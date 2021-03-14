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Mercedes-Benz’den mart ayı fırsatları

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in mart ayı kampanyasında, otomobil ve hafif ticari araçlarında avantajlı ödeme koşulları ve uygun faizler sunuluyor.

Otomobil kampanyaları

Mercedes-Benz C-Serisi otomobillerde 335.000 TL krediye bu aya özel, 12 ay, %0 faizli kredi fırsatları sunuluyor. Yeni GLB ise 335.000 TL, 12 ay, %0,94 faizli kredi imkanı ile satışa sunuluyor.

E-Serisi otomobil sahibi olmak isteyen müşteriler için Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, 380.000 TL’ye, 12 ay, %0,99 faiz oranı fırsatı sunuyor. B-Serisi için ise %0,99 faizli ve 12 ay vadeli, 260.000 TL kredi imkanı mevcut. GLC Serisi’nde, 480.000 TL krediye bu aya özel, 36 ay, %0,99 faiz oranı fırsatı sunuluyor.

Yeni GLA için ise 285.000 TL, 12 ay, %0,99 faizli kredi imkanı mevcut. CLA’da ise 285.000 TL için, 36 ay vadeli, %1,49 faizli kredi imkanı sunuluyor. Hatchback veya sedan bir A-Serisi sahibi olmak isteyenler için ise 260.000 TL krediye, 36 aya kadar %1,49 faiz oranı uygulanıyor.

Mercedes-Benz Certified: Sertifikalı Kullanılmış Otomobiller’de ise mart ayına özel 12 aya kadar %1,63 faiz fırsatı sunuluyor.

Hafif Ticari Araç kampanyaları

Mercedes-Benz Vito sahibi olmak isteyenler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettiği takdirde, 150.000 TL kredi için, 12 ay vade ve %0 faiz avantajından yararlanabiliyorlar.

Sprinter Minibüs’e sahip olmak isteyenler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettikleri takdirde 200.000 TL kredi için, 36 ay vade ve %0,89 faiz avantajından faydalanabiliyorlar. Sprinter Panelvan’a sahip olmak isteyenler ise, 150.000 TL kredi için, 12 ay vade ve %0 faiz avantajından yararlanabiliyor.

Mercedes-Benz Certified araç alımlarında, avantajlı fiyatlara ek olarak, Mercedes-Benz Kasko’ya özel, 60.000 TL kredi için, 10 ay vade ve %0 faizli kredi imkanı ile ikinci el alımlarında da fırsatlar devam ediyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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