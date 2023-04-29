Chery JAECOO 7 ve OMODA 5 EV Şangay’da tanıtıldı

CARMEDYA.COM – Chery, Şangay Fuarı kapsamında gerçekleştirdiği bir etkinlikle yeni modelleri JAECOO 7 ve OMODA 5’i tanıttı.

Yapılan etkinlikte katılımcılar, OMODA 5 EV ve JAECOO 7 modellerini, Wuhu’daki genel merkezde yer alan üç deneyim bölgesinde, 10’un üzerinde simülasyon programı aracılığıyla sırayla deneyimledi.

40 bin metrekarelik bir alanı kapsayan test sürüşü sahası; kapsamlı bir pist deneyim parkuru, düz çizgide hızlanma parkuru ve arazi deneyimi parkuru dahil olmak üzere üç ana test sürüşü parkuruna ayrıldı. Ayrıca Chery, U dönüşü, S viraj, geniş viraj ve hız tümseği gibi çeşitli yol simülasyon programlarından oluşan iki kapsamlı parkur da alanın ortasında yer aldı. Güçlü motoru ve hızlı geçişlere sahip otomatik şanzımanıyla performansıyla da dikkat çeken OMODA 5 ve JAECOO 7’ler için, aracın gücünü hissetmeyi sağlayan düz çizgide hızlanma parkuru da hazırlandı. Bunun dışında JAECOO 7’ye özel bir arazi deneyimi alanı oluşturuldu. Burada çapraz geçiş, tümsek, yan eğim ve çift aks kaçış gibi arazi programları sayesinde JAECOO 7’nin güçlü 4 tekerlekten çekiş (AWD) performansı ve üstün arazi becerileri deneyimlendi. Üç test sürüşü alanındaki 10 adedin üzerinde parkur, katılımcıların farklı tarzlara sahip iki modelin performansını yakından deneyimleme olanağı sağladı.

OMODA 5

Chery’nin küresel pazarda dikkatleri üzerine çeken modeli OMODA 5, test alanında, sağlam şasisi ve güçlü motoru, sportif sürüş performansı gibi niteliklerle katılımcıları etkiledi. OMODA 5, MacPherson bağımsız ön ve çok bağlantılı arka süspansiyon kurulumuyla bir yandan etkin bir şekilde vibrasyonu filtreleyerek sürüş konforunu destekliyor. Aracın süspansiyon sistemi, bozuk yollarda veya S virajlarda son derece dengeli bir sürüş de sağlıyor. Turbo beslemeli 1.6T GDI motorun sağlamış olduğu güç üretimiyle OMODA 5, denemelerde katılımcıların beğenisi kazandı. Ayrıca direkt çalışan elektronik direksiyon sistemi, virajlarda olduğu gibi yüksek hızlarda da kontrollü ve kolay bir sürüş ortaya koyuyor.

Bu arada elektrikli yeni model OMODA 5 EV de etkinlik alanında statik olarak sergilendi. OMODA 5 EV’yi inceleyen katılımcılar beğenilerini ifade etti.