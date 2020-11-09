Buradasınız
Home > Güncel > Bu haberi okumadan yola çıkmayın!

Bu haberi okumadan yola çıkmayın!

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – İstanbul Valiliği, Formula 1 yarışlarının tanıtım filmi çekimleri için önümüzdeki üç gün bazı yolların trafiğe geçici olarak kapatılacağını duyurdu.

Valiliğin resmi web sitesinde de yer alan duyuruda 9-10-11 Kasım tarihlerinde İstanbul’un muhtelif noktalarında tanıtım filmi çekimleri gerçekleştirileceğine dikkat çekilirken, güzergahların listesi ve zamanı yayınlandı.

9 Kasım 2020

Avrasya Tünel (12.50 – 13.35)

Kapatılacak yollar

• Samatya Güney Avrasya Tünel ilk giriş noktası, Avrasya Tünel Anadolu istikametine kapalı.

• Namık Kemal Güney Avrasya Yolu’na giriş

• Avrasya acil çıkış güney tersten araç verilmeyecek.

• Avrasya Tüneli Güney Yol Anadolu Yakası çıkışı (Tünele tersten girebilecek araçlara karşı kapatılacaktır.)

Alternatif yollar

• Sahil Güney Sirkeci istikameti

• Sahil Güney Samatya varyanttan Sahil Kuzey Yedikule istikameti

• Yenikapı varyanttan Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi’ne Unkapanı istikameti 

Beşiktaş/Arnavutköy (14.45 – 17.30)

Kapatılacak yollar

• Muallim Naci Caddesi İle Kırbaç Sokak kesişimi geliş ve gidiş kapatılacak.

• Arnavutköy Kuruçeşme Caddesi

• Bebek Kuruçeşme Caddesi

• Bebek Arnavutköy Caddesi

• Cevdetpaşa Caddesi İnşirah Cadde kesişimi

Alternatif yollar

• Dere Boyu Caddesi

• Portakal Yokuşu

• Ahmet Taner Kışlalı Caddesi

• Ahmet Adnan Saygun Caddesi

• Kuruçeşme Çağrı Sokak

• Yeşil Pınar Sokak

• Arnavutköy Dere Sokak

• Bebek Hamam Sokak

10 Kasım 2020

Kennedy Caddesi (08.30 – 11.45)

Kapatılacak yollar

• Avrasya Tünel Son Çıkış Çatladıkapı’ya gelmeden u dönüşü kapatılacak. Sahil, Sirkeci istikametine kapalı olacak.

• Aksakal sokaktan Çatladıkapı istikameti kapalı olacak.

• Gülhane içerisinden Sahil Kennedy Caddesi istikameti kapalı.

• Sirkeci Meydan’dan Sahil Kennedy Caddesi Sarayburnu istikameti kapalı.

Alternatif yollar

• Sahil Güney Kennedy Caddesi Çatladıkapı U dönüşlerinden Sahil kuzeye akım geri çevrilecek.

• Aksakal sokaktan akım Küçük Ayasofya Caddesi’ne yönlendirilecek.

• Gülhane içinden ve askeri gazinodan çıkan araçlar Gülhane içine yönlendirilecek

• Sirkeci Meydan’dan akım Ankara Caddesi’ne ve Hamidiye Kavşak’tan dönüş alıp Galata Köprüsü ve Ragıp Gümüşpala Unkapanı istikametine yönlendirilecek.

Galata Köprüsü (08.30 – 11.45)

Kapatılacak yollar

• Sarayburnu’ndan Sahil güney Sirkeci istikameti kapalı.

• Arabalı vapur giriş ve çıkışları

• Galata Köprüsü – Karaköy istikameti

• Ankara Caddesi’nden Sirkeci’ye katılım, Sahil kuzey ve güney kapalı.

• Cemil Birsel U dönüşü trafik Galata Köprüsü ve Sirkeci istikametine verilmeyecek

• Galata Köprüsü ve Eminönü otobüs duraklarından Ragıp Gümüşpala Caddesi’nden gelen araçlar Cemil Birsel U dönüş(İstanbul Ticaret Üniversitesi Önü Kavşak ) noktasından kapatılacak. Galata Köprüsü istikameti ve Sirkeci istikametine trafik verilmeyecek

• Kemeraltı Caddesi üzerinden Galata Köprüsü’ne akım verilmeyecek. (Tersane ve Necatibey Caddesi’ne yönlendirilecektir.)

Alternatif yollar

• Ankara Caddesi Ve Hamidiye Caddesi kesişiminde trafik geri çevrilerek Çağaloğlu Valilik istikametine geri yönlendirilecek.

• Cemil Birsel Caddesi’nden gelen akım Ragıp Gümüşpala Caddesi, Unkapanı, Atatürk Köprüsü, Atatürk Bulvarı, Balat Sahil Yolu’na yönlendirilecek.

• Ragıp Gümüşpala Caddesi – Unkapanı istikametinden gelen araçlar Cemil Birsel (İstanbul Ticaret Üniversitesi önü kavşak) U dönüşlerinden tekrar Ragıp Gümüşpala Unkapanı istikametine yönlendirilecek.

11 Kasım 2020

15 Temmuz Şehitler Köprüsü (13.45 – 16.00)

Kapatılacak ve alternatif yollar

• Güney Zincirlikuyu ayrımı (Güney O-1 Karayolundan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne gelen akım tamamen kesilerek Büyükdere – Balmumcu/Levent-Sarıyer ayrımına yönlendirilecektir.)

• Kuzey Uzunçayır rampa kapama noktası (Akım Sabiha Gökçen ayrımlarından Çamlıca bağlantı yoluna verilecektir.)

• Kuzey Çamlıca gişelerden geliş, Mimar Sinan Camii karşısı kapama noktası (Akım Ataşehir yan yola verilecektir.)

• Kuzey Ataşehir yan yol Çamlıca gişelerden geliş istikameti kapama noktası (Yan yola verilen akım Ataşehir, Barbaros, Yeni Sahra ayrımına yönlendirilecektir.)

• Kuzey TEM katılım kapama noktası (O-4 kuzey yoldan gelen akım 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne verilmeyerek Ünalan ayrımlarına yönlendirilecek.)

Üsküdar (13.45 – 16.00)

Kapatılacak yollar

• Kısıklı Caddesi, Altunizade Köprüsü üzerinden D 100 kuzey yola katılım

• Mahir İz Caddesi, Altunizade Köprüsü üzeri D 100 kuzey yola katılım

• Beylerbeyi Abdullahağa Cadddesi’nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kuzeye katılım

• Batı Ataşehir Kızıl Begonya sokaktan Kuzey Çevreyolu Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü istikametine katılım

• Tophanelioğlu Caddesi D-100 kuzeye katılım, tünel girişi

Alternatif yollar

• Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

• Yavuz Sultan Selim Köprüsü

• Avrasya Tüneli

• Nuhkuyusu Caddesi

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

    Benzer yazılar

    Fernando Alonso yenilenen Toyota Hilux modelini test etti

    “Oto ekspertiz girişleri yüzde 40 artacak!”

    Yukarı