Borusan Otomotiv Premium’dan kiralama kampanyası

CARMEDYA.COM – Borusan Otomotiv Premium, BMW tutkunlarına 1 Serisi, 2 Serisi Gran Coupé, BMW 3 Serisi, 520i, X1 ve X3 sDrive20i modellerinde geçerli yıl sonuna kadar sürecek olan uzun dönem kiralama fırsatı sunuyor.
36 ay kiralamanın avantajlı fiyatlarını 18 ay kiralamada sunan Borusan Otomotiv Premium, BMW’nin teknolojik ve performanslı sürüş keyfiyle buluşmak isteyenlere olanak yaratıyor.
Daha detaylı bilgi için, 0850 252 44 44 numaralı telefon ve https://www.premiumkiralama.com/36ay_fiyatina_18ay_kirala/ adresi üzerinden Borusan Otomotiv Premium’a ulaşılabiliyor.