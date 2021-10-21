Yenilenen Mercedes-Maybach S-Serisi Türkiye’de

CARMEDYA.COM – Autoshow 2021’de Türkiye lansmanı yapılan Yeni Mercedes-Maybach S-Serisi, Türkiye yolarına çıktı.

Yenilenen modelde önden bakıldığında krom süslemeleri, özgün tasarıma sahip uzun motor kaputu ve karakteristik ön ızgara gibi unsurlarıyla göze çarpıyor.

Yeni Mercedes-Maybach S-Serisi’nin krom kaplamalı dikey sütunlara sahip radyatör ızgarası, otomobilin uzaktan bakıldığında hemen fark edilmesine katkı sağlıyor. MAYBACH ismi, ızgaranın krom çerçevesinde zarif bir şekilde yer alıyor. Arka kapılar, diğer S-Serisi modellerine göre daha büyük; ayrıca C sütununda sabit bir üçgen pencere de bulunuyor. Yine, C sütunundaki Maybach marka logosu ayrıcalıklı dünyaya vurgu yapıyor. Yeni Mercedes-Maybach S-Serisi, elektrikli arka kapılarla da donatılabiliyor.

Yeni Mercedes-Maybach S-Serisi, çift renk uygulamasıyla daha da özel bir görünüm kazanıyor. İsteğe bağlı donanımlar arasında yer alan iki rengi birbirinden ayıran çok özel bir çizgi bulunuyor ve bu çizgi, en yüksek kalite standartlarına göre elle uygulanıyor. Sunulan bir diğer bir donanım ise, DIGITAL LIGHT far teknolojisi. DIGITAL LIGHT, her farda 1,3 milyon mikro ayna yardımıyla ışığı kıran ve yönlendiren son derece parlak üç LED’li bir ışık modülüne sahip.

Daha fazla yaşam alanı ve üstün konfor

Modelin iç mekanı Mercedes-Benz S-Serisi’nin tamamen yenilenmiş iç mekan tasarımına dayanıyor. Gösterge paneli, orta konsol ve kol dayama, “havada süzülüyor” hissi veren bir görünüm sunuyor.

Beş adede kadar ekran sunulabilen Yeni Mercedes-Maybach S-Serisi’nde yüksek teknolojili bir kumanda merkezi olarak görev alan 12,8 inçlik OLED merkezi medya ekranı standart donanım olarak sunuluyor. Trafikteki diğer paydaşların görselini üç boyutlu olarak canlandıran, belirgin derinlik ve gölge efektiyle dikkat çeken 12,3 inçlik 3 boyutlu dijital gösterge ekranı da başka bir ayrıcalık olarak sunuluyor.

Kişiye özel ekran modunda sunulan gösterge ekranı görünümü, Yeni Mercedes-Maybach S-Serisi’nin özel konumuna ve statüsüne vurgu yapıyor. Markanın ruhuna uygun olarak kadran göstergelerinin çevresi de “Rose Gold” olarak uygulanıyor.

Rose Gold rengi, aynı zamanda sunulan Aktif Ambiyans Aydınlatması’nda, yani akıllı konfor ve güvenlik fonksiyonlarının animasyonlu LED aydınlatmasında da kullanılabiliyor. Rose Gold Beyazı ve Ametist Işıltısı olmak üzere iki yeni Aktif Ambiyans Aydınlatması daha kullanıma sunuluyor. Araca Hoş geldiniz karşılama ekranı, yolcuları özel bir ışık gösterisiyle karşılıyor. Adaptif Arka Aydınlatma özelliği ilk kez Yeni Mercedes-Maybach S-Serisi’nde kullanıma sunulurken bu özellik, farklı kullanım ayarlarıyla yolcuların isteklerine uyum sağlıyor. Yolcular, parlaklık dışında ışık kümesinin boyutunu ve konumunu ayarlayabiliyor. Ayrıca çalışma aydınlatmasından, rahat salon aydınlatmasına kadar farklı aydınlatma olanakları da Yeni Mercedes-Maybach S-Serisi’nin bir diğer özelliği.

Yeni Mercedes-Maybach S-Serisi, iç mekanında da bol miktarda geleneksel tarzda lüks anlayışını sunuyor. Ön koltuklardaki geniş kaplamalar yepyeni bir özellik olarak devreye girerken; kaliteli ahşap yüzeyler de sürücü ve ön yolcu koltuklarının arkasını süslüyor. First-Class arka koltuk donanımında ise benzer bir kaplama, arkadaki iki koltuğun arasında da uygulanıyor.

Yeni Mercedes-Benz S-Serisi’nin uzun versiyonundan 18 cm daha uzun olan dingil mesafesinin tamamı arka koltuk yaşam alanının kullanımına sunuluyor.

Maybach ile sunulan sol ve sağ taraftaki konforlu koltuklar ve Şoför Paketi, Yeni Mercedes-Maybach S-Serisi’nin ideal bir araç olduğunu kanıtlayan özelliklerden bazıları. Konforlu koltuklarda yolcu, koltuk minderini ve sırtlığı birbirinden bağımsız olarak ayarlayabiliyor. Ön koltuktaki ayak desteğini ve elektrikli uzatılabilir bacak desteğini kullanarak uyku için en uygun yatma yüzeyi oluşturuluyor. En üst seviyede rahatlık için ayağın ayar aralığı, önceki seriye göre yaklaşık 50 mm uzatıldı. Ayrıca “Arka Koltuk Konfor Paketi” kapsamında da baldır desteği için masaj özelliği sunulurken arka koltuktaki boyun ve omuz ısıtması ise bir başka konfor unsuru olarak öne çıkıyor.

Daha kişisel ve sezgisel kullanım

Yeni S-Serisi’nde 2018 yılında tanıtılan, uyarlanabilir ikinci nesil MBUX (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi) sunuluyor. MBUX, çeşitli araç sistemleri ve sensör verileri ile ağa bağlanıyor olması ile ayrışıyor. Bazıları OLED teknolojisine sahip beş parlak ekran, aracın konfor işlevlerini kontrol etmeyi kolaylaştırıyor. Yeni nesille birlikte kişiselleştirme ve sezgisel kullanım seçenekleri çok daha kapsamlı hale geliyor.

Yeni Mercedes-Maybach S-Serisi, arkada MBUX İç Mekan Yardımcısı ile donatılabiliyor. MBUX İç Mekan Yardımcısı, kullanıcının çok sayıda isteğini de algılayabiliyor. Sistem bunu yaparken kullanıcının bakış yönünü, el hareketlerini ve vücut dilini yorumlayarak otomatik araç fonksiyonlarında yardımcı oluyor. Yeni Mercedes-Maybach S-Serisi, tavan döşemesindeki 3D lazer kameralar yardımıyla arka yolcuların jest ve hareketlerini de kaydedebiliyor. Örneğin MBUX İç Mekan Yardımcısı, kullanıcının el hareketi ile emniyet kemerine uzanma niyetini tespit eder etmez ilgili taraftaki otomatik emniyet kemeri uzatma fonksiyonunu etkinleştiriyor. Tüm bunların yanında araçtan inme uyarı sisteminin de fonksiyonunu geliştiren Yeni Mercedes-Maybach S-Serisi, arkadaki yolcunun araçtan ayrılmak istediğini de fark edebiliyor ve gerekli gördüğü, tehlikeli bir durum algıladığında görsel ve sesli olarak kullanıcıyı uyarıyor.

Gelişmiş güç aktarımı

Yeni Mercedes-Maybach S-Serisi’nde kısmen elektrik destekli, Mercedes-Benz portföyünden motorlar kullanılıyor. Elektrik desteğini ikinci nesil entegre bir marş jeneratörü (ISG) sağlıyor. ISG, sürüş anında içten yanmalı motora 15 kW’a kadar güç desteği veriyor, sabit hızlı sürüşlerde “süzülme” fonksiyonunu destekliyor, start-stop özelliğini daha konforlu hale getiriyor ve de sürüş sisteminin genel olarak daha verimli olmasını sağlıyor. Dört tekerlekten çekiş ise tüm versiyonlarda standart olarak sunuluyor.

Yeni Mercedes-Maybach S-Serisi’nde 9G-TRONIC otomatik şanzıman, ISG ile entegrasyon için daha da geliştirildi. Elektromotor, güç elektroniği ve şanzıman soğutucusu, şanzımanın içine veya üzerine taşındı. Bir elektrikli soğutucu kompresör kullanıldığı için ISG ile birlikte iki parça kayışlı tahrik düzeni devreden çıkartıldı. Bu sayede motor çalışmadığında da (start-stop ve süzülme fonksiyonu) iç mekanı verimli ve konforlu bir şekilde iklimlendirilebiliyor.

Egzoz gazlarını temizlemek için, motor versiyonuna bağlı olarak, benzin partikül filtresine sahip bir egzoz sistemi devreye giriyor. Basınç ve sıcaklık sensörlerinin yanı sıra en güncel sensörlerin de kullanılmasıyla tüm devir aralıklarında gelişmiş bir egzoz gazı temizliği sağlanıyor.

Yürüyen aksam, üstün konfor ve üstün sürüş özellikleri sunuyor

Sürekli ayarlanabilir amortisör sistemi ADS+ ile AIRMATIC havalı süspansiyon, tüm versiyonlarda standart olarak sunuluyor. Sürücü, DYNAMIC SELECT üzerinden motor-şanzıman, ESP®, yürüyen aksam ve direksiyonun karakteristiğini ayrı ayrı değiştirebiliyor. İlgili ayarlar, merkezi medya ekranın altındaki kumanda düğmesi üzerinden sağlanıyor. DYNAMIC SELECT ayrıca tamamen sürüş konforuna odaklanan bir MAYBACH sürüş programını da kullanıma sunuyor.

Sunulan arka aks yönlendirmesi özellikle şehir içindeki manevra kabiliyetini arttırıyor. Arka aks yönlendirme özelliği ile dönüş çapı iki metreye kadar azalıyor.

Sunulan aktif E-ACTIVE BODY CONTROL yürüyen aksam, bir stereo kamera yardımıyla yol yüzeyini tarıyor ve yol yüzeyindeki dalgalanmaları düzeltiyor. Sistem ayrıca olası bir yandan çarpma durumunda aracı yükselterek ek koruma da sağlıyor. Darbe, özellikle aracın alt kısmındaki dirençli yapı elemanlarına yönlendirildiğinden yolcular üzerindeki stres azaltılıyor.

Sessiz ve titreşimden arındırılmış sürüş konforu

Yeni lüks sedan, Yeni S-Serisi’nde de kullanılan kusursuz gürültü, titreşimler, pürüzlülük özelliklerine dayanıyor. Daha da geliştirilen bu önlemler özellikle arka koltukları hedefliyor. Arka çamurluk içlerinde ek yalıtım köpüğü kullanılırken arka yolcuların baş hizasında bulunan C sütunundaki ek sabit üçgen pencerede daha kalın lamine cam kullanılıyor. Bunun dışında, özel gürültü önleyici köpük ile desteklenen lastikler de sunuluyor.

Aktif sürüş gürültü önleyicisi, markada bir ilk olarak kullanıma sunuluyor. Sistem, karşı ses dalgaları üreterek iç mekandaki istenmeyen, düşük frekanslı sesleri azaltıyor. Bunun için Burmester Yüksek Performanslı 4D Surround ses sisteminin bas hoparlörleri kullanılıyor.

Kaza öncesinde ve kaza anında daha fazla koruma

Özellikle Yeni Mercedes-Maybach S-Serisi’nde, arka koltuk güvenliği daha hassas bir konu olarak ele alınıyor. Standart donanım olarak sunulan yenilikçi arka hava yastığı, şiddetli önden çarpışmalarda emniyet kemerini takan arka koltuk yolcularının baş ve boyun bölgesindeki stres seviyelerini önemli ölçüde azaltıyor. Yeni Mercedes-Maybach S-Serisi ile birlikte bir sedan otomobilin arka koltuk yolcuları da ilk kez otomatik emniyet kemeri uzatma özelliğinden yararlanıyor. Bu özellik, yolcuyu emniyet kemerini bağlamaya teşvik ederken, aynı zamanda bu işlemi kolaylaştırıyor. Otomatik kemer uzatma özelliği koltuğun ayarlanabilir sırtlığına entegre edildiğinden yolcu için her zaman doğru konumda bulunuyor.

Yeni ve kapsamı genişletilen sürüş destek sistemleri ise hız uyarlama, mesafe ayarlama, direksiyon yönlendirmesi ve şerit değişikliği olmak üzere sürüş koşullarına uygun desteklerle günlük hayatı kolaylaştırıyor. Böylece sürücü daha az yorularak hedefine daha güvenli ve rahat bir şekilde ulaşabiliyor. Sürüş destek sistemleri, olası bir tehlike anında o anki sürüş koşuluna uygun olarak reaksiyon gösterebiliyor ve böylece olası çarpışmanın şiddetini azaltabiliyor veya bunu tamamen engelleyebiliyor.