Yenilenen BMW M3 Sedan ve M4 Coupe gün ışığına çıkıyor

CARMEDYA.COM – Borusan Otomotiv’in Türkiye Distribütörü olduğu BMW, Yeni BMW M3 Sedan ve Yeni BMW M4 Coupé modellerini tanıttı.

2021’in ilk çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulacak otomobillerde standart olarak altı ileri manuel şanzıman kullanılıyor. Yeni BMW M3 Competition Sedan ve Yeni BMW M4 Competition Coupé ise 8 ileri M Steptronic şanzımanla yollarla buluşuyor. Arkadan itişli her iki modelin de kalbinde M TwinPower Turbo teknolojisine sahip yüksek devirli altı silindirli sıralı motor yer alıyor.

Yeni BMW M4 Coupé

Saf güçle gelen performans

Yenilenen modeller üç farklı karakterde tercih edilebiliyor. Araçlar 480 bg’lik sıralı altı silindirli motor, altı ileri manuel şanzıman ve arkadan itişli olarak tercih edebiliyor. Yeni BMW M3 Competition Sedan ve Yeni BMW M4 Competition Coupé’de ise aynı motorun 510 bg’lik versiyonu sekiz ileri M Steptronic şanzımanla bir araya geliyor ve gücünü arka tekerleklere gönderiyor. Her iki Competition modeli de gelecek aylarda dört tekerlekten çekiş sunan M xDrive seçeneği ile de satışa sunulacak.

Yeni BMW M3 Sedan ve Yeni BMW M4 Coupé, 0’dan 100 km/s hıza yalnızca 4,2 saniye ulaşabiliyor. Competition modelleri ise 0’dan 100 km/s hıza 3,9 saniyede ve 0’dan 200 km/s hıza ise yalnızca 12,5 saniyede ulaşıyor.

Yeni BMW M3 Sedan

Yol tutuşu

BMW, Yeni BMW M3 Sedan ve Yeni BMW M4 Coupé’yi altı ileri manuel şanzıman ve arkadan itişli olarak tasarlayarak aynı zamanda ağırlık tasarrufu da sağlamış oldu. Sekiz ileri otomatik şanzımandan 23 kilogram daha hafif olan manuel vites kutusu sayesinde, BMW’nin uzmanı olduğu önden arkaya ağırlık dağılımı daha da iyileştirildi.

Yeni BMW M3 Sedan

Saf performanslı sürüş keyfini, üstün yol tutuş kabiliyeti ile birleştiren Yeni BMW M3 Sedan ve Yeni BMW M4 Coupé’de Adaptif M süspansiyon standart olarak yer alıyor. Yol tutuş performansını artıran diğer özellikler arasında M Servotronic direksiyon ve M Çekiş Kontrolü ile opsiyonel olarak tercih edilebilen M Drive Professional paketi bulunuyor. Tamamen yeni M Çekiş Kontrolü ile sürücüler aracın kontrollü bir şekilde kayması için müdahale eşiğini belirleyebiliyor.

M3 Sedan ve M4 Coupé, durma zamanı geldiğinde ise güçlü fren sistemi sayesinde maksimum sürüş güvenliği sağlıyor. Önde altı pistonlu kaliperler ve 380 mm diskler ile arkada 370 mm diskleri kavrayan tek pistonlu kaliperler güvenli bir duruş mesafesinin yakalanmasına olanak sağlıyor.

Yeni BMW M3 Sedan

M düğmesi

Yenilenen otomobillerin orta konsolundaki yer alan M Modu düğmesini ile mevcut durumuna en uygun sürüş deneyimi yaşamak için ayarlamalar yapılabiliyor. Ayrıca, gösterge paneli ve Head-Up Display’deki ekranların tepki ve özelliklerini de bu düğme ile ayarlamak mümkün oluyor. Road ve Sport modlarının yanı sıra, opsiyonel olarak M Drive Professional özelliğiyle Track modu da eklenebiliyor.

Yeni BMW M4 Coupé

Dinamik tasarım

Yeni BMW M3 Sedan ve Yeni BMW M4 Coupé, dış tasarımda motor sporlarından ilham alan çizgileri geçmişinden gelen nostaljik detaylarla birleşiyor. Ön tamponda cesur tasarımıyla dikkat çeken Böbrek Izgara’lar, bal peteği şeklindeki büyük hava girişleriyle çevreleniyor. Ayrıca sportif marşpiyerler, aerodinamik yan aynalar, daha agresif bir arka tampon, siyah arka difüzör ve dört çıkışlı egzoz sistemi yüksek performansı vurgulayan özellikler arasında yer alıyor.

Spor direksiyon simidi ve kırmızı renkli start/stop düğmeleriyle Yeni BMW M3 Sedan ve Yeni BMW M4 Coupé sürücülere benzersiz bir his yaşatırken, Competition versiyonlarında bulunan direksiyon üzerindeki vites değiştirmeye yarayan kulakçıklar arzu edilen kontrol deneyimine imkan sağlıyor.

Yeni BMW M4 Coupé

BMW Live Cockpit Professional

Yeni BMW M3 ve Yeni BMW M4 Coupé’de BMW Live Cockpit Professional’ın bir parçası olan 12,3 inç gösterge ekranı ve 10,25 inç Kontrol Ekranı ile yüksek çözünürlüklü dijital ekran grubu standart olarak sunuluyor. Tamamen dijital gösterge ekranı ile navigasyon haritası, sürücü destek sistemleri, durum göstergeleri veya çevredeki alanın 3 boyutlu görselleştirmesi için gereken alanı yaratılabiliyor. Ayrıca, 10,25 inç bilgi-eğlence sistemi kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay bağlantılarını da destekliyor.

Her iki modelde de önde ve arkada sensörlü Park Mesafe Kontrolü, fren işlevli Hız Sabitleyici, fren müdahaleli Ön Çarpışma Uyarısı, Şeritten Ayrılma Uyarısı, Dikkat Asistanı ve Hız Sınırı Bilgisi Sistemi standart olarak sunuluyor.