak Renault’un 2020’de gerçekleştirdiği LED dönüşümüyle birlikte, imalat dışı zamanların yönetimi, basınçlı hava kaçaklarının onarımı, parametre optimizasyonları gibi tüm enerji projeleri kapsamında elde edilen tasarruf miktarıysa, 4900 konutun yıllık elektrik tüketimine eşdeğer olacak.