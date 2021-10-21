Laska’dan geri dönüşümlü çevreci ürünler

CARMEDYA.COM – Atık lastiklerden yenilenebilir yakıt ve karbon siyahı olmak üzere katma değeri yüksek ve temiz iki ayrı hammadde elde eden Laska, çevre dostu ürünleriyle öne çıkıyor.

Zorlu Holding’in ana partnerliğinde gerçekleşen, toplumsal ve çevresel fayda üreten girişimlerin desteklenmesi kapsamında etki hızlandırıcı programı imece impact’e katılmaya hak kazanan 7 sosyal girişimden biri olan Laska, program kapsamında yarattığı sosyal etkiyi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın desteği ile BctA ekibi tarafından hazırlanan ‘etki raporu’ aracılığıyla ölçeklendirdi. Çevre dostu üretim ve döngüsel ekonomi politikalarıyla iş modelini kuran Laska, sahip olduğu yüksek teknoloji ve inovatif üretim anlayışı ile atık lastiklerin ileri dönüşümünü gerçekleştiriyor.

Şirketin faaliyetlerine dair açıklamada bulunan kurucu ve CEO Onur Güdü, dünya çapında her yıl ortalama 1.5 milyar atık lastiğin ortaya çıktığını belirterek Türkiye’de bu sayının 20-25 milyon arasında olduğuna dikkat çekiyor.

Bu verilerin artan nüfusa ve talebe bağlı olarak her yıl yüzde 1 büyüme oranıyla arttığının altını çizen, atık lastikleri özellikle otomotiv endüstrisinde hammadde olarak kullanılabilecek şekilde dönüştürdüklerini belirten Güdü, şu ifadeleri kullandı; “Yüzde 100’ünü yüksek verimlilikle farklı çıktılara dönüştürdüğümüz atık lastiklerden pazara sunmak üzere karbon siyahı, yenilenebilir yakıt ve çelik elde ediyoruz. Ana işlemlerimiz öncesinde elde ettiğimiz saf çelik doğrudan demir-çelik endüstrisine sunuluyor. Kauçuk ve plastik endüstrisinde hammadde ve katkı maddesi olarak kullanılan karbon siyahımızın otomotiv sektöründe de geniş bir kullanım alanı var. Bu noktada özellikle sürdürülebilir ve çevreci olması sebebiyle otomotiv sektörünün geri kazanılmış karbon siyahına talebi ise görünürdür. Bu alanda özel sektördeki bazı firmalar ile süregelen iş birliklerimiz var.

Bir diğer ürünümüz olan yenilenebilir yakıtımız ise doğrudan elektrik enerjisine dönüştürülüp piyasaya sürülebilir, ana endüstri alanlarında kullanılan fosil yakıtların yerini alabilir ve kimya endüstrisinde yaygın olarak kullanılabilir. Yaptığımız dönüşüm ve elde ettiğimiz ürünlerle benimsediğimiz döngüsel ekonomi anlayışını kullanarak atık lastikleri çevresel bir sorun ve ekonomik bir kayıp olmaktan kurtarıyoruz.

Diğer tarafan atık lastik dönüşümü ile elde ettiğimiz çevre dostu ve sürdürülebilir üretim anlayışının çıktısı olan ürünlerimiz ile müşterilerimize temiz ürün tedariği sağlıyoruz . Ürünlerimizi geleneksel üretim yöntemlerinin aksine fosil yakıtlardan değil atık lastiklerden elde ederek fosil yakıtlardan kaynaklı maliyetin ve çevresel sorunların önüne geçmiş oluyoruz. Bu sayede geleneksel üretim yöntemlerinin sebep olduğu iklim değişikliği, küresel ısınma, doğal kaynakların kirliliği gibi telafisi mümkün olmayan çevresel sorunların ve bunların tetiklediği ekonomik problemlerin çözümüne yenilikçi üretim anlayışımız ve elimizdeki yüksek teknoloji ile katkı sağlıyoruz.”