Subaru’nun elektrikli SUV’unun adı konuldu: Solterra

CARMEDYA.COM – Subaru’nun 2022’de satışa sunmayı planladığı tam elektrikli ilk SUV modelinin ismi Solterra olarak açıklandı.

Solterra, Toyota ile ortaklaşa geliştirilen Batarya Beslemeli Elektrikli Araçlara (BEV) özel olarak tasarlanan e-Subaru Global Platformu üzerine tasarlanacak olan ilk Subaru modeli…

e-Subaru Global platformu, bir aracın önü, merkezi ve arkası gibi birden çok modülünü ve komponentini birleştirerek, çeşitli araç türlerinin verimli bir şekilde piyasaya sürülmesini sağlıyor. İki şirket, tecrübe ve bilgi birikimlerini tamamen yeni bir platform oluşturmak için bir araya getirirken, Subaru, her zaman peşinde olduğu üstün pasif güvenlik ve araç stabilitesini de bu özel BEV (Batarya Beslemeli Elektrikli Araç) platformunda hayata geçirmeyi hedefliyor.

Sadece platform değil, Solterra da Subaru ve Toyota tarafından ortaklaşa geliştirildi ve bu kapsamlı iş birliği çerçevesi, ürün planlaması, tasarım ve performans değerlendirmelerini de içeriyor. Bu geliştirme kapsamında, iki şirket, Subaru’nun uzun yıllara dayanan dört tekerlekten çekiş (AWD) teknolojisi ile Toyota’nın olağanüstü araç elektrifikasyon teknolojisinden kaynaklanan güçlerini, yalnızca tam elektrikli bir aracın sunabileceği özelliklere sahip yeni bir SUV oluşturmak amacıyla birleştirdi.

Solterra adı, Güneş ve Dünya anlamına gelen Latince kelimeler olan Sol ve Terra sözcüklerinin birleştirilmesinden oluşuyor.

Solterra, markanın Ascent, Outback, Forester ve XV’den oluşan SUV model gamına katılacak ve 2022’nin ortasında Japonya, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avrupa ve Çin pazarlarında satışa sunulacak.