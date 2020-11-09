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Borusan Otomotiv Premium’dan kiralama kampanyası

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Borusan Otomotiv Premium, BMW tutkunlarına 1 Serisi, 2 Serisi Gran Coupé, BMW 3 Serisi, 520i, X1 ve X3 sDrive20i modellerinde geçerli yıl sonuna kadar sürecek olan uzun dönem kiralama fırsatı sunuyor.

36 ay kiralamanın avantajlı fiyatlarını 18 ay kiralamada sunan Borusan Otomotiv Premium, BMW’nin teknolojik ve performanslı sürüş keyfiyle buluşmak isteyenlere olanak yaratıyor.

Daha detaylı bilgi için, 0850 252 44 44 numaralı telefon ve https://www.premiumkiralama.com/36ay_fiyatina_18ay_kirala/ adresi üzerinden Borusan Otomotiv Premium’a ulaşılabiliyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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