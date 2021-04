DS TECHEETAH yeni güç ünitesiyle Roma’da piste çıkıyor

CARMEDYA.COM – DS Automobiles’in yarış bölümü DS Performance, Formula E yarışlarındaki takımı DS TECHEETAH için geliştirdiği yeni güç ünitesini tanıtmaya hazırlanıyor.

En güncel elektrik teknolojilerinden yararlanan, neredeyse tüm parçaları yenilenen ve DS TECHEETAH adına DS Automobiles’in yarış departmanı DS Performance tarafından geliştirilen güç-aktarma sistemleri, önemli bir teknolojik ilerlemeyi gözler önüne seriyor. Büyük oranda geliştirilen motor, şanzıman ve invertör ile donatılan DS E-TENSE FE21, selefinden çok daha yüksek bir performans seviyesine sahip olacak. Total mühendisleri, özel ve yenilikçi yağlayıcıları ve soğutma sıvılarını geliştirmek için DS Performance mühendisleri ile yakın işbirliği içinde çalışarak yeni güç aktarım mekanizmasının geliştirilmesine katkıda bulundular. Tüm bu geliştirmeler doğrultusunda DS Automobiles teknolojisinin gerçek bir yansıması olan ve üstün teknolojili güç ünitesiyle donatılan yeni DS E-TENSE FE21; DS TECHEETAH takımını bu sezon 3. kez çifte şampiyonluğa taşımayı hedefliyor.

“Bu yarış DS Automobiles için bir dönüm noktası!”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan DS Performans Direktörü Xavier Mestelan Pinon, 10 ve 11 Nisan tarihlerinde İtalya’nın Roma şehrinde gerçekleşecek olan ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası’nın ikinci E-Prix’sinin kendileri için olan önemine değinerek, “Roma, Formula E şampiyonasının simgesel bir yarışı olmanın ötesinde, DS Automobiles için de bir dönüm noktası olacak. Bu yarışta, yönetmeliklere uygun olarak, gelecek sezon sonuna kadar kullanılacak yeni güç aktarma organını tanıtacağız. Baştan sona yeniden tasarlanan bu güç aktarma organının bize önemli performans kazanımları sağlamasını bekliyoruz. Geriye bunları yarışta doğrulamak kalıyor ve bu konuda da takımımız kendinden oldukça emin. DS E-TENSE FE21’in pilotlarımız ve takım için çifte şampiyonluk arayışında mutlak bir avantaj olacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı. Bu yarışla aynı zamanda bir görev değişiminin de yaşanacağını belirten Pinon, “Daha kişisel anlamda, bu yarış, uzun yıllardır yanımda başardıklarından dolayı tebriklerimi ve teşekkürlerimi sunduğum Thomas Chevaucher’ye görevimi devrettiğim yarış olacak. Onun takımı yeni başarılara taşıyacağından eminim! Bu vesileyle, pek çok olağanüstü anı paylaştığım “ekibimin” her üyesini selamlamak ve her birine içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. Böyle yeteneklerden, bir aile ortamından ayrılacağım için oldukça hüzünlüyüm ve onları takip etmeyi sürdürmek elbette en büyük isteklerimden biri! Her zaman podyumlarda yüksek basamaklarda yer alarak göz önünde olacaklarından, bunun zor olacağını da sanmıyorum” şeklinde konuştu.