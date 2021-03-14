Mercedes-Benz’den mart ayı fırsatları

CARMEDYA.COM – Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in mart ayı kampanyasında, otomobil ve hafif ticari araçlarında avantajlı ödeme koşulları ve uygun faizler sunuluyor.

Otomobil kampanyaları

Mercedes-Benz C-Serisi otomobillerde 335.000 TL krediye bu aya özel, 12 ay, %0 faizli kredi fırsatları sunuluyor. Yeni GLB ise 335.000 TL, 12 ay, %0,94 faizli kredi imkanı ile satışa sunuluyor.

E-Serisi otomobil sahibi olmak isteyen müşteriler için Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, 380.000 TL’ye, 12 ay, %0,99 faiz oranı fırsatı sunuyor. B-Serisi için ise %0,99 faizli ve 12 ay vadeli, 260.000 TL kredi imkanı mevcut. GLC Serisi’nde, 480.000 TL krediye bu aya özel, 36 ay, %0,99 faiz oranı fırsatı sunuluyor.

Yeni GLA için ise 285.000 TL, 12 ay, %0,99 faizli kredi imkanı mevcut. CLA’da ise 285.000 TL için, 36 ay vadeli, %1,49 faizli kredi imkanı sunuluyor. Hatchback veya sedan bir A-Serisi sahibi olmak isteyenler için ise 260.000 TL krediye, 36 aya kadar %1,49 faiz oranı uygulanıyor.

Mercedes-Benz Certified: Sertifikalı Kullanılmış Otomobiller’de ise mart ayına özel 12 aya kadar %1,63 faiz fırsatı sunuluyor.

Hafif Ticari Araç kampanyaları

Mercedes-Benz Vito sahibi olmak isteyenler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettiği takdirde, 150.000 TL kredi için, 12 ay vade ve %0 faiz avantajından yararlanabiliyorlar.

Sprinter Minibüs’e sahip olmak isteyenler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettikleri takdirde 200.000 TL kredi için, 36 ay vade ve %0,89 faiz avantajından faydalanabiliyorlar. Sprinter Panelvan’a sahip olmak isteyenler ise, 150.000 TL kredi için, 12 ay vade ve %0 faiz avantajından yararlanabiliyor.

Mercedes-Benz Certified araç alımlarında, avantajlı fiyatlara ek olarak, Mercedes-Benz Kasko’ya özel, 60.000 TL kredi için, 10 ay vade ve %0 faizli kredi imkanı ile ikinci el alımlarında da fırsatlar devam ediyor.