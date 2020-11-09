Bu haberi okumadan yola çıkmayın!

CARMEDYA.COM – İstanbul Valiliği, Formula 1 yarışlarının tanıtım filmi çekimleri için önümüzdeki üç gün bazı yolların trafiğe geçici olarak kapatılacağını duyurdu.
Valiliğin resmi web sitesinde de yer alan duyuruda 9-10-11 Kasım tarihlerinde İstanbul’un muhtelif noktalarında tanıtım filmi çekimleri gerçekleştirileceğine dikkat çekilirken, güzergahların listesi ve zamanı yayınlandı.
9 Kasım 2020
Avrasya Tünel (12.50 – 13.35)
Kapatılacak yollar
• Samatya Güney Avrasya Tünel ilk giriş noktası, Avrasya Tünel Anadolu istikametine kapalı.
• Namık Kemal Güney Avrasya Yolu’na giriş
• Avrasya acil çıkış güney tersten araç verilmeyecek.
• Avrasya Tüneli Güney Yol Anadolu Yakası çıkışı (Tünele tersten girebilecek araçlara karşı kapatılacaktır.)
Alternatif yollar
• Sahil Güney Sirkeci istikameti
• Sahil Güney Samatya varyanttan Sahil Kuzey Yedikule istikameti
• Yenikapı varyanttan Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi’ne Unkapanı istikameti
Beşiktaş/Arnavutköy (14.45 – 17.30)
Kapatılacak yollar
• Muallim Naci Caddesi İle Kırbaç Sokak kesişimi geliş ve gidiş kapatılacak.
• Arnavutköy Kuruçeşme Caddesi
• Bebek Kuruçeşme Caddesi
• Bebek Arnavutköy Caddesi
• Cevdetpaşa Caddesi İnşirah Cadde kesişimi
Alternatif yollar
• Dere Boyu Caddesi
• Portakal Yokuşu
• Ahmet Taner Kışlalı Caddesi
• Ahmet Adnan Saygun Caddesi
• Kuruçeşme Çağrı Sokak
• Yeşil Pınar Sokak
• Arnavutköy Dere Sokak
• Bebek Hamam Sokak
10 Kasım 2020
Kennedy Caddesi (08.30 – 11.45)
Kapatılacak yollar
• Avrasya Tünel Son Çıkış Çatladıkapı’ya gelmeden u dönüşü kapatılacak. Sahil, Sirkeci istikametine kapalı olacak.
• Aksakal sokaktan Çatladıkapı istikameti kapalı olacak.
• Gülhane içerisinden Sahil Kennedy Caddesi istikameti kapalı.
• Sirkeci Meydan’dan Sahil Kennedy Caddesi Sarayburnu istikameti kapalı.
Alternatif yollar
• Sahil Güney Kennedy Caddesi Çatladıkapı U dönüşlerinden Sahil kuzeye akım geri çevrilecek.
• Aksakal sokaktan akım Küçük Ayasofya Caddesi’ne yönlendirilecek.
• Gülhane içinden ve askeri gazinodan çıkan araçlar Gülhane içine yönlendirilecek
• Sirkeci Meydan’dan akım Ankara Caddesi’ne ve Hamidiye Kavşak’tan dönüş alıp Galata Köprüsü ve Ragıp Gümüşpala Unkapanı istikametine yönlendirilecek.
Galata Köprüsü (08.30 – 11.45)
Kapatılacak yollar
• Sarayburnu’ndan Sahil güney Sirkeci istikameti kapalı.
• Arabalı vapur giriş ve çıkışları
• Galata Köprüsü – Karaköy istikameti
• Ankara Caddesi’nden Sirkeci’ye katılım, Sahil kuzey ve güney kapalı.
• Cemil Birsel U dönüşü trafik Galata Köprüsü ve Sirkeci istikametine verilmeyecek
• Galata Köprüsü ve Eminönü otobüs duraklarından Ragıp Gümüşpala Caddesi’nden gelen araçlar Cemil Birsel U dönüş(İstanbul Ticaret Üniversitesi Önü Kavşak ) noktasından kapatılacak. Galata Köprüsü istikameti ve Sirkeci istikametine trafik verilmeyecek
• Kemeraltı Caddesi üzerinden Galata Köprüsü’ne akım verilmeyecek. (Tersane ve Necatibey Caddesi’ne yönlendirilecektir.)
Alternatif yollar
• Ankara Caddesi Ve Hamidiye Caddesi kesişiminde trafik geri çevrilerek Çağaloğlu Valilik istikametine geri yönlendirilecek.
• Cemil Birsel Caddesi’nden gelen akım Ragıp Gümüşpala Caddesi, Unkapanı, Atatürk Köprüsü, Atatürk Bulvarı, Balat Sahil Yolu’na yönlendirilecek.
• Ragıp Gümüşpala Caddesi – Unkapanı istikametinden gelen araçlar Cemil Birsel (İstanbul Ticaret Üniversitesi önü kavşak) U dönüşlerinden tekrar Ragıp Gümüşpala Unkapanı istikametine yönlendirilecek.
11 Kasım 2020
15 Temmuz Şehitler Köprüsü (13.45 – 16.00)
Kapatılacak ve alternatif yollar
• Güney Zincirlikuyu ayrımı (Güney O-1 Karayolundan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne gelen akım tamamen kesilerek Büyükdere – Balmumcu/Levent-Sarıyer ayrımına yönlendirilecektir.)
• Kuzey Uzunçayır rampa kapama noktası (Akım Sabiha Gökçen ayrımlarından Çamlıca bağlantı yoluna verilecektir.)
• Kuzey Çamlıca gişelerden geliş, Mimar Sinan Camii karşısı kapama noktası (Akım Ataşehir yan yola verilecektir.)
• Kuzey Ataşehir yan yol Çamlıca gişelerden geliş istikameti kapama noktası (Yan yola verilen akım Ataşehir, Barbaros, Yeni Sahra ayrımına yönlendirilecektir.)
• Kuzey TEM katılım kapama noktası (O-4 kuzey yoldan gelen akım 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne verilmeyerek Ünalan ayrımlarına yönlendirilecek.)
Üsküdar (13.45 – 16.00)
Kapatılacak yollar
• Kısıklı Caddesi, Altunizade Köprüsü üzerinden D 100 kuzey yola katılım
• Mahir İz Caddesi, Altunizade Köprüsü üzeri D 100 kuzey yola katılım
• Beylerbeyi Abdullahağa Cadddesi’nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kuzeye katılım
• Batı Ataşehir Kızıl Begonya sokaktan Kuzey Çevreyolu Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü istikametine katılım
• Tophanelioğlu Caddesi D-100 kuzeye katılım, tünel girişi
Alternatif yollar
• Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
• Yavuz Sultan Selim Köprüsü
• Avrasya Tüneli
• Nuhkuyusu Caddesi