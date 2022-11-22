e-Power teknolojisine sahip Nissan modelleri Türkiye yollarına çıktı

CARMEDYA.COM – Nissan, e-Power teknolojisine sahip Qashqai ve Yeni X-Trail modellerini Sapanca’da gerçekleştirilen etkinlikte tanıtırken, tamamen elektrikli Ariya da basınla buluştu.

Daha duyarlı, daha verimli ve sessiz bir sürüş için farklı bir elektrikli güç aktarma sistemi oluşturan e-Power, dışarıdan şarj etmeye gerek kalmadan benzinli motorun jeneratör görevi görmesiyle desteklenen bir elektrikli sürüş deneyimi sunuyor.

Nissan’a özel ve şirketin Intelligent Mobility stratejisinin önemli bir bileşeni olan e-Power sistemi, daha önce Opel Ampera modeliyle karşımıza çıkan sistemin daha gelişmiş hali olarak nitelendirilebilir.

Yeni sistemde elektrik motorunun tekerlekler için tek güç kaynağı olması ve dolayısıyla sürücünün taleplerine anlık ve doğrusal tepki göstermesi bilinen hibrit sistemlere göre farklılık yaratıyor. Nissan e-Power ile dışarıdan şarj etmeye gerek kalmadan uzun bir menzil sunabiliyor.

Nissan Türkiye Genel Müdürü Charbel Abi Ghanem

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Nissan Türkiye Genel Müdürü Charbel Abi Ghanem; “Benzersiz e-POWER teknolojimizi ve bu teknolojiye sahip yeni modellerimiz Qashqai e-Power ile tamamen yeni X-Trail’i tüketicilerin beğenisine sunarak Türkiye’de “Elektriğin Yeni Yolculuğu”nu başlatıyoruz. Nissan’a özgü e-POWER teknolojimize güveniyoruz. Dışarıdan şarj etmeye gerek kalmayan kablosuz elektrikli modelimiz e-POWER ile pazarın ve tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayacak bir değer yarattığımız için gururluyuz. Türkiye’de 180 bin üzeri satış ile son 10 yılın en çok satan SUV markasıyız. Yarattığı güçlü algı ve DNA’sına sadık kalarak müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayacak modellerimiz ile marka bağlılığımızı artırarak devam edeceğiz. Toplam pazara baktığımızda 6. büyük otomotiv pazarı Türkiye. Bu da Türkiye pazarına duyulan heyecanı ortaya koyuyor. Sektörün ve tüketici beklentilerinin bilincinde olarak geliştirdiğimiz teknolojiler ile pazarın ihtiyacını karşılayacak benzersiz e-Power teknolojimize inancımız tam. Sürdürülebilir ve yenilikçi teknolojimiz ile otomotiv sektöründe fark yaratacağız.” şeklinde konuştu.

Nissan Qashqai e-Power 1 milyon 171 bin 600 TL’den başlayan fiyatlarla, tamamen yeni ve e-Power teknolojisine sahip X-Trail ise 1 milyon 674 bin 400 TL’den başlayan fiyatlar ile satışa sunuluyor.

e-POWER sistemi ile içten yanmalı motorun optimum sıkıştırma oranı ile çalışması sağlanırken geleneksel benzinli motorlara göre daha düşük yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu değerlerine ulaşılıyor.

Bu sistem ile jeneratör ünitesinde bulunan 1.5 litrelik içten yanmalı motor, yalnızca elektrik üretmek için kullanılıyor. Burada üretilen enerji invertör aracılığı ile bataryaya ve elektrik motoruna iletiliyor. Gaz pedalı hareket ihtiyacını elektrik motorundan aldığı için anlık performans üst düzeye çıkıyor. Ayrıca yavaşlama ve frenleme anında geri kazanılan kinetik enerji, yeniden kullanılmak üzere bataryaya yönlendiriliyor. e-POWER sisteminin gaz pedalına gösterdiği anlık tepki, tüm sürüş koşullarında benzersiz ve heyecan verici bir deneyim sunuyor.

e-Pedal

Sürüş süresinin yüzde 70’inin şehir içinde geçirildiğini düşünerek Nissan, e-Pedal olarak adlandırdığı yeni bir sürüş deneyimi geliştirdi. e-Pedal, sürücülerin yalnızca gaz pedalını kullanarak hızlanmasına ve yavaşlayabilmesine olanak tanıyor.

Qashqai e-Power ve X-Trail e-Power’da yer alan bu donanım, sürücünün ayağını gaz ve fren arasında sık sık hareket ettirdiği dur-kalk şehir içi sürüşün tekrarlayan yükünü ortadan kaldırmak için tasarlanmış.

Sistem önce orta konsoldaki düğme ile etkinleştiriliyor ve devreye girdiğinde gaz pedalı her zamanki gibi hızlanmayı sağlıyor. Gaz pedalının bırakılmasından sonra, e-Pedal fren lambalarını yakmaya yetecek kadar 0,2 g kuvvet ile frenliyor ve tam durma yerine yakın “oldukça yavaş” bir hıza indiriyor. Bu da düşük hızda park etme manevralarının mümkün olduğunca yumuşak olmasını sağlıyor. Böylece sürücüler daha rahat ayarlayabildikleri gaz pedalı ile şehir içi sürüşü daha sezgisel ve daha az zorlayıcı bir hale dönüştürerek yolda yumuşak bir şekilde ilerliyorlar.

Nissan X-Trail

2001’de piyasaya sürülmesinin ardından bugüne kadar 7 milyon adede yakın satılan X-Trail, sezgisel teknolojisi ile SUV stiline ek olarak esnek kullanım ve dört tekerlekten çekiş özelliklerine sahip gelişmiş bir güç aktarma organına sahip. Yeni X-Trail, hem beş hem de yedi koltuklu konfigürasyon seçenekleri sunuyor.

Alliance CMF-C platformunda üretilen X-Trail, dış kısmında, yüzer tavan ve V-motion ızgarası gibi Nissan’a özgü tasarım öğeleriyle dikkat çekiyor. Ön tamponun gövdesi içinde yer alan farlar ve tasarım çizgisi boyunca yerleştirilmiş kombine gündüz farları araca dinamik bir yüz kazandırıyor.

Yeni X-Trail, Nissan’ın Avrupa ürün gamındaki, e‑Power sürüş sistemi ile donatılan ikinci modeli olacak.

Yeni X-Trail’in e-Power sistemi; yüksek çıkışlı bir batarya, jeneratör ünitesi, invertör ve 150 kW ön elektrik motoru ile entegre güç aktarma sisteminden oluşuyor. Tekerleklere giden gücün yalnızca elektrik motorundan geldiği güç aktarma sistemi, gaz pedalının anında ve basıldığı oranda tepki vermesini sağlıyor.

e-POWER, benzinli motorun yalnızca elektrik üretmek için kullanılması ve tekerleklerin tamamen elektrik motoru tarafından çalıştırılması gibi farklı özelliklere sahip. Bu teknoloji, motorun her zaman optimum aralıkta çalışmasını ve kentsel ortamlarda üstün yakıt verimliliği sağlıyor.

Yüzde 100 elektrikli motor tahriki sayesinde, içten yanmalı motorlarda veya geleneksel hibritlerde olduğu gibi gecikme olmuyor. Anında tepki verdiği, yüksek tork değerleriyle çevik bir şekilde hızlanmayı sağladığı için sollama esnasında veya otoyolda giderken araba kullanmayı daha kolay ve daha güvenli hale getiriyor.

Doğrusal ayar, benzinli motorun aracın hızına göre çalışmasını sağlayarak, özellikle hibrit araçlarda anlık hızlanmalarda görülen senkron sorununun önüne geçmeye yarar ve e-Power tasarımının bir parçası. Sistemin bir diğer avantajı da, daha çok yerleşim alanları ve şehir içi bölgelerde motorun düşük devirlerde çalışmasını sağlamak için yapılan geliştirmeler olarak öne çıkıyor. Bu avantajlara ek olarak, e-Power sürüş sistemi sessiz bir sürüşü garanti ediyor. Örneğin saatte 40 km/s hızla giden e-Power teknolojisine sahip bir otomobilin sesi rakiplerine kıyasla 8db daha az.

e-4ORCE

Nissan’ın elektrikli güç aktarma organları ile çalışmak üzere tasarlanmış yeni bir dört tekerlekten çekiş sistemi, Avrupa’da lanse edilen Yeni X-Trail ile tanıtıldı. Markanın en gelişmiş dört çeker teknolojisi e-4ORCE’daki e, Nissan’ın tamamen elektrikli motor tahrik sistemi anlamına geliyor. 4ORCE, aracın fiziksel gücünü ve enerjisini ifade ederken, 4 dört tekerlekten çekişi temsil ediyor.

İki ayrı elektrik motoru toplamda 157 kW (213 PS) güç üretiyor. Böylece X-Trail 0-100 km/s hızlanmasını 7 saniyede tamamlıyor. Güçlü çift e-motor sisteminin mekanik bir dört çeker sisteme kıyasla arka tork tepkisi 10 bin kat daha hızlı. Buna ek olarak, sabit tork dağılımı ve mükemmele yakın ağırlık dengesi, güvenli yol tutuşuna ve sürüş konforuna katkıda bulunarak güçlü ancak yumuşak bir sürüş deneyimi sağlıyor.

e-4ORCE, güç çıkışını ve frenleme performansını her bir tekerlek için özel olarak yöneterek bu sayede yumuşaklık ve dengeyi koruyor, sürüş stilini veya girdisini değiştirmeye asla gerek olmadan neredeyse her türlü yol yüzeyinde ana hatta kalarak sürücünün daha güvende hissetmesini sağlıyor. Örneğin, karla kaplı yollarda viraj alırken araç, ultra yüksek hassasiyetli motor, tork dağılımı ve fren kontrolü sayesinde sürücünün kalmak istediği hatta kalabiliyor.

Mühendisler, e-4ORCE’un hassas kontrol teknolojisi ve ikiz elektrik motoru ile benzersiz bir sürüş konforu sağlamayı hedeflemiş. Tipik bir elektrikli araçta ve hibrit sistemlerde kullanılan standart ön motor rejeneratif frenlemesine, rejeneratif arka motor frenlemesi eklenerek yalpalama ve yaylanma en aza indirilmiş.

Sistem, ön ve arka tork dağılımını optimize etmenin yanı sıra, her dört tekerin viraj alma kuvvetini en üst seviyeye çıkarmak için her birine bağımsız fren kontrolü uyguluyor. Bu, sürücünün istediği yöne doğru direksiyonu en az şekilde kırarak virajı almasını sağlıyor.

Hafif hibrit ICE versiyonlu X-Trail

X-Trail’in e-Power donanımlı versiyonu yanı sıra 1.5 litrelik değişken sıkıştırma oranı ile tekerleklere geleneksel tarzda güç sağlayan turbo şarjlı modeli de satışa sunulacak.

120 kW (163PS) ve 300 Nm tork üreten, tekerleklere gücü Xtronic kademeli sürekli değişken CVT şanzıman ile aktarılacak olan bu versiyon, sadece iki tekerlekten çekişli modeli ile piyasaya sürülecek. Rahat sürüş ve hafif hızlanmanın olduğu sürüşlerde motor, optimize edilmiş yakıt verimliliği için yüksek sıkıştırma oranına geçerken, daha fazla performansa ihtiyaç duyulan durumlarda düşük sıkıştırma oranları kullanılıyor.

Güç aktarma sistemi ayrıca, 12V hafif hibrit teknolojisi ile donatıldı. Sistem, hem yakıt ekonomisi sağlayan hem de CO2 çıkışını azaltan tork desteği, uzatılmış rölantide durma, hızlı yeniden başlatma ve boşta durma özelliklerine sahip.

Yavaşlarken, rejenerasyon yoluyla enerji geri kazanılıyor ve lityum-iyon pilde depolanıyor. Bu yüklü enerji, daha sonra kırmızı ışıkta bekleme gibi motorun durdurduğu durumlarda aracın sistemlerini çalıştırmak için kullanılıyor. Ayrıca hızlanma sırasında yaklaşık 6 Nm’lik bir tork artışı sağlanıyor.

Qashqai e-Power

Nissan Qashqai’nin üçüncü nesli e-Power teknolojisine kavuştu. e-Power teknolojisine sahip Qashqai e-Power, değişken sıkıştırma oranlı 1.5 litrelik, 4X2, üç silindirli turbo şarjlı 156 hp benzinli motora sahip. e-Power, jeneratör ünitesi, invertör ve 140 kW güç üreten elektrik motoru ile tamamlanan yüksek çıkışlı bir bataryadan oluşuyor. Jeneratör ünitesinde bulunan benzinli motor, sürüş senaryosuna göre invertör aracılığıyla yüksek voltaj bataryasına, elektrik motoruna veya aynı anda her ikisine de enerji üretiyor.

Nissan’ın, mobilite ve ötesini güçlendirmeye yönelik uzun vadeli vizyonu olan Ambition 2030’u gerçekleştirmede bir sonraki adımı işaret eden bu iki model; markanın Avrupa’daki yüzde 75’lik konsolide satış planını ve 2026 mali yılına kadar ki elektriklendirilme hedefini destekliyor.

Bu arada e-Power sistemini kullanan modellere yönelik satış kampanyası da duyuruldu. e-POWER teknolojisine sahip Nissan Qashqai 1 milyon 171 bin 600 TL’den X-Trail’in e-Power versiyonu 1 milyon 674 bin 400 TL’den, benzinli versiyonu ise 1 milyon 299 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

e-Power teknolojisine sahip Qashqai için 240 bin TL’ye 12 ay yüzde sıfır faiz, e-Power teknolojisine sahip X-Trail için ise 300 bin TL’ye 12 ay yüzde sıfır faiz imkanı sunuluyor. X-Trail’in benzinli versiyonu için de 240 bin TL’ye 12 ay yüzde sıfır faiz kampanyası bulunuyor.

Bu arada etkinlikte kısa da olsa inceleme şansı bulduğumuz tamamen elektrikli Ariya’nın ülkemizde satışa sunulacağı tarih henüz netlik kazanmış değil.

Yazı: Önder Canözer & Fotoğraflar: Nissan

Mekan: Sapanca / Türkiye